A félszemű magyar zseni, aki meghódította Hollywood-ot – André de Toth

André de Toth, azaz Tóth Endre is azon sikeres filmesek sorát erősíti, akik Magyarországról elszármazva a hollywoodi Álomgyárban csinálták meg a szerencséjüket. A filmrendező Tóth Endre, teljes nevén sasvári farkasfalvi tótfalusi Tóth Endre 1913. május 15-én látta meg a napvilágot Makón, pályafutása pedig a jogi egyetemtől a színészkedésen át a nagy amerikai filmgyárig vitte a magyar zsenit. 23 évvel ezelőtt, 2002. október 27-én hunyt el Kaliforniában.

André de Toth meghódította az amerikai filmszakmát (Fotó: Collection ChristopheL via AFP/AFP)

André de Toth a magyar zseni

Ugyan a Királyi Egyetemen szerzett jogi diplomát, már tanulmányai alatt is sokkal jobban érdekelte a színjátszás és a történetmesélés világa. Több színdarabot is írt, melyekre a Pál utcai fiúk szerzője, Molnár Ferenc is felfigyelt. Az ő közbenjárásával került be a budapesti színházi szcénába, ahol elsősorban színészi karrierjét egyengette. Innen már csak egy lépés volt a filmszakma, ám a rendezés helyett eleinte forgatókönyvíróként és vágóként tevékenykedett. A második világháború elől Londonba menekült, Korda Sándor London Ltd. nevű filmvállalatában dolgozott, így jutott el először Hollywoodba, A bagdadi tolvaj című film utómunkái ugyanis ott készültek. A londoni kitérő után 1942-ben emigrált Amerikába, ahol szintén Korda közbenjárásával kapott munkát A dzsungel könyve című moziban. Rendezői karrierjét 1944-ben kezdte, a Columbia stúdiónál.

André de Toth filmjei

De Toth főként a kalandfilmes műfajokban találta meg a hangját, számos western és városi környezetben játszódó bűnfilm fűződik a nevéhez. Filmjeire jellemzőek a határozott, sötét hangvételű képek, és az erőszak lehető legmélyebb és leggrafikusabb ábrázolása. Az erőszak ilyen naturalista módú megjelenítése akkoriban meglehetősen szokatlan volt, így ez a fajta megközelítés vált de Toth egyedi kézjegyévé. Talán kevesen tudják, hogy a Sergio Leone rendezésében készült Volt egyszer egy vadnyugat híres hőse, Charles Bronson is neki köszönheti fényesen ívelő karrierjét. De Toth számos hollywoodi csillag útját egyengette, Charles Bronson is közéjük tartozott. A színész az ő kérésére változtatta Bronsonra a vezetéknevét.