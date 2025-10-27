BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Letartóztatták Anne Hathaway-t!

Anne Hathaway
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 14:15
Sabrina Carpenterkoncertletartóztatás
Csattant a bilincs a Madison Square Gardenben múlt éjjel. Nem kisebb hollywoodi sztár lett láncra verve mint a Disney neveletlen hercegnője, Anne Hathaway, akit egy Sabrina Carpenter-koncert közben ért egy váratlan közjáték.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Javában zajlik Amerika egyik legfelkapottabb előadója, Sabrina Carpenter turnéjának fináléja. A 2024 szeptembere óta tartó, 72 grandiózus showműsort magába foglaló koncertsorozat utolsó megállóhelyeinek egyike New York volt, azon belül is a Madison Square Garden. A „Nagy Alma” emblematikus helyszínén Carpenter Pamkutyáékat megszégyenítő, többnapos koncertet ad a napokban, a hétvégi előadásra pedig Hollywood egyik legnagyobb sztárja, Anne Hathaway is jegyet váltott, ám Az ördög Pradát visel 2 szépsége talán még álmában sem gondolta volna, hogy bilincsbe verve zárja az estét.

Anne Hathaway
Tegnap este még az Anne Hathaway-filmekben sem látott mozzanatot láthattak a fanatikusok, hiszen bilincs került a színésznő kezeire (Fotó: Ron Adar)

Sabrina Carpenter, a sztárok fejvadásza

Különös jelenet zavarta meg Sabrina Carpenter október 26-i fellépését. A koncert közben ugyanis a kétszeres Grammy-díjas előadóművész a fanok tengernyi tömegéből kipécézett magának egy rajongót, aki nem volt más mint a Neveletlen hercegnő-filmek főszereplője, Anne Hathaway, akit rögtön meg is szólított az énekesnő:

Te Anne vagy! Nahát, mondták már neked, hogy úgy nézel ki, mint egy hercegnő?

− kérdezte az énekesnő, aki ezt követően egy rózsaszín játékbilincset nyújtott át Hollywood barna szépségének.

@adventuresofvictoria Anne Hathaway was arrested at Sabrina Carpenter’s Short N Sweet tour NYC night 1 tonight! @Sabrina Carpenter @Team Sabrina #sabrinacarpenter #juno #sabrinacarpenterconcert #annehathaway #shortnsweettour ♬ original sound - Victoria💥

Azok számára, akik rendszeresen látogatják a filmes babérokra törő Carpenter kisasszony koncertjeit, nem okozott akkora meglepetést ez a közjáték. Az Espresso, a Please Please Please vagy az On My Way című slágerek aranytorkú énekesnője korábban több sztárt is „megbilincselt” fellépései során. Erre a sorsra jutott például A szer sztárja, Margaret Qualley, de még a Stranger Things 5. évadával a Netflixre hamarosan visszatérő Millie Bobby Brown is.

'The Princess Diaries' Movie Stills
Anne Hathaway gyerekei örülhetnek, hiszen hamarosan ismét hercegnőként láthatják édesanyjukat a vásznon (Fotó: Walt Disney Pictures)

Anne Hathaway a Pradát hamarosan koronára cseréli

A divatheteket Meryl Streep és Stanley Tucci társaságában egymás után meghódító Anne Hathaway nem tervez leállni a folytatások készítésével. A hihetetlen sztárparádét felvonultató Az ördög Pradát visel 2. része után ugyanis a Disney egyik legnépszerűbb élőszereplős mozi-franchise-ának következő részére, a Neveletlen hercegnő 3-ra fog rárepülni az Oscar-díjas színésznő. Genovia királynőjének visszatérését még maga Hathaway jelentette be tavaly októberben, azóta pedig már a forgatási helyszínt is kiválasztották, amely igen közel lesz hazánkhoz. A munkálatok akár már idén elkezdődhetnek, hogy a film jövőre mozikba kerülhessen, így pedig 2026 könnyedén a „letartóztatott” Anne Hathaway éve lehet.

 

