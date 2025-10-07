Brutálisan drágul az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltató Magyarországon

Az HBO Max a minap küldte ki a tájékoztató emailt az előfizetőinek, melyben az előfizetést érintő változásokról volt szó, ami egyenlő a havidíj-emeléssel.

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

A streamingszolgáltató levele alapján 2025. november 6-tól így drágulnak a csomagok:

a havonta számlázott alapcsomag (Standard) ára 2790-ről 3490 forintra emelkedik,

a drágább, többet kínáló (Prémium) opció havidíja pedig 3890-ről 4590 forintra nő.

Az áremelkedés azonban nemcsak havidíjas előfizetéseket érinti, hanem az éves előfizetéseket is. Ennek értelmében:

a Standard csomagért évi 34 900 forintot kérnek az eddigi 27 900 helyett,

a Prémium éves ára pedig 38 900-ról 45 900 forintra emelkedik.

Az új árak november 6-tól érvényesek, így az addigi havidíj-levonások még nem fogják tükrözni az áremelkedést.