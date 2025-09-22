Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Trónok harca: Íme, a sorozat legkedveltebb és leggyűlöltebb karakterei

Trónok harca
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 17:15
Kit HaringtonDaenerys Targaryen
"Az éj sötét és tele iszonyattal." A Trónok harca az elmúlt évtized legnagyobb rajongótáborral rendelkező sorozata, számos rendkívül fontos karakterrel. Mutatjuk, kik voltak a kedvenceink és kiket utáltunk a legjobban.

Most, hogy az Emmy-gálán az HBO vezetője hírekkel szolgált az új Trónok harca-franchise sorozataival kapcsolatban, ideje elővenni az eredeti sorozat kedvenc szereplőit, akik nélkül nem lett volna az igazi a sárkányos fantasy.  

A Trónok harca sorozat az utóbbi évtized egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező szériája volt (Fotó: JLPPA / Bestimage)
A Trónok harca sorozat az utóbbi évtized egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező szériája volt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Trónok harca: íme, a legkedveltebb és leggyűlöltebb karakterek 

Viharbanszületett Daenerys, a Targaryen-házból, aki első ezen a néven, a Tűzjáró, az Elsők, az Andolok és a Rhoyniak királynője a Hét Királyság úrnője és a birodalom védelmezője, sárkányok anyja, a láncok leverője, Mereen királynője, a Nagy Fűtenger Khaleesije, szól Daenerys Targaryen teljes titulusa, amit biztosan minden Trónok harca rajongó kívülről fúj. A trónkövetelő királynőt Emilia Clarke brit színésznő alakította a sorozatban, karaktere az utolsó, nyolcadik évadra igencsak ellentmondásossá vált és világszerte megosztotta a rajongókat. 

Emila Clarke a sárkányok anyjának szerepében (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)
Emila Clarke a sárkányok anyjának szerepében (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)
  • Havas Jon – Kit Harington 

Havas Jon Ned Stark, Deres urának törvénytelen fia, akit északra küldenek, hogy a Falon szolgáljon az Éjjeli Őrségben. Ned nem hajlandó elárulni sem a feleségének Caitlyn-nek, sem Jonnak, hogy ki Jon szülőanyja, ám a sorozat végén erre is fény derül. Havas Jon karaktere az egyik legkedveltebb a rajongók körében. Egy időben felreppentek a pletykák, hogy Havas Jon külön sorozatot kap, ám ezt egyelőre nem erősítette meg a stúdió.

Havas Jon a rajongók legnagyobb kedvence (Fotó: Hbo)
Havas Jon a rajongók legnagyobb kedvence (Fotó: HBO)
  • Arya Stark – Maisie Williams 

Arya, Jonhoz hasonlóan kívülállónak érzi magát a Stark családban, épp ezért közeli viszonyt ápol féltestvérével. Amikor a Lannister ház katonái feldúlják Derest, Arya menekülni kényszerül, de bosszút esküszik mindenki ellen, aki ártott a családjának. Hihetetlen kalandokba keveredik, miközben életben maradt testvérei végig halottnak hiszik. Arya szintén igazi közönségkedvenc karakter volt a Trónok harca szériában. 

Arya Stark átalakulása mindenkit meglepett (Fotó: HBO)
Arya Stark átalakulása mindenkit meglepett (Fotó: HBO)
  • Tyrion Lannister – Peter Dinklage  

Az „Ördögfióka” gúnynéven is ismert Lannister sarj csípős megjegyzéseiről és fanyar humoráról volt híres. A Peter Dinklage által alakított Tyrion a nyolc évad alatt jelentős karakterfejlődésen megy keresztül. A sorozat legfontosabb, sorsfordító pillanatai közül több is hozzá kapcsolódik. 

Tyrion Lannister elárulja a saját családját is, ha a saját érdeke úgy kívánja (Fotó: NIPI)
Tyrion Lannister elárulja a saját családját is, ha a saját érdeke úgy kívánja (Fotó: NIPI)
  • Cersei Lannister – Lena Headey 

Az biztos, hogy Cersei Lannister volt a Hét királyság leggyűlöltebb karaktere. Nevéhez számos borzalmas tett fűződik, ugyanakkor lenyűgöző volt az az erő és kegyetlenség, amivel egész Királyvárat a kezében tudta tartani. Szegény Lena Headey színésznő olyannyira összeolvadt karakterével, hogy a közönségtalálkozókon rendszeresen elkerülték a rajongók, mert ki nem állhatták Cersei királynőt.

Lena Headey színésznőtől rettegnek a rajongók Cersei Lannister karaktere miatt (Fotó: HBO)
A Trónok harca szereplők közül Lena Headey színésznőtől rettegnek a rajongók Cersei Lannister karaktere miatt (Fotó: HBO)
  • Petyr “Kisujj” Baelish – Aidan Gillen 

Cersei után a legtöbbször csak “Kisujjként” emlegetett karaktert utálták a legtöbben a rajongók. Petyr Baelish a királyi tanács tagja volt, hatalmát zsarolással, árulással és cselszövéssel szerezte. Több fontos szereplő ellen elkövetett merényletben tevékeny szerepe volt. A Trónok harca könyvek szerzője, George R. R. Martin nemtetszését fejezte ki Petyr sorozatbeli karakterével kapcsolatban, állítása szerint a könyvbeli megfelelőjének személyisége merőben eltér a sorozatban látottaktól.

Kisujj a vérbeli ármánykodó politikus megtestesítője a Trónok harca sorozatban (Fotó: HBO)
Kisujj a vérbeli ármánykodó politikus megtestesítője a Trónok harca sorozatban (Fotó: HBO)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu