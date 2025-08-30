Kirohantak a moziból a nézők! Elborzadtak Peter Dinklage-től a Toxikus Bosszúállóban

A Toxikus Bosszúálló soha nem akart megfelelni a gyengébb gyomrú embereknek. A Troma Entertainment már 1984-ben is egy végtelenül elborult, gyomorforgató és bizarr módon szürreális horrorfilmet hozott a nagyközönségnek, ami senkit nem hagyott vélemény nélkül. Ha azt mondanánk, hogy megosztó, még csak közel sem lenne az igazsághoz — a film a trash horrorok ékköve lett és a stúdió önironikusan borzalmas filmekre építő arculatát is meghatározta.
Egy ilyen filmtörténelmi unikumot, mint a Toxic Avenger muszáj újragondolni, leporolni több mint 41 év után. Augusztus 29-től a film már elérhető az amerikai mozikban, olyan sztárokkal, mint Peter Dinklage, Kevin Bacon és Elijah Wood. A Trónok Harca Tyrion Lannisterjeként elhíresült színész, Peter Dinklage a címszereplő felmosó fiút játssza, akit a radioaktív hulladék egy nem várt szuperhőssé alakít, felismerhetetlenségig eltorzult testtel és megsokszorozódott fizikai erővel.
Az előzetes és az első vetítések alapján a film hozza az elődjének formáját. Undorító, harsány és morbid, minden ami a trash horrorok bűnös élvezőinek kedvező lehet. A kezdeti visszajelzések szerint nem mindenki volt képben, hogy mire is ült be.
A legtöbb kivonulás, amit az Odeon Screen Unseenen [horror moziesemény] láttam az a Toxikus Bosszúálló alatt volt
— írta egy meglepődött néző az X-en.
Egy Reddit-felhasználó szintén nem tetszésének adott hangot, aki azért ült be, mert olcsó volt a jegy:
Négy ember már akkor távozott, amikor megjelent a címfelirat. Aztán még négyen kb. 10-15 perc után. Utána már nem is számoltam, mikor még páran felálltak és elmentek. Mi adtunk neki egy jó 40 percet, mielőtt mind a hatan távoztunk – egyszerűen borzalmas volt.
Különös lehet, hogy a Rotten Tomatoeson a cikk írásakor 82%-os kritikai visszhangnak örvend a film. Úgy tűnik, volt aki értette a film szerepét és hogy mit akart közvetíteni.
Egy fura, koszos, szívbéli, kis szörny meglepő mennyiségű lelket vél felfedezni sok vödörnyi vér alatt
— írta Nicolás Delgadillo, a Knotfest kritikusa.
„Egy szívmelengető, borzalmasan erőszakos emlékadás a legszerethetőbb förmedvénynek, amit a stúdiókon kívül megalkottak”
— áradozott a filmről William Bibbiani, a Rotten Tomatoes kiemelt kritikusa a TheWrap mozis lapnak.
Miért ül be rá egyáltalán valaki, ha ennyire nem tetszik neki?
Még a trash filmek között is ritkán osztja meg az embereket ennyire egy film. Ez két dologra enged következtetni:
Az amerikai közönség már láthatja a felmosórongyos mutáns gyilkolását, a hazai mozikban a megjelenési dátuma egyelőre ismeretlen.
