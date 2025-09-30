"A közönség nem hülye" – Az Oscar-díjas Deák Kristóf nem kér a sztárságból! A szakmának is üzent – Exkluzív interjú

Deák Kristóf hosszú évek óta a magyar filmgyártás kiemelkedő alakja, a szívünket és a világot azonban akkor hódította meg igazán, amikor 2017-ben magasba emelte azt az Oscar-díjat, amiről minden filmes álmodozik. A magyar rendezőzseni Mindenki című rövidfilmjével érdemelte ki az aranyszobrot, az azóta eltelt években pedig mindig igazi filmünnepnek számított, amikor új alkotással állt előt. Legújabb Egykutya című filmjét például álló tapssal ünnepelte a CineFest közönsége, ez a lelkesedés pedig könnyen lehet, hogy hamarosan az egész országra átragad. A jelenleg 43 éves Kristóffal a film premierjét követően beszélgettünk.

Deák Kristóf Oscar-díját az egész ország ünnepelte (Fotó: Bors)

Deák Kristóf interjú

Az Egykutya című filmedet álló ováció fogadta a CineFesten. Milyen érzés volt?

– Fantasztikus! Az ember, amikor csinál egy filmet, mindig izgul, hogy fog-e úgy működni, ahogy azt gondoltuk. Nem véletlenül titkolóztunk a filmmel kapcsolatban, mert a történetben sok váratlan csavar van. Nem mutattuk meg sok embernek, csak kollégáknak, barátoknak. A CineFesten először, 600 ember előtt egy nagyteremben láthattuk, hogy működnek a poénok, megy a történet, amikor kell, akkor mindenki lélegzetvisszafojtva figyel, amikor érzelmes pillanat van, akkor potyognak a könnyek. Nagyon megnyugtató érzés ezt így átélni.

Ilyenfajta reakciót, amit ti kaptatok az Egykutya vetítését követően talán kizárólag nagy, nemzetközi filmfesztiválokon tapasztalhattunk eddig.

– A CineFest már 21 éve létezik, a kialakult közönségük igazi filmrajongókból áll, akik díjazzák, ha kapnak valami olyasmit, ami tényleg tetszik nekik. Ráadásul ezúttal egy exkluzív élmény, világpremier volt. Szerintem ennek a pillanatnak mindenki átérezte a szépségét, ezért volt ilyen emelkedett a hangulat.

Döbrösi Laura a filmed egyik főszereplője. Vele kapcsolatban kiemelten érdekes, hogy szinte minden minőségi magyar alkotásban fontos szerepet kapott az Aranyélet óta. Mi van ebben a lányban, amiért ennyire megőrülnek a nézők és a filmesek?

– Laura egy kérlelhetetlen profi. Abszolút sztáralkat! Teljesen jól tudja kezelni a sikert, nem jár a fellegekben, nagyon jó a dramaturgiai érzéke, vág az agya, tökéletes az ízlése. Így is válogatja a szerepeit, mindig halálbiztosan tudja, hogy fog-e tudni valami különlegeset nyújtani az adott szerepben. Ezek mind extrém karakterek, ő pedig nagyon szereti ezt a dolgot. Az Egykutyában pedig kiderül, hogy a humora is nagyon jól működik. Aki eddig másban látta, rá se fog ismerni, annyira átlényegül.