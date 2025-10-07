Kitálalt Channing Tatum: Ezért szerepeltetik rossz filmekben a Magic Mike sztárját

Channing Tatum neve eléggé összeforrt a B-kategóriás filmekkel, ahogy körbenézünk filmográfiáján a nem túl büszkélkedő, 6.0 körüli IMDb értékelésekkel — de még így is közkedvelt figura. Ez részben a 21 Jump Street-ben nyújtott alakításának köszönhető, másrészt mert egy szép termetű, helyes fickó, akit egyszerűen szeret a kamera, ahogy a Magic Mike-ban láthatta a kíváncsi közönség. Tatum mindenesetre kitörne ezekből a korlátokból, amit szerinte a streamingplatformok nem tesznek egyszerűvé.
A színész korábban nyíltan bírálta a streamingplatformok megjelenését és végeláthatatlan térnyerését. Azt állította, hogy a szolgáltatók felforgatták a filmipart jó és rossz értelemben egyaránt. Legutóbb a Hot Ones podcastben, ahol a Roofman — A besurranó című filmjét népszerűsítette, néhány csípős csirkefalat majszolása közben kifejtette, hogy pontosan mire is gondolt ezalatt:
Úgy érzem, mostanság, amikor felkérnek egy filmre vagy valaki szeretne megvalósítani egy filmet, a lehetőségek eléggé zavarosak és néha olyan érzés, mintha arra ösztönöznének, hogy rossz dolgokat csinálj a fizetésért és nem valami nagyon jót azokért az emberekért, akik valóban megnézik a filmeket és akiket én is szeretnék, hogy megnézzék a filmjeimet, mint aki én is voltam gyerekként. És én jó filmeket akarok csinálni.
A színész bár láthatóan kárát érzékeli a változásnak, elmondása szerint ez egy jótékony folyamat, mely idővel még jót is hozhat a filmiparba.
Úgy vagyok vele, hogy szeretném a pénzem jó filmekbe fektetni. Nagyon kifordított helyzet, de hiszem hogy ez a káosz előbb-utóbb jó irányba megy majd. Tényleg így gondolom. Tényleg hiszem, hogy a streamerek okkal törtek be és változtatniuk kell.
- mondta a színész. A műsor egy későbbi részében a színész korábbi filmjeit is górcső alá vették. Például Tatum szerint a 2010-es Kedves John az egy felejthető, átlagos film volt és a legutóbbi szerepéről a Deadpool vs. Wolverine-ben úgy nyilatkozott, hogy alig pár másodpercet szerepelt a filmben, ezért nem érzi, hogy sokat adott volna hozzá — tegyük hozzá, hogy igen szórakoztató volt Gambitként és nem semmi harckoreográfiákat tanult be a szerep kedvéért.
Channing Tatum tehát látja a tendenciákat, a filmes viszonyok stabilizálásával és az önnön elhivatottságával ki tudja, lehet egy új oldaláról is megismerhetjük a 45 éves színészt a közeljövőben. Korábban egyébként lehetősége lett volna Guillermo del Toróval együtt dolgozni egy Szépség és a szörnyeteg feldolgozáson, amit visszautasított, szóval ez a fázisváltás sajnos nem történt meg hamarabb, amit a színész eléggé megbánt.
