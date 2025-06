/Tony Curtis és a többi magyar sztár, akik meghódították Hollywoodot

Szokás mondani, hogy mi, magyarok mindig, mindenhol ott vagyunk. Ez pedig a filmkészítés fellegvárára, azaz Hollywoodra hatványozottan igaz. A mozizás több mint száz évre visszatekintő múltja során ugyanis számos magyar származású sztár tette le névjegyét a kaliforniai álomgyárban, ahol máig mindenki tudja, ki is az a Tony Curtis vagy Gábor Zsazsa. Cikkünkben listába szedtük azokat a sztárokat, akik jelentős magyar kulturális és nemzeti örökséggel a vállukon vágtak neki a hollywoodi álomlétnek, és írták be magukat a filmgyártás történelemkönyvébe.

A Tony Curtis-filmek Hollywood történetének szerves részét képezik (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Goldie Hawn

A kaktusz virága, A vasmacska kölykei és a Jól áll neki a halál Oscar-díjas színésznője édesanyja révén rendelkezik magyar felmenőkkel. Jellegzetes és egyedi keresztnevét is magyar gyökereinek köszönheti, hiszen a Goldie tulajdonképpen az Aranka név angol tükörfordítása. Hawn gyermekei közül egyébként többen is a színészi pályát választották, így Kate Hudson és a Marvel-filmekben szuperhősködő Wyatt Russell képében tovább burjánzik Hollywood hazai vérvonala.

Drew Barrymore

Steven Spielberg örökös klasszikusában, az E.T. – A földönkívüliben még kislányként megismert Drew Barrymore-nak is magyar vér csörgedezik ereiben. Az édesanyja által félig magyarnak mondható hollywoodi szépség mindig is büszkén vállalta magyar származását, és szívesen emlékszik vissza gyerekkorára, mikor nagymamája hazai süteményeinek illata lengte be a konyhájukat.

A hollywoodi magyarok képviselője az Adam Sandlerrel Az 50 első randiban romantikázó Drew Barrymore is

(Fotó: KPA Honorar & Belege)

Gábor Zsazsa

A lista egyetlen szereplője, aki amellett, hogy felmenői miatt magyarnak mondhatja magát, még hazánkban is született, sőt, Gábor Zsazsa a Miss Hungary címet is elnyerte 1936-ban egy szépségversenyen, ami után meg sem állt a filmvilág központjáig, ahol aztán Hollywood legnagyobb dívája vált belőle, kinek minden mondata aranyköpésként vonult be a történelembe. Sőt őt szokás az első celebként emlegetni.

Adrien Brody magyarsága az utóbbi hónapokban igen nagy figyelmet kapott, mivel ő játszotta el Tóth Lászlót, A brutalista főszereplőjét. A kétszeres Oscar-díjas színésznek - aki a második elismerését pont fiktív honfitársunk megtestesítéséért kapta meg - édesanyja az a Sylvia Plachy, aki amellett, hogy magyar származású, szakmáján, a fényképészeten belül világhírűnek mondható.