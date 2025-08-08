Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Wednesday megugrotta a lécet: a második évad felülmúlhatja az elsőt

Wednesday Addams
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 11:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 08. 11:40
NetflixAddams Family – Galád családTim Burton
A széria első évada a legnézettebb sorozat lett a Netflix történetében, így hatalmas elvárásokkal álltunk neki a folytatásnak. A Wednesday második évada azonban könnyedén vette az akadályt. A sorozat Tim Burton egyik legjobb alkotásaként vonulhat be a rendező filmográfiájába, Jenna Ortega csillaga pedig fényesebben ragyog, mint valaha.

2022-ben a kissé sötét lelkű/kinézetű tinilány úgy tarolta le a Netflixet és a netet, mint Catarina hurrikán anno New Orleanst. Tim Burton jó érzéssel tette meg főszereplőnek az Addams család "mérgező kis tollacskáját" azaz Wednesdayt a széria cím- és főszereplőjévé, azonban a rendező látta, hogy a galád család nélkül még Jenna Ortega egymondatos horrorfricskái is kevesek lesznek egy második évad sikeréhez. Jelentjük, a nyolc részes etap első négy epizódja alapján az év egyik nagy meglepetésének tűnik a Wednesday – írja az Origo

Wednesday ezúttal sem hazudtolja meg önmagát (Fotó: JLPPA / Bestimage)
Wednesday 2. évad: vissza a kezdetekhez

A kezdeteknél itt nem is annyira az eredettörténet a lényeg, sokkal inkább a család kerül jobban előtérbe a második szezonban. Miután végignézhettük Wednesday cseppet sem unalmas nyarát (Haley Joel Osment zseniális), a színeket hírből sem ismerő tinilány visszatér Nevermore-ba, ahol celeb lesz, amitől ő persze halálosan kivan. Nyugalma azonban nem lesz, ugyanis egy rejtélyes stalker követi, miközben furcsa gyilkosságok történnek a környéken, és a szálak mind egy madárhoz vezetnek. Ha még ez nem lenne elég, Wednesday látnoki képességei veszélybe kerülnek, valaki vagy valami hősünk és a barátai életére tör. 

Les images de la bande-annonce de la série "Wednesday - Saison 2" avec Jenna Ortega
Burton jó érzékkel nagyobb szerepet adott Wednesday családjának, állandó szereplővé léptetve elő a szülőket, Morticiát és Gomezt, valamit kisöccsét Pugsley-t, aki szintén a kitaszítottak akadémiájának tanulója lesz. A viccek, a hangulat és a fél pillanatos gegek best of Tim Burton hangulatot teremtenek a képernyőn: a humora nemcsak szóban, de vizuálisan is sokkal groteszkebb a második évadnak (Pugsley gyerekkora, a Prank-nap vámpírja vagy a szív nélküli fiú stop-motion technikával elmesélt története), mint az elsőnek. 

Les images de la bande-annonce de la série "Wednesday - Saison 2" avec Jenna Ortega
2022-ben még biztonsági játékot játszott Burton, és megnézte, mennyit bír el a nagyközönség az ő világából, és miután majd' negyed milliárd nézője volt gót lány sötét meséjének, gondolta feljebb tekeri a szürreál-faktort. A látvány elsőrangú, szerencsére a rendező jó szokásához híven igyekszik minél kevesebb CGI-t használni, illetve maga megteremteni a digitális lényeket. Jenna Ortega továbbra is zseni, ahogy a többi színészre se lehet panasz, leszámítva Catherine Zeta-Jonest. Az 56 éves Oscar-díjas színésznő feje leginkább Cherére hasonlít, ha nem olvassuk a stáblistán a nevét, nem biztos, hogy rájövünk, hogy ő is benne van a szériában. 

Les images de la bande-annonce de la série "Wednesday - Saison 2" avec Jenna Ortega
Az új szereplők közül a Nevermore igazgatója szerepében Steve Buscemi isteni rémisztő ripacs, alig várjuk, hogy jobban megismerjük a figurát a szezon második felében, ahogy Thandiwe Newton pszichiátere is izgalmas karakternek tűnik. Az angol legenda, Joanna Lumley nagyija zseni, és a kilencvenes évekbeli filmek Fester bácsija, a 88 éves Christopher Llyod is visszatér egy vicces szerepben. 

Wednesday, Season 2 Global Premiere - London
A negyedik rész végi cliffhanger után mindenkiből kiszáll a kedvenc káromkodása, és a lelke mélyén szidja a netlflixesek összes rokonát, hogy szeptember 6-ig várnunk kell a befejező négy részre. Ha ezt a színvonalat, humort, horrort és játékosságot tudja a tartani a második etap, akkor a Wednesday könnyen lehet a sorozatok Keresztapája. És a legfontosabb: a sorozatot nagyon érdemes magyar szinkronnal nézni, zseniális lett a magyar fordítás és a hangokat is nagyon eltalálták. 

10/9

 


 

 

