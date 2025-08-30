Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Kirohantak a moziból a nézők! Elborzadtak Peter Dinklage-től a Toxikus Bosszúállóban

Peter Dinklage
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 17:15
Kevin BaconElijah Wood
Mi az: zöld, nyálkás és felmosóval gyilkol? Úgy tűnik, Peter Dinklage a legújabb trash horror szerepében. A Toxikus Bosszúálló reboot egyeseknek túl intenzív lehet, ezt az első visszajelzések is jól jelzik.

A Toxikus Bosszúálló soha nem akart megfelelni a gyengébb gyomrú embereknek. A Troma Entertainment már 1984-ben is egy végtelenül elborult, gyomorforgató és bizarr módon szürreális horrorfilmet hozott a nagyközönségnek, ami senkit nem hagyott vélemény nélkül. Ha azt mondanánk, hogy megosztó, még csak közel sem lenne az igazsághoz — a film a trash horrorok ékköve lett és a stúdió önironikusan borzalmas filmekre építő arculatát is meghatározta. 

Toxikus Bosszúálló
Peter Dinklage Toxikus Bosszúállóvá válása előtt (Forrás: YouTube)

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a Toxikus Bosszúálló nem mindenkinek való!

Egy ilyen filmtörténelmi unikumot, mint a Toxic Avenger muszáj újragondolni, leporolni több mint 41 év után. Augusztus 29-től a film már elérhető az amerikai mozikban, olyan sztárokkal, mint Peter Dinklage, Kevin Bacon és Elijah Wood. A Trónok Harca Tyrion Lannisterjeként elhíresült színész, Peter Dinklage a címszereplő felmosó fiút játssza, akit a radioaktív hulladék egy nem várt szuperhőssé alakít, felismerhetetlenségig eltorzult testtel és megsokszorozódott fizikai erővel. 

Az előzetes és az első vetítések alapján a film hozza az elődjének formáját. Undorító, harsány és morbid, minden ami a trash horrorok bűnös élvezőinek kedvező lehet. A kezdeti visszajelzések szerint nem mindenki volt képben, hogy mire is ült be.

A legtöbb kivonulás, amit az Odeon Screen Unseenen [horror moziesemény] láttam az a Toxikus Bosszúálló alatt volt

— írta egy meglepődött néző az X-en. 

Egy Reddit-felhasználó szintén nem tetszésének adott hangot, aki azért ült be, mert olcsó volt a jegy:

Négy ember már akkor távozott, amikor megjelent a címfelirat. Aztán még négyen kb. 10-15 perc után. Utána már nem is számoltam, mikor még páran felálltak és elmentek. Mi adtunk neki egy jó 40 percet, mielőtt mind a hatan távoztunk – egyszerűen borzalmas volt.

Különös lehet, hogy a Rotten Tomatoeson a cikk írásakor 82%-os kritikai visszhangnak örvend a film. Úgy tűnik, volt aki értette a film szerepét és hogy mit akart közvetíteni.

Egy fura, koszos, szívbéli, kis szörny meglepő mennyiségű lelket vél felfedezni sok vödörnyi vér alatt

— írta Nicolás Delgadillo, a Knotfest kritikusa.

„Egy szívmelengető, borzalmasan erőszakos emlékadás a legszerethetőbb förmedvénynek, amit a stúdiókon kívül megalkottak”

— áradozott a filmről William Bibbiani, a Rotten Tomatoes kiemelt kritikusa a TheWrap mozis lapnak.

A smink alatt Peter Dinklage fel sem ismerhető (Forrás: YouTube)

Miért ül be rá egyáltalán valaki, ha ennyire nem tetszik neki?

Még a trash filmek között is ritkán osztja meg az embereket ennyire egy film. Ez két dologra enged következtetni:

  • A Toxikus Bosszúállónak van egy önmaga irányába felvállalt borzalmas oldala, ami önmagában csak egy bizonyos rétegnek kedvező, míg az átlagos néző számára nézhetetlennek jöhet le. 
  • A másik, némileg tréfás ok a címben keresendő — ugyanis a Bosszúálló név az utóbbi időkben olyanokkal fonódott össze mint Robert Downey Jr., Chris Evans és Chris Hemsworth nevéhez fűződik a Marvel filmekből, így nem kizárt hogy a nézők hasonló élményre számítottak, mint a multiverzumos történetek és megkapták a vérszemet kapott Peter Dinklage ámokfutását. Kínos szitu.

Az amerikai közönség már láthatja a felmosórongyos mutáns gyilkolását, a hazai mozikban a megjelenési dátuma egyelőre ismeretlen.

 

