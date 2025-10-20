Danny Boyle, a kendőzetlenül őszinte és erős filmek rendezője 69 éves lett!

Danny Boyle nehezen leköthető bármilyen stílusnál, formanyelvnél vagy témánál. Ő egy filmművészeti ezermester, akinek a keze alatt a feldolgozott témák megnemesülnek a humánus hozzáállással, érzékletes zenékkel, dinamikus képi világgal és fordulatos történetmeséléssel. Születésnapja alkalmából érdemes lehet újranézni legjobb filmjeit.

A Danny Boyle-filmek igen sokrétűek, mélyek és szórakoztatóak (Fotó: PA)

Napjaink legendás rendezője, Danny Boyle 69 éves lett!

Trainspotting

Danny Boyle egyik legismertebb filmje az egyik legbátrabb is egyben. Irvine Welsh azonos című regénye és a róla készült film skót heroinfüggők történeteit dolgozza fel, kendőzetlen realitással. Ebben a filmben Ewan McGregor egy igen korai alakítását láthatjuk, mint Renton, aki újra és újra megpróbál kitörni az alvilág sodrásából, de valami mindig visszarántja.

A film azért érdekes, mert bár érthető módon nem hősként mutatja be a drogosokat, de mégis mutat némi megértést az általuk választott életmóddal szemben. A film ugyanis nem rúg bele a drogfüggők eleve sanyarú sorstragédiájába, hanem azt mondja, hogy a kialakult helyzet, amiben benne vannak, az egy döntés eredménye, szembeállítva az átlagos nyárspolgári élettel.

Ezzel némileg másfajta drogfilm, mint például Darren Aronofsky alkotása, a Rekviem egy álomért, ami ennél egyoldalúbban áll a kérdéskörhöz — de abban egyébként az is nagyon jó. Mindenesetre nagyon erős tartalmak vannak a filmben, melyek még így is enyhébbek a könyvben leírt elképesztő mélységekhez képest.

Gettómilliomos

A rendező egy másik közkedvelt filmje a Gettómilliomos, egy kifejezetten emberi történet a sorsszerűség alaptémájával. A történet Jamal Malikról szól, egy fiatal srácról, aki India egyik legnagyobb nyomornegyedében nőtt fel. Jamal részt vesz az indiai Legyen Ön is Milliomos vetélkedőben, és hihetetlen tudásával sorra nyeri a kérdéseket, egészen a főnyereményig.

A rendőrség ebből kifolyólag csalásra gyanakszik, mert szinte lehetetlen, hogy a nyomorban felnőtt srác ennyire művelt legyen — de kiderül, hogy pusztán azért tudja minden kérdésre a választ, mert valamennyi kötődik az életének sorsfordító eseményeihez.