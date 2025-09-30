Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Minden rekordot megdönt a sérülékeny Superman, aki még Barbie-t is lenyomta

Superman
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 13:20
David CorenswetJames Gunn
Barbie már lejárt lemezzé válik James Gunn új mozija mellett. A Superman megdöntötte a Barbie film két éve tartó nézettségi hegemóniáját és letarolta az HBO Maxot.

Sosem látott rekordokat döntöget a Superman. A David Corenswet főszereplésével készült James Gunn rendezés szeptember 19-én került fel az HBO Max kínálatába, és olyan milliós nézőszámokat generált, amit a 2023-as Barbie film óta nem láttunk – írta meg a Deadline. 

David Corenswet és Rachel Brosnahan a Superman filmben
Az új kriptoni lezúzta az HBO Max nézőszámait és a régi Superman filmeket is feltámasztotta (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Superman új köntösben tarolt  

A David Corenswet, Nicholas Hoult és Rachel Brosnahan főszereplésével készült Superman film idén nyáron debütált a mozikban. James Gunn, aki nemrég vette át a DC Studios vezetői székét, úgy döntött, hogy az Acélember történetével kezdi a DC Univerzum saját szájíze szerinti feldolgozását. A film a mozipénztáraknál is verte a mezőnyt és az idei év legtöbb bevételt hozó szuperhősmozija lett, bár a szakma spekulációi szerint a szuperhősfilmeknek ennek ellenére is kezd leáldozni a csillaga. James Gunn rendező szándékosan választott teljesen új színészt a szerepre, amiből akadt is egy kis félreértés a stúdión belül, amikor a rendezőnek ki kellett rúgnia Henry Cavill-t. A rajongóknak már az előzetesekben is feltűnt az a sajátosság, ami ennek az újfajta Supermannek a legfőbb jellemzőjévé vált, azaz, hogy rengetegszer gyengén és sérülten látjuk azt a rendkívüli képességű karaktert, akitől alapvetően azt várnánk, hogy erős és sérthetetlen legyen. A rendező elmondása szerint ez egy teljesen szándékos húzás volt a részéről. Egy olyan Supermant akart mutatni a rajongóknak, amilyet még nem láttak eddig. A számok pedig azt mutatják, hogy a szokatlansága ellenére az új Superman abszolút működik. 

David Corenswet Superman szerepében a Superman című filmben
Superman egy eddig nem látott oldaláról mutatkozott be James Gunn rendezésében (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Superman letarolta Barbie-t 

A film júliusban került a mozikba és augusztusra az év első szuperhősfilmje volt, ami globális szinten túlszárnyalta a 600 milliós bevételt. Az HBO Max streaming-szolgáltató műsorára szeptember 19-én került fel. Azóta 13 millióan tekintették meg, ami az elmúlt két év legnagyobb debütálása volt. A David Corenswet főszereplésével készült film megjelenése a platformon található többi Superman-filmet is felhúzta magával, úgy tűnik, a debütálás után megnőtt az általános érdeklődés az Acélember iránt. A Super/Man: Christopher Reeve története 670%-al, a Superman: A film 115%-al, a Superman visszatér 120%-al, az Acélember pedig 40%-al több megtekintést ért el a szeptember 8-14 és a szeptember 15-21 közötti időszakban a szolgáltató mérései szerint. A film 70 napig ment a mozikban, mielőtt felkerült volna a platformra, James Gunn szándékosan úgy szerette volna időzíteni a debütálást, hogy a Superman már látható legyen az HBO Maxon, mire a szintén az ő rendezésében készült Peacemaker sorozat második évada felkerül a streaming-szolgáltató műsorára.  

 

