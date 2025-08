Mi a fene ez a Frankenstein, amiért 94 éve rajongunk? Mutatjuk a filmet, amibe még De Niro is belebukott

Játszhat-e istent az ember? Fellázadhat-e a teremtmény az alkotója ellen? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Mary Shelley örökzöld regénye, a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz. A mű a popkultúrában újra és újra visszaköszön a mai napig. Legújabban a horror műfaj egyik legékesebb csillaga foglalkozik a témával. Hamarosan jön Guillermo del Toro Frankenstein filmje Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz és Mia Goth szereplésével. Hogy hogyan nyúl a mester az alapanyaghoz, az novemberben kideríthetjük a Netflixen - de addig se kell összetákolt ember nélkül maradnunk.

Oscar Isaac a fiatal tudós, Frankenstein szerepében (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Frankenstein (1931)

A múlt század eleje, a hangos mozgókép elterjedése teret adott sokféle kísérletezésre a horror műfaj terén. Az első Frankenstein film is ilyen volt. Nem kívánta pontról pontra visszaadni a regényt, inkább a képi világgal akart sokkolni. Mai szemmel valószínűleg nem tartanánk túl ingergazdagnak, - hiszen egy 12 karikás is több erőszakkal rendelkezik manapság - de a maga idejében egy bizonyos jelenetet annyira botrányosnak véltek, hogy több országban is cenzúrázták. Sőt, a Universal Studios amolyan gerillareklámként elsősegély állomásokat is felállított a vetítésekhez közel.

Bride of Frankenstein (1935)

A hivatalos folytatás hasonlóképp sikeres lett. A Bride of Frankenstein nem csupán tovább viszi az eredeti történetet, de mélyebb filozófiai rétegeket is behoz: mit jelent embernek lenni, mit jelent a társ, és mi történik, ha az ember Isten szerepére tör? A „menyasszony” csak néhány percig van a vásznon, mégis örök karakterré vált, alakja folyamatosan visszaköszön a popkultúrában.

Young Frankenstein (1974)

Az idén 99 éves Mel Brooks híres védjegye, hogy viccet csinál mindenből, ami kedves az embereknek, akik még hálásak is érte. A film kicsit burleszkes, kicsit jópofás idétlenséggel forgatja ki a horror kliséket, Gene Wilder jelenléte pedig garancia egy jó nevetésre. Az Amerikai Filmintézet egyébként minden idők 13. legviccesebb filmjének választotta a művet. Aki szerette az Űrgolyhókat, vagy A Robin Hood: A fuszeklik fejedelmét, annak ez kihagyhatatlan alkotás.

Mary Shelley's Frankenstein (1994)