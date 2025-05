George Clooney 15 éve él egy halálos betegséggel

Élete végéig küzd halálos betegségével a Vészhelyzet egykori Ross doktora. George Clooney közel 15 évvel ezelőtt kapta el a mai napig százmilliókat megbetegítő gyilkos trópusi kórt, ám a gyors és szakszerű orvosi segítségnek köszönhetően életben maradt, ám a betegség nem tűnt el a szervezetéből. Sokak szerint a mostani, drasztikusan megváltozott külseje nem csak az életkorának tudható be, hanem a betegségének is, ugyanis a színész arca rendkívül beesett, sőt sokat fogyott is az utóbbi évben.

Nem így emlékszünk sármjára a George Clooney filmekből (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

George Clooney halálos betegsége

A ma 64 éves színész 2010 végén és 2011 elején utazott Szudánba, ahol jószolgálati nagykövetként az ENSZ és a Google munkáját segítette. A sztár minden szükséges oltást megkapott, hogy biztonságban tudjunk utazni, ám a maláriára se akkor se most nem volt védőoltás, csupán megelőző gyógyszer, ami csökkenti a fertőzés lehetőségét. Minden figyelem ellenére Clooney kétszer is elkapta a fertőzést, ami másodjára kis híján az életébe került az akkor 49 éves színésznek, aki hetekig volt válságos állapotban. A sztár akkoriban egy ideig titkolta az állapotát, csak miután jobban lett, utána árulta el, mi is történt.

George Clooney fiatalon fertőződött meg a vírussal (Fotó: Photo Image Press)

Örökre maláriás marad?

Bár a malária gyors és szakszerű kezeléssel gyógyítható, de a harmadik világban még mindig számtalan ember hal meg a szúnyogok által terjesztett betegségben. Clooney felépült, ám az elmúlt 15 évben rendszeresen kínozzák a betegség kisebb-nagyobb utóhatásai, ami miatt rendszeres orvosi segítségre van szüksége ahhoz, hogy ne okozzon komolyabb máj-és szívproblémákat a sztárnál a kór.

Mi lesz George Clooney-val?

Természetesen dolgozik gőzerővel tovább, ugyanis most jelölték Tony-díjra a Good Night, and Good Luck című sikerfilmje színdarabverziójáért, amiben a főszerepet alakítja. Tavaly Brad Pitt-tel hódították meg az Apple Tv+ nézőit a Két magányos farkas című filmben, idén pedig a Netflixen érkezik egy komoly díjesélyes mozija: a Jay Kelly című filmben a címszereplőt alakítja, akit mindenki ismer, de ő nem ismeri saját magát. A különleges hangulatú filmjeiről ismert Noah Baumbach olyan sztárokat szerződtetett Clooney mellé, mint Adam Sandler, az Oscar-díjas Laura Dern, Patrick Wilson és a Barbie-film rendezője, Greta Gerwing, aki hamarosan női oroszlánt csinál Meryl Streepből szintén a Netflixen.