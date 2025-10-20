Danny Boyle, a kendőzetlenül őszinte és erős filmek rendezője 69 éves lett!

Danny Boyle nehezen leköthető bármilyen stílusnál, formanyelvnél vagy témánál. Ő egy filmművészeti ezermester, akinek a keze alatt a feldolgozott témák megnemesülnek a humánus hozzáállással, érzékletes zenékkel, dinamikus képi világgal és fordulatos történetmeséléssel. Születésnapja alkalmából érdemes lehet újranézni legjobb filmjeit.
Danny Boyle egyik legismertebb filmje az egyik legbátrabb is egyben. Irvine Welsh azonos című regénye és a róla készült film skót heroinfüggők történeteit dolgozza fel, kendőzetlen realitással. Ebben a filmben Ewan McGregor egy igen korai alakítását láthatjuk, mint Renton, aki újra és újra megpróbál kitörni az alvilág sodrásából, de valami mindig visszarántja.
A film azért érdekes, mert bár érthető módon nem hősként mutatja be a drogosokat, de mégis mutat némi megértést az általuk választott életmóddal szemben. A film ugyanis nem rúg bele a drogfüggők eleve sanyarú sorstragédiájába, hanem azt mondja, hogy a kialakult helyzet, amiben benne vannak, az egy döntés eredménye, szembeállítva az átlagos nyárspolgári élettel.
Ezzel némileg másfajta drogfilm, mint például Darren Aronofsky alkotása, a Rekviem egy álomért, ami ennél egyoldalúbban áll a kérdéskörhöz — de abban egyébként az is nagyon jó. Mindenesetre nagyon erős tartalmak vannak a filmben, melyek még így is enyhébbek a könyvben leírt elképesztő mélységekhez képest.
A rendező egy másik közkedvelt filmje a Gettómilliomos, egy kifejezetten emberi történet a sorsszerűség alaptémájával. A történet Jamal Malikról szól, egy fiatal srácról, aki India egyik legnagyobb nyomornegyedében nőtt fel. Jamal részt vesz az indiai Legyen Ön is Milliomos vetélkedőben, és hihetetlen tudásával sorra nyeri a kérdéseket, egészen a főnyereményig.
A rendőrség ebből kifolyólag csalásra gyanakszik, mert szinte lehetetlen, hogy a nyomorban felnőtt srác ennyire művelt legyen — de kiderül, hogy pusztán azért tudja minden kérdésre a választ, mert valamennyi kötődik az életének sorsfordító eseményeihez.
A film itthon kifejezetten népszerű volt, csakúgy, ahogy a Legyen Ön is Milliomost is sokan szerették. Az érdekes dráma – amit a sorsszerűséggel vegyítve felhúztak a híres tévévetélkedőre – egy nagyon újszerű gondolat volt, és bár sejtettük, mi lesz a vége, a folyamat maga és a történetvezetés még így is érdekes tudott maradni.
A 28 nappal később egy viszonylag realisztikusabb megközelítésű zombi horror, már amennyire a téma realisztikus lehet, Cillian Murphy főszereplésével. Murphy karaktere 28 nappal a zombiapokalipszis kitörése után ébred fel egy kórházban, amikor egy kihalt Londonban találja magát. A társadalom összeomlott, zombik garázdálkodnak az utcákon, ő pedig kórházi ruhában próbálja feltalálni magát a káoszban.
A film atmoszférája zseniális, a halott utcákban mindig érezhető a veszély, amely bármely sarokból előbukkanhat váratlanul. Szakít a korábbi zombitrendekkel, ahol lassú és lomha zombik vonaglanak a hősök után. Itt vad morgásokkal és fenyegető mozdulatokkal rohannak az emberek irányába, amely bebizonyította, hogy ez legalább annyira félelmetes szituáció — vajon miért gondolhatták máshogy régen?
A filmben szerepet kap némi társadalomkritika is. Nem csak a zombik jelentenek veszélyt az emberiségre, hanem az emberiség is önmagára. A korlátozott nyersanyagok miatt kisebb törzsek és katonai támaszpontok alakultak ki, melyek igazából az önző igényeiket helyezik előre a közös jóval ellentétben. Felveti a kérdést, hogy vajon ki maradna ember egy ilyen helyzetben és kiből lenne ragadozó.
Annyira tetszett a embereknek, hogy azóta egy filmsorozattá nőtte ki magát, mely eddig három részt számlál, úton a negyedikkel.
Ez a film szintén Danny Boyle emberi oldalát csillogtatja meg, ahol James Franco is maradandót nyújtott — ezt egy Oscar-díj jelölés is jelzi.
A film egy eredeti történetet dolgoz fel. Aron Ralstonról szól, aki 2003-ban egyedül túrázott a Blue John-kanyonban, Utah államban, amikor egy szikla leomlott, és beszorította a karját egy szűk hasadékban. Ralston 127 órán (több mint 5 napon) át ott ragadt, víz és segítség nélkül, teljesen elszigetelve. Végül — miután rádöbbent, hogy senki nem fogja megtalálni — egy elképesztően nehéz döntést hozott: saját maga amputálta a beszorult karját, hogy kiszabaduljon és életben maradhasson.
A filmben olykor kézikamerás felvételeket is láthatunk, mely teljesen hű a valódi eseményekhez: nem csak azért, mert a valóságban Aron szintén kamerával rögzítette naplószerűen az eseményeket, hanem mert a filmben használt kamera pontosan az az eszköz, ami a valóságban is ott volt a kanyonban a túlélő kezében. De ezen kívül is igyekeztek a filmben a lehető legpontosabban visszaadni a cselekményt, ami a valóságban is történhetett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.