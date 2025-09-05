Nedves testek, forró vágyak — A szürke ötven árnyalata óta elszabadultak a szaftos szerelmi drámák: mutatjuk a legerotikusabbakat!

Felrobbantotta az internetet a dögös Margot Robbie és a kigyúrt Jacob Elordi legújabb, erősen szexuális tartalmú előzetese. Az új Üvöltő szelek beharangozója direktben és elvontan mutat be túlfűtött képeket, ahogy a színészek csillogó bőrrel és vágyakozó tekintettel követik egymást, hogy egymásé lehessenek. A közönség reakciója megosztó, a nézők egy rétege elítéli a kirívó szexuális témák miatt, ami eltér az eredeti műtől, a másik réteg viszont imádja, pont ugyanezen okokból. A provokatív ábrázolás Emerald Fennell rendező érdeme, akinek korábbi munkái (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) szintén nem vonakodtak a tabudöntögető megvalósításoktól.
A szexuális irodalom és élőszereplős tartalmak már évtizedek óta velünk vannak — sőt, egyes becslések szerint az internet 20-30 százalékát ezek teszik ki — de sokáig ciki volt ezzel foglalkozni. A 2010-es években viszont a különböző nemi vágyak tabusítása alábbhagyott egy újabb szexuális forradalom keretében.
Ebben a Szürke ötven árnyalata című regénysorozat és az ezekből készült filmek nagy szerepet játszottak.
Az úgynevezett smut történetek fülledt, intenzív érzéseket hoznak elő az olvasókban, olyan kalandokat élhetnek meg, amiket a valóságban nem tapasztalhatnak meg bárhol és bárkivel. A filmes megvalósítások direktek, izgatóak, szoftpornó jelenetekkel érzékien végigúsztatva.
Nézzük át, mik a legpikánsabb filmes alkotások, amiket behúzott függönnyel nézhetünk.
Rendezők: Sam Taylor‑Johnson, James Foley
Itt kezdődött minden. A trilógia egy fiatal nő és egy titokzatos, zárkózott férfi kapcsolatát követi, amely a kölcsönös felfedezésre és a határok tesztelésére épül. Christian Grey (Jamie Dornan) eleinte nem kíméli a fiatal Anastasia Steele-t (Dakota Johnson), de szép lassan megtanulja kedves intimitással kezelni a kapcsolatukat a BDSM kalandok során.
Rendező: Jenny Gage, Castille Landon
Egy érzelmes ifjúsági drámasorozat, amelyben Tessa Young (Josephine Langford) és Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) bonyolult kapcsolatát követhetjük. A történet a fiatalok szenvedélyes, de gyakran viharos szerelmét mutatja be, hullámzásaik intenzitását láthatjuk, hasonlóan ahogy egymáson hullámoznak olykor.
Rendező: Halina Reijn
Nicole Kidman egy befolyásos cégvezérként kap szerepet, aki életközépi válságát egy nála fiatalabb gyakornokkal (Harris Dickinson) való viszonyba menekíti. A filmben láthatjuk, ahogy a dominanciáért küzdenek, maguk sem tudva, ki maradjon alul. Az más kérdés, hogy megéri-e Nicole karakterének félredobni Antonio Banderast, de ennyi kreatív szabadság belefér.
Készítő: Laurie Nunn
Talán az egyetlen a listában, aminek társadalmi üzenete is van a látványos szexjeleneteken kívül. A sorozat lényegében a fiatalokat egy tudatosabb szexuális életre ösztönzi, olyan témákkal amiket otthon nem mernek megkérdezni. Az X-Akták Gillian Andersonja is megjelenik tanácsadóként, őt viszont nem láthatjuk meztelenül.
Rendezők: Barbara Białowąs, Tomasz Mandes
Egy lengyel-szicíliai történet, amely a véletlen találkozástól a mély érzelmi kötődésig kíséri a főhőst. A filmekben szenvedély és intenzitás kerül felszínre, ahogy a szerelmesek kapcsolata egyre mélyebbre és mélyebbre kerül.
Készítő: Stacy Rukeyser
Egy házas nő szexuális irodalmat kezd el írni, minek következtében a vágyai felborítják a biztosnak hitt mindennapokat. Hősünk vívódik a szerelmi élete és szexuális fantáziáinak össze nem egyeztethető természetével.
