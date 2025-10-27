Megdöbbentően néz ki az Amerikai szépség tinilánya: Thora Birch-öt nem ismerik fel a rajongói

Nincs mozinéző, aki ne ismerné azt a jelenetet, amikor egy különc furcsa srác egy nejlon zacskót videóz, ahogy fújja a szél. Az Amerikai szépség legikonikusabb jelenetében Wes Bentley mellett a kissé gót tini Jane szerepében Thora Birch hódította meg a világot Kevin Spacey és a mostanában George Clooney-val kezdő Annette Bening mellett. A 43 éves színésznő az elmúlt 25 évben sem tűnt el Hollywoodból, ám külsőre nagyon megváltozott az angyalarcú kislány

Wes Bentley és Mena Suvari között Thora Birch az Amerikai szépségben (Fotó: Entertainment Pictures)

Az Amerikai szépség sztárja felismerhetetlen

Elsőre sokan fel sem ismerik a mostani filmjeiben Thora Birch-öt, pedig a 43 éves színésznő idén Kristen Stewart rendezői debütálásában, A víz kronológiájában is fontos szerepet kapott, amit nagy sikerrel vetítettek Cannesban és a Miskolci Cinefesten is. Felnőttként megbízható karakterszínész lett Birch-ből, a reflektorfényből az elmúlt 20-25 évben kevesebb jutott neki. A stílusa azonban továbbra is extravagáns a legfrissebb képe szerint: továbbra is szereti a fekete ruhákat, míg a haja színét gyakorlatilag bemutatónként változtatja.

A 43 éves színésznő stílusa igazán egyedi (Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

A Cannes-i Filmfesztiválon szőkésvörös hajjal, letisztult színekben jelent meg Stewart oldalán, hogy promótálja az új filmjét a mustrán. Sokak szerint az alkotás újabb kapukat nyithat meg előtte, ugyanis komoly díjesélyes lehet az alkotás a nagyobb filmes díjkiosztókon.

Birch azonban a napokban jelentette be, hogy szívesen visszatérne élete első sikerfilmjének a folytatásában. Az 1993-as Hókusz Pókusz című boszorkányos családi filmben a kis Dani szerepét kapta meg az akkor 11 éves Thora, aki imádta a közös munkát a három főszereplő banyát alakító Bette Midlerrel, Kathy Najimivel és a friss munkanélküli Sarah Jessica Parkerrel.

Thora igazi nő lett a tinilány szerepek után (Fotó: Kay Blake)

A három sztár már megállapodott a Disney-vel, hogy hamarosan nekilátnak a Sanderson nővérek kalandjait bemutató film harmadik részének. Birch jelezte, hogy szeretne újra részt venni a családi filmben, és a pletykák szerint az alkotók nem zárkóztak el az ötlettől, de hivatalos szerződéskötés még nem történt.