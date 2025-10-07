Brutálisan drágul az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltató Magyarországon

Az HBO Max a minap küldte ki a tájékoztató emailt az előfizetőinek, melyben az előfizetést érintő változásokról volt szó, ami egyenlő a havidíj-emeléssel.
A streamingszolgáltató levele alapján 2025. november 6-tól így drágulnak a csomagok:
Az áremelkedés azonban nemcsak havidíjas előfizetéseket érinti, hanem az éves előfizetéseket is. Ennek értelmében:
Az új árak november 6-tól érvényesek, így az addigi havidíj-levonások még nem fogják tükrözni az áremelkedést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.