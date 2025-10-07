Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Brutálisan drágul az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltató Magyarországon

HBO Max
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 15:53
streamingelőfizetésáremelés
Váratlan levelet kaptak az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltató magyar előfizetői, miután brutális díjemelésről kaptak értesítést.
N.T.
A szerző cikkei

Az HBO Max a minap küldte ki a tájékoztató emailt az előfizetőinek, melyben az előfizetést érintő változásokról volt szó, ami egyenlő a havidíj-emeléssel.

Tv,Movie,Night,With,Family.,Stream,Vod,Platform.,Popcorn,And
Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

A  streamingszolgáltató levele alapján 2025. november 6-tól így drágulnak a csomagok:

  • a havonta számlázott alapcsomag (Standard) ára 2790-ről 3490 forintra emelkedik,
  • a drágább, többet kínáló (Prémium) opció havidíja pedig 3890-ről 4590 forintra nő.

Az áremelkedés azonban nemcsak havidíjas előfizetéseket érinti, hanem az éves előfizetéseket is. Ennek értelmében:

  • a Standard csomagért évi 34 900 forintot kérnek az eddigi 27 900 helyett,
  • a Prémium éves ára pedig 38 900-ról 45 900 forintra emelkedik.

Az új árak november 6-tól érvényesek, így az addigi havidíj-levonások még nem fogják tükrözni az áremelkedést. 

