Trónok harca: Íme, a sorozat legkedveltebb és leggyűlöltebb karakterei

Most, hogy az Emmy-gálán az HBO vezetője hírekkel szolgált az új Trónok harca-franchise sorozataival kapcsolatban, ideje elővenni az eredeti sorozat kedvenc szereplőit, akik nélkül nem lett volna az igazi a sárkányos fantasy.

A Trónok harca sorozat az utóbbi évtized egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező szériája volt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Trónok harca: íme, a legkedveltebb és leggyűlöltebb karakterek

Daenerys Targaryen – Emilia Clarke

Viharbanszületett Daenerys, a Targaryen-házból, aki első ezen a néven, a Tűzjáró, az Elsők, az Andolok és a Rhoyniak királynője a Hét Királyság úrnője és a birodalom védelmezője, sárkányok anyja, a láncok leverője, Mereen királynője, a Nagy Fűtenger Khaleesije, szól Daenerys Targaryen teljes titulusa, amit biztosan minden Trónok harca rajongó kívülről fúj. A trónkövetelő királynőt Emilia Clarke brit színésznő alakította a sorozatban, karaktere az utolsó, nyolcadik évadra igencsak ellentmondásossá vált és világszerte megosztotta a rajongókat.

Emila Clarke a sárkányok anyjának szerepében (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)

Havas Jon – Kit Harington

Havas Jon Ned Stark, Deres urának törvénytelen fia, akit északra küldenek, hogy a Falon szolgáljon az Éjjeli Őrségben. Ned nem hajlandó elárulni sem a feleségének Caitlyn-nek, sem Jonnak, hogy ki Jon szülőanyja, ám a sorozat végén erre is fény derül. Havas Jon karaktere az egyik legkedveltebb a rajongók körében. Egy időben felreppentek a pletykák, hogy Havas Jon külön sorozatot kap, ám ezt egyelőre nem erősítette meg a stúdió.

Havas Jon a rajongók legnagyobb kedvence (Fotó: HBO)

Arya Stark – Maisie Williams

Arya, Jonhoz hasonlóan kívülállónak érzi magát a Stark családban, épp ezért közeli viszonyt ápol féltestvérével. Amikor a Lannister ház katonái feldúlják Derest, Arya menekülni kényszerül, de bosszút esküszik mindenki ellen, aki ártott a családjának. Hihetetlen kalandokba keveredik, miközben életben maradt testvérei végig halottnak hiszik. Arya szintén igazi közönségkedvenc karakter volt a Trónok harca szériában.

Arya Stark átalakulása mindenkit meglepett (Fotó: HBO)

Tyrion Lannister – Peter Dinklage

Az „Ördögfióka” gúnynéven is ismert Lannister sarj csípős megjegyzéseiről és fanyar humoráról volt híres. A Peter Dinklage által alakított Tyrion a nyolc évad alatt jelentős karakterfejlődésen megy keresztül. A sorozat legfontosabb, sorsfordító pillanatai közül több is hozzá kapcsolódik.