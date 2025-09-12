Komoly sérült szenvedett forgatás közben Henry Cavill, veszélybe került a filmje

A 42 éves Henry Cavill a szerepre való felkészülés közben sérült meg.

Henry Cavill a Vaják című sorozatban Fotó: Netflix

Henry Cavill megsérült a Highlander forgatására készülve

A sérülés pontos részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de úgy tűnik, elég súlyosnak bizonyul ahhoz, hogy a forgatást 2026-ig elhalasszák. A film az 1986-os Christopher Lambert és a ma már elhunyt Sean Connery főszereplésével készült sikerfilm remake-je.

Az eredeti Hegylakóban Christopher Lambert játszotta Connor MacLeod szerepét, a 16. századi skót harcost, aki felfedezi, hogy halhatatlan, hacsak el nem választják a fejét a testétől. Titkos halhatatlan világba avatja be a virtuóz kardforgató, Juan Sánchez, akit emlékezetesen Sean Connery alakított - írja a Daily Mail.

A brit sztár 2024 áprilisában beszélt arról, hogy visszatér Connor MacLeod szerepébe. Elárulta, hogy extra felkészülést végez a produkcióhoz, és utalt a Netflixes sorozatára, a Vajákra is: „Ha azt hitted, már láttál kardforgatást tőlem, akkor még semmit nem láttál.”

Henry Cavill számára sűrű időszak ez: januárban született meg első gyermeke barátnőjével, Natalie Viscusóval.

Több produkcióban is részt vesz, köztük Guy Ritchie In the Grey című filmjében, valamint az Enola Holmes 3 harmadik részében Millie Bobby Brown oldalán.