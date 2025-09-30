Pokoli sztrókja után végre megszólalt Tim Curry! Szörnyű állapotban van a világsztár

Tim Curry, avagy Pennywise bohóc, a Rocky Horror Picture Show, az Annie, az Oscar, a Horrorra akadva és a Reszkessetek betörők második részének sztárja 2012 júliusában kapott stroke-ot, melytől részlegesen lebénult és tolószékbe kényszerült. A színész ikonikus filmjének jubileumi vetítésén beszélt egészségügyi állapotáról.

Tim Curry betegsége még mindig kínozza az imádott világsztárt (Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency)

A Tim Curry filmek nem bővülnek: „Nem fogok énekelni és táncolni mostanság”

Szeptember 26. egy mérföldkő volt a Rocky Horror Picture Show történetében, ugyanis a rockmusical filmes feldolgozását Jim Sharman rendezésében ekkor mutatták be pontosan 50 évvel ezelőtt, 1975-ben. A jeles nap apropójaként egy jubileumi vetítést tartottak Los Angelesben. A vetítésen többen is megjelentek az egykori szereposztásból: Patricia Quinn, Lou Adler, Barry Bostwick, Nell Campbell és — mindenki nagy örömére — a jobb napokat megélt Tim Curry is.

A színész kerekesszékben jelent meg az eseményen, ahol álló ováció fogadta. Tim Curry azonnal kiemelte az egyértelműt, ami az egészségügyi állapotára vonatkozik.

Még mindig nem tudok járni, ezért vagyok ebben a hülye székben és ez eléggé lekorlátoz. Tehát nem fogok énekelni és táncolni mostanság. A bal lábammal komoly problémáim vannak.

A színész emlékeztette a közönséget, hogy hogyan csapott le rá a sztrók:

Épp masszázson voltam és nekem fel se tűnt semmi, de a masszőr srác azt mondta nekem: 'Aggódom, hívni szeretném a mentőket' és meg is tette, mire én: 'Ugyan már, ez butaság.'

Azóta már tudjuk, hogy ez egy nagyon is komoly dolog volt, részlegesen lebénult és várhatóan tolószékben kell leélnie a hátralévő életét.

A halálhoz közeli krízis ellenére a színész több filmben is szerepelt később, jóllehet az igazi potenciálját így már soha nem tudta újra kiélni. Mindenesetre jó humorral él a 78 éves öreg, érzékelhető hogy a stroke csak a mobilitására volt kihatással, fejben még ugyanaz a jópofa és karizmatikus fickó, akit imádnak az emberek.