Nedves testek, forró vágyak — A szürke ötven árnyalata óta elszabadultak a szaftos szerelmi drámák: mutatjuk a legerotikusabbakat!

Felrobbantotta az internetet a dögös Margot Robbie és a kigyúrt Jacob Elordi legújabb, erősen szexuális tartalmú előzetese. Az új Üvöltő szelek beharangozója direktben és elvontan mutat be túlfűtött képeket, ahogy a színészek csillogó bőrrel és vágyakozó tekintettel követik egymást, hogy egymásé lehessenek. A közönség reakciója megosztó, a nézők egy rétege elítéli a kirívó szexuális témák miatt, ami eltér az eredeti műtől, a másik réteg viszont imádja, pont ugyanezen okokból. A provokatív ábrázolás Emerald Fennell rendező érdeme, akinek korábbi munkái (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) szintén nem vonakodtak a tabudöntögető megvalósításoktól.

Margot Robbie Üvöltő szelek feldolgozására nyitottak az emberek (Fotó: Warner Bros.)

Nem az Üvöltő szelek kezdte el ezt a trendet

A szexuális irodalom és élőszereplős tartalmak már évtizedek óta velünk vannak — sőt, egyes becslések szerint az internet 20-30 százalékát ezek teszik ki — de sokáig ciki volt ezzel foglalkozni. A 2010-es években viszont a különböző nemi vágyak tabusítása alábbhagyott egy újabb szexuális forradalom keretében.

Ebben a Szürke ötven árnyalata című regénysorozat és az ezekből készült filmek nagy szerepet játszottak.

Az úgynevezett smut történetek fülledt, intenzív érzéseket hoznak elő az olvasókban, olyan kalandokat élhetnek meg, amiket a valóságban nem tapasztalhatnak meg bárhol és bárkivel. A filmes megvalósítások direktek, izgatóak, szoftpornó jelenetekkel érzékien végigúsztatva.

Nézzük át, mik a legpikánsabb filmes alkotások, amiket behúzott függönnyel nézhetünk.

Szürke ötven árnyalata filmek

Rendezők: Sam Taylor‑Johnson, James Foley

Itt kezdődött minden. A trilógia egy fiatal nő és egy titokzatos, zárkózott férfi kapcsolatát követi, amely a kölcsönös felfedezésre és a határok tesztelésére épül. Christian Grey (Jamie Dornan) eleinte nem kíméli a fiatal Anastasia Steele-t (Dakota Johnson), de szép lassan megtanulja kedves intimitással kezelni a kapcsolatukat a BDSM kalandok során.

Miután filmek

Rendező: Jenny Gage, Castille Landon

Egy érzelmes ifjúsági drámasorozat, amelyben Tessa Young (Josephine Langford) és Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) bonyolult kapcsolatát követhetjük. A történet a fiatalok szenvedélyes, de gyakran viharos szerelmét mutatja be, hullámzásaik intenzitását láthatjuk, hasonlóan ahogy egymáson hullámoznak olykor.