A Netflix legújabb sorozatától biztos nem lesz egy nyugodt éjszakánk sem

2025 továbbra is a miniszériák aranykoraként fog bevonulni a történelemkönyvekbe, és ezért a Netflix alaposan meg is dolgozik. A népszerű streamingszolgáltató idén már több, terjedelemben rövid, de tartalmilag annál gazdagabb projekttel örvendeztette meg nézőközönségét. A négy évszak, a Szirének vagy épp a Jude Law-féle A fekete nyúl után itt az újabb nagy dobás, amiben Toni Collette ismét megbolondulhat egy kicsit. A Tőrbe ejtve és az Örökség szeszélyes szerepeket preferáló színésznőjétől ezúttal nem a mozitermekben ver le minket a víz, hiszen Collette kisasszony már a nappalinkban hozza ránk a frászt az Öntörvényűek című thrillersorozatában. Ráadásul most már egyre több háztartásban mosolyog vissza nem túl bizalomkeltő tekintetével a közönségre, hiszen a műsor jelenleg vezeti a Netflix nézettségi listáját.

A legnézettebb Netflix-sorozatok között élen járó Öntörvényűek szereplői (Fotó: IMDb)

Toni Colette iskolájába senki sem akar járni

A sörmámorban fetrengő Netflix legújabb slágersorozata, a mindössze 8 epizódból álló Öntörvényűek egy tipikus amerikai kisvárosba, Tall Pines-ba kalauzol el minket, ahol semmi sem olyan békés és nyugalmas, mint ahogy az elsőre tűnik. A település ugyanis sötét titkokat rejt, melyek a Tall Pines Academy nevű, rebellis tinédzserekre szakosodott magániskola falai között lapulnak. A rejtélyes események felkeltik egy helyi rendőr, Alex figyelmét is, aki az intézményből megszökött diákok segítségével ered a rejtelmek nyomába, hogy felgöngyölítse az ügyet. Az iskola vezetője, a Toni Collette által ismét hidegrázósan alakított Evelyn Wade viszont mindent megtesz azért, hogy a mocskos rejtegetnivalói ne kerüljenek a nyilvánosság elé.

Az Öntörvényűek szereposztása: Sarah Gadon, Mae Martin és Toni Collette (Fotó: Laura Proctor)

A Netflix tovább fog öntörvényűsködni?

A generációk közötti konfliktusok témáját kiválóan feszegető, valamint a hangulatkeltésben szintúgy ékeskedő széria rögtön hatalmas rajongótáborra tett szert, így nem meglepő, hogy a nézők már most ostromolják a Netflix kapuit, az Öntörvényűek 2. évadát követelve. A show alkotója, a főszerepet is magára vállaló Mae Martin, aki eddig inkább a stand up műfajában szerzett magának nevet, korábban azt mondta, semmi akadálya a folytatás elkészültének, hiszen direkt úgy fejezték be az első fejezetet, hogy legyen még mit elmesélniük.

Azt mondták, hogy ez egy minisorozat, de szerintem még bőven van benne történet, hiszen direkt válsághelyzetben hagytuk ott az összes szereplőt

− nyilatkozta a kreátor a TV Insidernek, bár minden bizonnyal ő is tudja, hogy a második felvonás kizárólag a Netflix kezében van, így egyelőre képlékeny a sorozat jövője.