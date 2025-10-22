Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Ezt senki sem gondolta volna: Fiuk filmjében tér vissza Franco Nero és Vanessa Redgrave

Vanessa Redgrave
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 14:20
Franco NeroUninvited
A 88 éves Oscar-díjas színésznő és a legkékebb szemű olasz színész egy izgalmas krimi-drámában tűnik fel. Franco Nero és Vanessa Redgrave ráadásul közös fiuk, Carlo Gabriel Nero rendezésben térnek vissza a vászonra.
Bors
A szerző cikkei

Igazi családi vállalkozásban látható hamarosan a két világsztár. A 84 éves Franco Nero és a 88 éves Vanessa Redgrave ugyanis fiuk, Carlo Gabriel Nero rendezésben lesz látható jövőre a mozikban. A The Estate című dráma az év egyik legnagyobb filmes csemegéje lehet. 

Franco Nero, First Man Premiere, Opening Ceremony And Lifetime Achievement Award To Vanessa Redgrave Red Carpet Arrivals - 75th Venice Film Festival
Franco Nero és Vanessa Redgrave újra együtt dolgoztak a fiukkal, Carlóval (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Franco Nero és Vanessa Redgrave együtt a kamerák előtt

A két legendás színész először a hatvanas években alkotott egy párt, ám végül mások mellett kötöttek ki. Később újra egymásra találtak, 2006-ban titokban össze is házasodtak és azóta is együtt élnek. A két legenda manapság már ritkán vállal szerepet, főleg Dame Redgrave, ugyanis a színésznőnek pár éve súlyos szívinfarktusa volt, és a tüdejének egy része nem működik. A legenda azonban fiának, Carlo Gabriel Nerónak nem tudott nemet mondani. Az ifjabb Nero korábban már rendezte szüleit, az 1999-es Uninvited című filmben. Idén azonban elkészült a The Estate című film, ami jövőre kerülhet mozikba, és a leírása alapján egy izgalmas családi kriminek tűnik. A kortárs thrillerben a Wellsley családot ismerhetjük meg. Az arisztokrata família tagjai nehéz helyzetben találják magukat, akik óriási adósságaik miatt nem tudják megmenteni a birtokukat. A krimi és drámai elemeket is tartalmazó film számos csavarral várja majd a nézőit jövőre. 

Venice Film Festival
A két színész szerelme legendás, ahogy a tehetségük is (Fotó: Rune Hellestad)

Redgrave a hírek szerint szinkronmunkát vállalt a The Crystal Planet című animációs filmben is, amiben a Kabaréból ismert Michael York és az Oscar-díjas Jeremy Irons is hallható lesz. Nero pedig gőzerőre kapcsolt: az utóbbi csendesebb évek után a színész nem kevesebb, mint 17 filmeben lesz érdekelt az imdb.com szerint. A legtöbben kisebb szerepeket alakít, de egy hamarosan 84 éves sztártól ez nem semmi. 2022-ben rendezőként is nagyot robbantott, legalábbis a bulvárban. A The Man Who Drew God című olasz filmben ő volt az első, aki a szexuális zaklatással vádolt, és azóta tisztázott Kevin Spacey-nek munkát adott a vásznon. Mellette Hollywood egyik leggyűlöltebb színésznője, Faye Dunaway tűnt fel. A film kevés országba jutott el és a kritikák sem éltették a produkciót. 

 

 

