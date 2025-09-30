Brutális összegbe került, így is óriási bukás lehet a Vaják folytatása

Pedig milyen szépen indult a Vaják-történet. Andrzej Sapkowski lengyel regényíró fejéből kipattant Ríviai Geralt karaktere még a ‘80-as évek végén, a CD Projekt Red összehozta 2015-ben az utóbbi évtizedek egyik legjobb videójátékát a szörnyvadász főszereplésével, majd a Netflix úgy döntött, hogy 2019-ben a streaming megérett arra, hogy élőszereplős feldolgozást kapjon a Vaják Henry Cavill főszereplésével.

Októberben érkezik a Vaják negyedik évadja streamingre Fotó: Netflix

A problémák akkor kezdődtek, amikor bemutatták az akcióban és drámai elemekben dúskáló sorozatot, ami csak nyomokban emlékeztetett arra, amit a rajongók vártak. Lauren Schmidt Hissrich gyorsan az egyes számú közellenséggé vált, mint showrunner. Ha nem vitte volna a hátán Cavill a cselekményt, nem születik meg az utóbbi évek egyik legvirálisabb dala (Jussát várja a Vaják…), akkor lehet senkit sem érdekelt volna az, hogy milyen kalamajkába keveredik Geralt, Ciri és Yennefer. Akik ismerték a könyveket és/vagy a játékokat, gyorsan elpártoltak a szériától, mások próbálták tartani a lelket a készítőkben, hogy van értelme annak, amit csinálnak. A visszajelzésekre nyomokban hallgattak a a producerek (pl. a nilfgaardi páncélok dizájnjában megfigyelhető pozitív irányú változást), azonban így is belesüppedt az egész kalandozás a középszerűségbe. Cavill botrányos kiválása a csapatból és Liam Hemsworth érkezése csak olaj volt a tűzre, ennek ellenére még mindig úgy gondolja a Netflix, hogy minden centet megér, amit a Vajákra, annak is a negyedik évadjára elköltenek.

Drága bukta lesz a Vaják

Ez a büdzsé meg egészen elképesztő, ha lehet hinni a legfrissebb jelentéseknek. Amíg az első évad epizódonként 11,5 millió dollárba került, most ott tart a gyártás, hogy 27 millió dollárt kóstál mindegyik rész. Jelenleg 720 millió dollárnál tart a számláló, amiben még nincs benne az epikus lezárást ígérő ötödik évad, ami felteszi a koronát erre az egész projektre. Érdemes kontextusba helyezni ezt a 221 millió dolláros költségvetést, aminek eredményét október 30-ától bárki megtekintheti Netflixen. A Squid Game utolsó nagy megőrülése 71,4 millió dollárba, a Stranger Things epikus negyedik szezonja 270 millió dollárba kerül. Utóbbi minden tekintetben a Netflix saját gyártású sorozatainak abszolút csúcstartója lesz és lehet is, milliók várják azt, hogyan záródik a misztikummal átszőtt felnövéstörténete a hawkinsi srácoknak.