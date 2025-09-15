Chris Evans megint Amerika Kapitánnyá gyúrta magát? A rajongók fantáziája rögtön beindult – Videó!

Kicsit úgy érezhették magukat a képregényfilmek szerelmesei 2019-ben, Chris Evans Marvel-univerzumtól történő búcsúzáskor, mint mikor kirántják az ember lába alól a szőnyeget. Ugyanis a szuperhősvilág másik tartóoszlopa, a hamarosan visszatérő Robert Downey Jr. mellett mindenki kedvenc Amerika Kapitánya volt. Noha a pajzsát Steve Rogers továbbadta Anthony Mackie Sólyomjának, a fanatikusok szívében tátongó űrt azóta sem tudta betölteni sem az új kapitány, se senki más.

A Chris Evans-filmek hamarosan visszatérhetnek a régi kerékvágásba, a sármőr szokatlan külsejét nem is igazán fogadta be a rajongók gyomra (Fotó: Lev Radin)

A „szakítás” óta mintha Evans sem találná igazán a helyét, láthattuk ahogy izzadságszagú poénokkal dobálózik az izmaitól megszabaduló Dwayne Johnson mellett a tavalyi év karácsonyi mozijában, idén pedig Pedro Pascallal és Dakota Johnsonnal ült fel az unalomtól defektet kapó szerelmi triciklire. A rajongók pedig szinte már rá sem ismertek kedvencükre, aki hosszú hajával, szemüvegével és bő ruháival inkább hasonlított egy tipikus bölcsészfiúra, mintsem az egyik legnagyobb szuperhősre. Azonban az aggodalom egyik pillanatról a másikra elszállt, amikor a csillag-sávos bosszúálló régi önmagaként toppant be a Torontói Filmfesztiválra.

Chris Evans Pedro Pascal és Dakota Johnson társaságában keveredett bele a Többesélyes szerelem romantikus háromszögébe (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Chris Evans megint harcra kész állapotban

Egy dolog biztos, Chris Evanst nem kell úgy félteni a torontói részeg férfiaktól, mint James McAvoy-t. Persze nem azért, mert a Széttörve sztárja ne örvendene remek fizikumnak, de az meg sem közelíti az egykori Amerika Kapitányt, aki a napokban újra régi fényében tündökölve menetelt be a filmfesztivál vörös szőnyegére. A sasszemű rajongóknak több se kellett, mikor meglátták a sötétszőke szívtipró duzzadó izmait, és az azoktól feszülő pólóját, máris beindult a fantáziagyár.

Valaki azonnal adjon ennek az embernek egy pajzsot!

– írja az egyik kommentelő TikTokon, akinek szent meggyőződése, hogy Evans Amerika Kapitánya visszatér a jövő decemberben bemutatásra kerülő Bosszúállók-moziban.

Nemcsak a rajongók, de minden bizonnyal Chris Evans felesége is örül a színész átalakulásának (Fotó: ZUMAPRESS.com)

De futószalagon érkeztek a további elméletek is, melyek azt kutatták, valóban van-e bármi összefüggés a jelenleg nem túl zökkenőmentesen készülő Bosszúállók: Ítéletnap, illetve a 2019-ben a franchise-tól elköszönő Evans kipattintott teste között. Noha arra kicsi az esély, hogy az az Amerika Kapitány térjen vissza, aki meseszép lezárást kapott a Végjáték fináléjában, de itt jön a képbe a multiverzum. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy Steve Rogers szinte bármely variánsának útja keresztezze a Bosszúállókét, így akár végre a vásznon is láthatjuk a rettegett Captain Hydra-t is.