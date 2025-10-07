Enyedi Ildikó Amerikát is meghódítja: az egész USA-ban forgalmazzák a filmjét

Újabb sikerhír érkezett a NFI által támogatott Csendes barát című filmmel kapcsolatban. Enyedi Ildikó alkotása 2026-ban az USA-ban is látható lesz a mozikban, ugyanis a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon hat díjjal is kitűntetett, Arany Oroszlán-jelölt alkotás a neves amerikai forgalmazó, az 1-2 Special karolta fel, és biztosítja az Észak-amerikai forgalmazását a Tony Leung Chiu-Wai és legutóbbi két James Bond-film női főszereplője, Léa Seydoux főszereplésével, aki Enyedi előző filmjében, a Feleségem történetében is együtt dolgozott a direktorral.

Enyedi Ildikó filmje világszerte hódít (Fotó: Mozinet)

Az Oscar-jelölt Testről és lélekről című film rendezője a velencei siker után több, rangos nemzetközi fesztiválon is bemutatta a Csendes barát című alkotást. A film többek között az alábbi helyeken láthatták már a nézők és a szakmabeliek;

Toronto-i Nemzetközi Filmfesztiválon

A svájci Busan Nemzetközi Filmfesztiválon

Chicago-i Nemzetközi Filmfesztiválon

Vancouver-i Nemzetközi Filmfesztiválon

valamint októberben még ezeken a rangos mustrákon látható a Csendes barát;

BFI London Filmfesztiválon

Philadelphia-i Nemzetközi Filmfesztiválon

Az amerikai AFI Fesztiválon

A példátlan érdeklődés után november 13-án a német mozikban debütál a film, majd 2026-ban az USA-ban is forgalomba került 1-2 Special forgalmazásában. A neves forgalmazó Enyedi filmje mellett a Nicole Kidman Jókislány című filmjének férfi főszereplőjének, Harris Dickinsonnak is felkarolta az első rendezést, az Urchin című mozit.

A rendezőnő munka közben: 2026-ban Amerikát is meghódítja a Csendes barát (Fotó: Mozinet)

A Csendes barát 2026 januárjában érkezik a magyar mozikba

A Csendes barát története szerint egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.