"A magány hosszú, elviselhetetlen fájdalom" – Dennis Nilsen sorozatgyilkos kitálalt: sosem bánta meg elmebeteg gyilkosságait!

A Netflix kínálatában található egy olyan dokumentumfilm, ami garantálhat néhány álmatlan éjszakát. Dennis Nilsen, a skót származású sorozatgyilkos letartóztatása után saját szavaival mesélte el vérfagyasztó történetét, amit magnókazettákra rögzített. A Netflix gondozásában az Egy gyilkos visszaemlékezései: A Dennis Nilsen szalagok a kazetták hanganyagának felhasználásával és a letartóztatást végző rendőrök, az üggyel foglalkozó újságírók és szakértők bevonásával készült.
Dennis Nilsen sorozatgyilkos története több szempontból is hátborzongató. A sorozatgyilkos letartóztatása egészen szürreálisan alakult, ugyanis a megszokott bűnügyi esetekhez képest fordítva történt. Előbb volt meg a beazonosított gyilkos, mint az áldozatok. Nilsen szomszédai kihívtak egy vízvezeték-szerelőt, mert az épület csőrendszerében dugulást találtak. A szerelő pedig kihívta a rendőrséget, mert a lefolyóban emberi maradványokat talált.
A rendőröknek ezután nem volt különösebb dolga, mint megvárni a munkából hazafelé tartó Nilsent, akiről a szomszédok kellően gyanús dolgokat meséltek a járőröknek. A férfi beengedte a lakásába a rendőröket, akiket azonnal megcsapott a hamisítatlan hullaszag. Nilsen ekkor készségesen megmutatta a szekrényében rejtőző két szemeteszsákot, majd közölte a rendőrökkel, hogy vallomást kíván tenni. Ez, illetve a filmben felhasznált hanganyag is mind bizonyítja Nilsen nárcisztikusságát, mely szinte minden sorozatgyilkos profiljának kötelező eleme.
A másfél órás dokumentumfilmben szinte végig az ő elmondásából ismerjük meg a történetet, ami már önmagában is sokkoló, azonban az a hideg, és már a nemtörődömség határát súroló stílus, ahogy Nilsen elmeséli, fokozza a hátborzongató hatást. Michael Harte rendező sebészi precizitással rendezte össze a nyersanyagot, melyben az általa készített interjúktól kezdve, a Scotland Yard felvételein át a korabeli televíziós tudósításokig minden megtalálható.
Nilsen nagyjából 15-16 emberrel végzett az évek alatt, majd’ 10 éves tevékenysége egészen 1983 február 9-ig, a letartóztatása napjáig felfedezetlen maradt. Felmerül a kérdés, mégis hogy történhetett meg, hogy 15 ember nyomtalanul eltűnik, és nem keresi őket senki? Erre több magyarázat is akad.
Anglia a ‘70-es ‘80-as évek környékén szinte állandó krízishelyzetben volt. Hatalmas volt a munkanélküliség, rengeteg fiatal került egyik napról a másikra az utcára. Ahogy ez lenni szokott, a kallódó emberek könnyen válnak prédává és áldozattá. Dennis Nilsen is csupa olyan embert szemelt ki magának, akiről teljesen egyértelmű volt, hogy nem fog hiányozni senkinek, ha nem kerül elő.
A rendőrség keze is vastagon benne volt ebben a jelenségben, hiszen, ha érkezett is bejelentés, még akkor sem élvezett kellő prioritást egy társadalom szélére esett fiatal, vagy egy eltűnt prostituált, szemben egy kikent-kifent londoni polgárral. Ebből is látszik, milyen számítóan és kiemelkedő intelligenciával tervelte ki tetteit Nilsen, aki különböző londoni pubokban környékezte meg áldozatait. Később felhívta őket a lakására, ahol mindent felajánlott a félhajléktalan alakoknak, amire csak vágyhattak. Fürödhettek, kaptak enni, majd zenét hallgattak, közben folytatták az iszogatást, és még éjszakára is fedelet kaptak a fejük fölé. Azt azonban nem tudhatták előre, hogy a férfi álmukban megfojtja őket.
Nilsen részletesen elmeséli, hogyan ismerkedett meg az áldozatokkal, illetve milyen módszerekkel szabadult meg a holttestektől. Annak ellenére, hogy önként vallotta be tetteit, és 2018-ban bekövetkezett haláláig napjait a börtönben töltötte, saját magát az évszázad gyilkosának tartotta.
