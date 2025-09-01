Páros lábbal szálltak bele a kommentelők a T. Dannyt bántó Manuelbe: „Ez a csöveskukorica szól be neki?”

Telegdy Dániel miatt egyre többen aggódnak, a Dancing with the Stars korábbi versenyzője a rajongók szerint egyre rosszabbul néz ki. T. Danny a magánéleti válsága, botrányos szakítása óta szerint egyre lejjebb csúszik azon a bizonyos lejtőn a rajongói szerint. Hétvégén Manuel Instagram sztoriban üzent rappertársának, hogy hagyja ezt abba, szerinte az mentené meg, ha börtönbe zárnák, mert ott legalább kitisztulna. Egyre inkább kirobbanóban van egy Manuel-T. Danny háború.
Rengetegen aggódnak a fiatal rapper miatt, aki sokak szerint az elmúlt hónapokban negatív irányba változott. Amikor T. Danny bekerült a köztudatba, mindig nagyon odafigyelt arra, hogyan jelenik meg, mit vesz fel, kisportolt volt. Az utóbbi időben viszont egyre több aggasztó fotó került róla fel a netre, a rajongók szerint elképesztően le van fogyva, már csak pálcika, szerintük ennek függősége lehet az oka. A tinikedvenc ezt egy idő után nehezményezte és kitett olyan videókat magáról, ahol sportol, ezzel magyarázva vékonyabb kinézetét. De a károgók csak nem nyugodtak meg, sőt, legutóbb zenésztársa, korábbi nagy spanja, Manuel Instagram sztoriban olyat írt ki, ami sokaknál kiverte a biztosítékot:
Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed
De ez még semmi, emellett szerinte egyenesen csak az menthetné meg T. Danny életét, ha börtönbe zárnák, mert ott kitisztulna…
A tehetségkutatón feltűnt rapper eme posztja felrobbantotta a netet. A bulvárhírekkel foglalkozó Facebook csoportokban rengetegen szálltak bele Manuelbe, miszerint milyen jogon kritizálja éppen ő Danit, amikor ő volt az, aki azért lopta el anno a Noé Állatotthon pénzét, mert cuccot akart venni belőle. Sőt, az egyik kommentelő még egy videót is megosztott Manuról, ahol jól láthatóan az X-faktor üdvöskéje finoman szólva is furcsa állapotban van. Teljesen elszabadultak a kommentek alatta, ezekből idézünk:
„Ez a csöveskukorica szól be neki, pont ő?”
„Még ő írkál Danira, aki legutóbbi koncertjén annyira be volt állva, hogy fogalma nem volt mit csinál, a közönség énekelt helyette”
„Én is aggódom Daniért, na de Manuel szól be neki, ad neki tanácsot? Aki ellopta a Noé pénzét? Csak nekem erős ez?”
„Bort iszik és vizet prédikál”
„Ok, hogy be vagy cuccozva, de leszállhatnál a földre, mert elfelejtetted honnan indultál Manu...”
Hogy mi az igazság, nem tudjuk, mindenesetre az internet népét rendesen megosztja hazánk két vezető előadójának netes párbaja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.