Trónok harca: Íme, a sorozat legkedveltebb és leggyűlöltebb karakterei

Most, hogy az Emmy-gálán az HBO vezetője hírekkel szolgált az új Trónok harca-franchise sorozataival kapcsolatban, ideje elővenni az eredeti sorozat kedvenc szereplőit, akik nélkül nem lett volna az igazi a sárkányos fantasy.
Viharbanszületett Daenerys, a Targaryen-házból, aki első ezen a néven, a Tűzjáró, az Elsők, az Andolok és a Rhoyniak királynője a Hét Királyság úrnője és a birodalom védelmezője, sárkányok anyja, a láncok leverője, Mereen királynője, a Nagy Fűtenger Khaleesije, szól Daenerys Targaryen teljes titulusa, amit biztosan minden Trónok harca rajongó kívülről fúj. A trónkövetelő királynőt Emilia Clarke brit színésznő alakította a sorozatban, karaktere az utolsó, nyolcadik évadra igencsak ellentmondásossá vált és világszerte megosztotta a rajongókat.
Havas Jon Ned Stark, Deres urának törvénytelen fia, akit északra küldenek, hogy a Falon szolgáljon az Éjjeli Őrségben. Ned nem hajlandó elárulni sem a feleségének Caitlyn-nek, sem Jonnak, hogy ki Jon szülőanyja, ám a sorozat végén erre is fény derül. Havas Jon karaktere az egyik legkedveltebb a rajongók körében. Egy időben felreppentek a pletykák, hogy Havas Jon külön sorozatot kap, ám ezt egyelőre nem erősítette meg a stúdió.
Arya, Jonhoz hasonlóan kívülállónak érzi magát a Stark családban, épp ezért közeli viszonyt ápol féltestvérével. Amikor a Lannister ház katonái feldúlják Derest, Arya menekülni kényszerül, de bosszút esküszik mindenki ellen, aki ártott a családjának. Hihetetlen kalandokba keveredik, miközben életben maradt testvérei végig halottnak hiszik. Arya szintén igazi közönségkedvenc karakter volt a Trónok harca szériában.
Az „Ördögfióka” gúnynéven is ismert Lannister sarj csípős megjegyzéseiről és fanyar humoráról volt híres. A Peter Dinklage által alakított Tyrion a nyolc évad alatt jelentős karakterfejlődésen megy keresztül. A sorozat legfontosabb, sorsfordító pillanatai közül több is hozzá kapcsolódik.
Az biztos, hogy Cersei Lannister volt a Hét királyság leggyűlöltebb karaktere. Nevéhez számos borzalmas tett fűződik, ugyanakkor lenyűgöző volt az az erő és kegyetlenség, amivel egész Királyvárat a kezében tudta tartani. Szegény Lena Headey színésznő olyannyira összeolvadt karakterével, hogy a közönségtalálkozókon rendszeresen elkerülték a rajongók, mert ki nem állhatták Cersei királynőt.
Cersei után a legtöbbször csak “Kisujjként” emlegetett karaktert utálták a legtöbben a rajongók. Petyr Baelish a királyi tanács tagja volt, hatalmát zsarolással, árulással és cselszövéssel szerezte. Több fontos szereplő ellen elkövetett merényletben tevékeny szerepe volt. A Trónok harca könyvek szerzője, George R. R. Martin nemtetszését fejezte ki Petyr sorozatbeli karakterével kapcsolatban, állítása szerint a könyvbeli megfelelőjének személyisége merőben eltér a sorozatban látottaktól.
