Enyedi Ildikó Amerikát is meghódítja: az egész USA-ban forgalmazzák a filmjét

Csendes barát
A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál sikere után jövőre az Egyesült Államokat is meghódítja a Csendes barát. Enyedi Ildikó filmjét egy neves forgalmazó karolta fel, amelynek köszönhetően 2026-ban Amerika-szerte bemutatják a díjnyertes filmet.
Újabb sikerhír érkezett a NFI által támogatott Csendes barát című filmmel kapcsolatban. Enyedi Ildikó alkotása 2026-ban az USA-ban is látható lesz a mozikban, ugyanis a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon hat díjjal is kitűntetett, Arany Oroszlán-jelölt alkotás a neves amerikai forgalmazó, az 1-2 Special karolta fel, és biztosítja az Észak-amerikai forgalmazását a Tony Leung Chiu-Wai és legutóbbi két James Bond-film női főszereplője, Léa Seydoux főszereplésével, aki Enyedi előző filmjében, a Feleségem történetében is együtt dolgozott a direktorral. 

Enyedi Ildikó
Enyedi Ildikó filmje világszerte hódít (Fotó: Mozinet)

Enyedi Ildikó filmje világszerte hódít

Az Oscar-jelölt Testről és lélekről című film rendezője a velencei siker után több, rangos nemzetközi fesztiválon is bemutatta a Csendes barát című alkotást. A film többek között az alábbi helyeken láthatták már a nézők és a szakmabeliek;

  • Toronto-i Nemzetközi Filmfesztiválon
  • A svájci Busan Nemzetközi Filmfesztiválon
  • Chicago-i Nemzetközi Filmfesztiválon
  • Vancouver-i Nemzetközi Filmfesztiválon

valamint októberben még ezeken a rangos mustrákon látható a Csendes barát;

  • BFI London Filmfesztiválon
  • Philadelphia-i Nemzetközi Filmfesztiválon
  • Az amerikai AFI Fesztiválon
    A példátlan érdeklődés után november 13-án a német mozikban debütál a film, majd 2026-ban az USA-ban is forgalomba került 1-2 Special forgalmazásában. A neves forgalmazó Enyedi filmje mellett a Nicole Kidman Jókislány című filmjének férfi főszereplőjének, Harris Dickinsonnak is felkarolta az első rendezést, az Urchin című mozit. 
A rendezőnő munka közben: 2026-ban Amerikát is meghódítja a Csendes barát (Fotó: Mozinet)

A Csendes barát 2026 januárjában érkezik a magyar mozikba

A Csendes barát története szerint egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

2026 januárjában érkezik országszerte a vásznakra a Csendes barát

 

 

