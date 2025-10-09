„Bent vagyunk!” — Hivatalos: Jön az új Ocean's film, George Clooney és a világsztárok visszatérnek

A kétezres évek környékén igen nagyot mentek a heist filmek, melyekben a mestertolvajok lehetetlen helyzeteit követhetjük végig, tele izgalmakkal és fordulatokkal. Ilyen volt az Olasz meló, A belső ember, de tágabb értelemben Christopher Nolan filmjét, az Eredetet is ide sorolhatjuk. Nem utolsó sorban pedig ott volt az Ocean's Eleven és folytatásai, igazi sztárparádéval: szerepelt George Clooney, Brad Pitt, Al Pacino, Julia Roberts, Bernie Mac, Matt Damon, Catherine-Zeta Jones és Don Cheadle, a teljesség igénye nélkül. A filmsorozat eddig három résznél tart — plusz egy spinoff — és már régóta lengett a levegőben egy negyedik rész, mely most közelebb került a megvalósításhoz.

A George Clooney filmekben szinte mindig merő eleganciával láthatjuk a sztárt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

George Clooney bíztató hírekkel szolgált

Január óta már tudjuk, hogy a potenciális új részt David Leitch rendezné, de a projektet azóta csend övezte. Ezt törte meg nemrég a filmek visszatérő sztárja, George Clooney az E! News kérdéseire reagálva. A színész megerősítette, hogy a projekt nagyon is él és a munkálatok jövőre kezdődhetnek:

A Warner Bros. elfogadta a költségvetést és most kezdjük felépíteni a dolgot. Innentől minden csak időbeosztás kérdése, belőni hogy mikor is kezdjük el. Nagyjából kilenc vagy 10 hónapon belül elkezdünk forgatni.

A színész megnevezett pár nevet, akik ismét visszatérhetnek Ocean bandájába:

Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Julia Roberts... Pont tegnap este vacsoráztam Juliával. Nagyon jó barátaim és így az újabb közös munka velük jó szórakozás lesz.

George Clooney csak őket említette meg, de minden bizonnyal több régi jóbarát is feltűnik majd az ambíciózus projektben. Arról, hogy miről fog szólni a film, vagy hogy egyáltalán mikor kerül a mozikba, egyelőre nincs információ — erre minden bizonnyal Clooney sem tudna válaszolni ezen a ponton még.

Egyébként kevesen tudják, de az Ocean's Eleven egy régi, hatvanas évekbeli filmnek a rebootja. Ebben Danny Ocean szerepét nem más, mint a maszkulinitás időtlen szimbóluma, Frank Sinatra játszotta és magyarul A dicső tizenegy címet viselte. A sztori igen hasonló, azzal a különbséggel, hogy míg az új filmben magas profilú gengszterek gyűltek össze a közös kalandra, a Sinatra filmben második világháborús veteránok fosztották ki Las Vegast.