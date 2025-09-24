Elment a színésznő, akinek a látványtól még a fekete-fehér vászon is lángra kapott: Íme, Claudia Cardinale legdögösebb szerepei – Galéria!

Szinte alig tért magához a világ Robert Redford elvesztését követően, most ismét elvesztettünk egy legendát, ugyanis meghalt Claudia Cardinale. Az olyan filmművészeti mérföldkövekben mint a Volt egyszer egy vadnyugat, A Rózsaszín Párduc vagy a 8½ felejthetetlent alakító talján szépség több zsánerben is megmutatta, hiába emlegették a korszaka meghatározó szexikonjának, nemcsak buja idomaira volt érdemes odafigyelni, hiszen színészi erényeivel is mély nyomot tudott hagyni a nézőkben. Tekintetétől minden férfinak megrogyott a térde, de a női közönséget is meg tudta szólítani, hiszen kevesen tudtak olyan belevaló amazont vagy épp habos-babos ruhát viselő hercegnőt alakítani, mint ő. A 87 évesen elhunyt Claudia Cardinale pályafutása mellett magánélete is tele volt érdekesebbnél érdekesebb fordulatokkal, ezekből gyűjtöttünk össze párat.

Claudia Cardinale meghalt, de szépségét és tehetségét filmjei magukkal viszik az örökkévalóságig (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ezt a 10 dolgot biztosan nem tudtad Claudia Cardinale-ról:

1. 1957-ben Tunéziában szépségversenyt hirdettek, keresték az országban élő legszebb olasz nőt. A versenyt végül a 19 éves Claudia Cardinale nyerte, aki egy velencei utazással egybekötött fotózást kapott jutalom gyanánt. Ez a kiruccanás pedig fenekestől forgatta fel Cardinale életét, mivel a képeket látva az olasz filmipar fele a lábai előtt hevert és producerek álltak sorba, hogy szerepet ajánljanak neki.

2. A mozitörténelem telis-tele volt színészek közötti rivalizálással. Ennek egy híres példája volt Brigitte Bardot és Claudia Cardinale párharca, ami igazából nem is volt igazi viszály, csak a média fújta fel. A két szexi színésznő jó viszonyt ápolt, sőt, az 1971-es Olajkeresőkben még szerepeltek is együtt.

Claudia Cardinale gyerekeivel együtt az egész világ borult most gyászba (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE)

3. Bár az ő hatására a 60-as, 70-es években több lánygyermeket is Claudiának neveztek el a világon, köztük Liptai Claudiát is, ő maga nem szerette, ha a keresztnevén szólítják. Sokkal jobban preferálta, ha a monogramján, hivatkoznak rá.

4. Noha őt tartják a 20. századi filmművészet egyik legnagyobb szexikonjának, aki előszeretettel varázsolt fülledtséget a vászonra, teljesen meztelen jelenetet sosem vállalt be.