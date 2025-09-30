Brutális összegbe került, így is óriási bukás lehet a Vaják folytatása

Pedig milyen szépen indult a Vaják-történet. Andrzej Sapkowski lengyel regényíró fejéből kipattant Ríviai Geralt karaktere még a ‘80-as évek végén, a CD Projekt Red összehozta 2015-ben az utóbbi évtizedek egyik legjobb videójátékát a szörnyvadász főszereplésével, majd a Netflix úgy döntött, hogy 2019-ben a streaming megérett arra, hogy élőszereplős feldolgozást kapjon a Vaják Henry Cavill főszereplésével.
A problémák akkor kezdődtek, amikor bemutatták az akcióban és drámai elemekben dúskáló sorozatot, ami csak nyomokban emlékeztetett arra, amit a rajongók vártak. Lauren Schmidt Hissrich gyorsan az egyes számú közellenséggé vált, mint showrunner. Ha nem vitte volna a hátán Cavill a cselekményt, nem születik meg az utóbbi évek egyik legvirálisabb dala (Jussát várja a Vaják…), akkor lehet senkit sem érdekelt volna az, hogy milyen kalamajkába keveredik Geralt, Ciri és Yennefer. Akik ismerték a könyveket és/vagy a játékokat, gyorsan elpártoltak a szériától, mások próbálták tartani a lelket a készítőkben, hogy van értelme annak, amit csinálnak. A visszajelzésekre nyomokban hallgattak a a producerek (pl. a nilfgaardi páncélok dizájnjában megfigyelhető pozitív irányú változást), azonban így is belesüppedt az egész kalandozás a középszerűségbe. Cavill botrányos kiválása a csapatból és Liam Hemsworth érkezése csak olaj volt a tűzre, ennek ellenére még mindig úgy gondolja a Netflix, hogy minden centet megér, amit a Vajákra, annak is a negyedik évadjára elköltenek.
Ez a büdzsé meg egészen elképesztő, ha lehet hinni a legfrissebb jelentéseknek. Amíg az első évad epizódonként 11,5 millió dollárba került, most ott tart a gyártás, hogy 27 millió dollárt kóstál mindegyik rész. Jelenleg 720 millió dollárnál tart a számláló, amiben még nincs benne az epikus lezárást ígérő ötödik évad, ami felteszi a koronát erre az egész projektre. Érdemes kontextusba helyezni ezt a 221 millió dolláros költségvetést, aminek eredményét október 30-ától bárki megtekintheti Netflixen. A Squid Game utolsó nagy megőrülése 71,4 millió dollárba, a Stranger Things epikus negyedik szezonja 270 millió dollárba kerül. Utóbbi minden tekintetben a Netflix saját gyártású sorozatainak abszolút csúcstartója lesz és lehet is, milliók várják azt, hogyan záródik a misztikummal átszőtt felnövéstörténete a hawkinsi srácoknak.
A Netflix biztosan csalódott lesz, ha kiderül, hogy ezt a közel 8 milliárd forintnyi összeget feleslegesen költötték el egy olyan projektre, ami nagyjából a második évadtól kezdődően erős lejtmenetben van. Sem a történet, sem a szereplők (Cavillen kívül) nem tudták fenntartani az érdeklődést, a várva várt szörnyek elleni küzdelmek ideig-óráig szórakoztatták csak a nagyérdeműt. Pedig a vaják-világ lehetett volna a következő Game of Thrones vagy Gyűrűk Ura, ha nagyobb odafigyeléssel és alázattal készítik el. Ehelyett mindenki azt várja, hogy legyen már vége ennek a sagának, inkább készüljön el a Cirire fókuszáló The Witcher 4 videójáték, valamint térjenek vissza a készítők ahhoz a minőséghez az animációs szekcióban, amit a The Witcher: Nightmare of the Wolf képvisel. A siker receptje ott lapul a pixelek és betűk között, amit egy hozzáértő csapat ki tudna aknázni. Ez egyáltalán nem túlzó gondolat, ha valaki rátekint a játékok és könyvek iránt rajongók tömegeire. A Netfixl mégis árnyékra vetődött, ennek issza most meg a levét az a Liam Hemsworth is, aki vaják-rajongóként elvállalt egy hálátlan szerepet. Ő van a kamerák kereszttüzében, de nem ő tehet arról, hogy egy szakadék felé száguldó hátsó ülésén foglal helyet, amit egy megkérdőjelezhető szakértelemről tanúskodó produceri csapat kormányoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.