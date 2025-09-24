Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Elment a színésznő, akinek a látványtól még a fekete-fehér vászon is lángra kapott: Íme, Claudia Cardinale legdögösebb szerepei – Galéria!

Claudia Cardinale
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 11:50
szexszimbólumfilm
Gyászol az amerikai és az európai filmvilág. Életének 87. évében elhunyt a 20. század ikonikus szexszimbóluma, Claudia Cardinale, akinél csak maréknyi ember büszkélkedhetett színesebb karrierrel. Cikkünkben izgalmas pályafutása emlékezetes pillanatait idézzük fel.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Szinte alig tért magához a világ Robert Redford elvesztését követően, most ismét elvesztettünk egy legendát, ugyanis meghalt Claudia Cardinale. Az olyan filmművészeti mérföldkövekben mint a Volt egyszer egy vadnyugat, A Rózsaszín Párduc vagy a felejthetetlent alakító talján szépség több zsánerben is megmutatta, hiába emlegették a korszaka meghatározó szexikonjának, nemcsak buja idomaira volt érdemes odafigyelni, hiszen színészi erényeivel is mély nyomot tudott hagyni a nézőkben. Tekintetétől minden férfinak megrogyott a térde, de a női közönséget is meg tudta szólítani, hiszen kevesen tudtak olyan belevaló amazont vagy épp habos-babos ruhát viselő hercegnőt alakítani, mint ő. A 87 évesen elhunyt Claudia Cardinale pályafutása mellett magánélete is tele volt érdekesebbnél érdekesebb fordulatokkal, ezekből gyűjtöttünk össze párat.

Archive: Farewell To Claudia Cardinale; The Iconic Actress Of World Cinema Has Died At The Age Of 87.
Claudia Cardinale meghalt, de szépségét és tehetségét filmjei magukkal viszik az örökkévalóságig (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ezt a 10 dolgot biztosan nem tudtad Claudia Cardinale-ról:

1. 1957-ben Tunéziában szépségversenyt hirdettek, keresték az országban élő legszebb olasz nőt. A versenyt végül a 19 éves Claudia Cardinale nyerte, aki egy velencei utazással egybekötött fotózást kapott jutalom gyanánt. Ez a kiruccanás pedig fenekestől forgatta fel Cardinale életét, mivel a képeket látva az olasz filmipar fele a lábai előtt hevert és producerek álltak sorba, hogy szerepet ajánljanak neki.

2. A mozitörténelem telis-tele volt színészek közötti rivalizálással. Ennek egy híres példája volt Brigitte Bardot és Claudia Cardinale párharca, ami igazából nem is volt igazi viszály, csak a média fújta fel. A két szexi színésznő jó viszonyt ápolt, sőt, az 1971-es Olajkeresőkben még szerepeltek is együtt.

Claudia Cardinale gyerekeivel együtt az egész világ borult most gyászba (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE)

3. Bár az ő hatására a 60-as, 70-es években több lánygyermeket is Claudiának neveztek el a világon, köztük Liptai Claudiát is, ő maga nem szerette, ha a keresztnevén szólítják. Sokkal jobban preferálta, ha a monogramján, hivatkoznak rá.

4. Noha őt tartják a 20. századi filmművészet egyik legnagyobb szexikonjának, aki előszeretettel varázsolt fülledtséget a vászonra, teljesen meztelen jelenetet sosem vállalt be.

5. Claudia Cardinalét imádta a kamera, de a kamera mögötti szakemberek is. A neves amerikai operatőr, Conrad L. Hall egyenesen az „operatőrök álmának, egy igazi természeti csodának” nevezte őt, akiről lehetetlen rossz felvételt készíteni.

Claudia Cardinale halála előtt igazán színes karriert tudhatott magáénak, melynek visszatérő alakja volt Alain Delon is (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE)

6. Nemcsak a színpadon vagy a kamerák előtt volt otthon, hanem nyelvzseni is volt, hiszen nem kevesebb int öt nyelven, franciául, olaszul, angolul, spanyolul és arabul is beszélt.

7. Noha igen nagy érvágás lett volna a filmtörténelemnek, ha nem ismerjük meg Claudia Cardinale nevét, erre minden esély megvolt. A szépséges színésznő ugyanis a színpad helyett kis híján a katedrát választotta, ugyanis eredetileg tanár szeretett volna lenni

Tony Curtis 1925 - 2010 Movie Star
A Claudia Cardinale-filmek még maga Tony Curtis is felbukkant (Fotó: s92)

8. Mialatt a tanári pálya ötletével kacérkodott, a sport is jelentős részét képezte az életének. A kosárlabdát olyan magas szinten űzte, hogy Tunéziában még a korosztályos válogatottba is behívták.

9. Alakjára és megjelenésére mindig vigyázott, és ezt egy film kedvéért sem volt hajlandó feladni. Ennek érdekében még egy szerződést is íratott, miszerint egyetlen szerepe sem kötelezhet arra, hogy levágja a haját vagy plusz kilókat szedjen fel magára.

10. Claudia Cardinale maga volt a két lábon járó címlapsztori. A 20. század bombázója 25 országban, nem kevesebb mint 900 alkalommal tűnt fel különféle magazinok borítóján.

Claudia Cardinale karrierje nem nélkülözte az izzasztó, fülledt erotikával fűszerezett képsorokat. Galériánkban ezekből válogattuk össze a legjobbakat, a fotósorozatot a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Galéria: Westernkirálynő, Tony Curtis szerelme és kémjátszmák hercegnője: Ezekkel a szerepekkel hódított Claudia Cardinale
1/10
Sergio Leone 1968-ban a western műfajának koronázatlan királyaként emlegetett Volt egyszer egy vadnyugattal állt elő, a mozi sikerében pedig elengedhetetlen része volt Claudia Cardinalénak is, aki a filmtörténelem egyik legbelevalóbb nőkarakterét játszotta el

 

 

