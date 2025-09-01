Páros lábbal szálltak bele a kommentelők a T. Dannyt bántó Manuelbe: „Ez a csöveskukorica szól be neki?”

Telegdy Dániel miatt egyre többen aggódnak, a Dancing with the Stars korábbi versenyzője a rajongók szerint egyre rosszabbul néz ki. T. Danny a magánéleti válsága, botrányos szakítása óta szerint egyre lejjebb csúszik azon a bizonyos lejtőn a rajongói szerint. Hétvégén Manuel Instagram sztoriban üzent rappertársának, hogy hagyja ezt abba, szerinte az mentené meg, ha börtönbe zárnák, mert ott legalább kitisztulna. Egyre inkább kirobbanóban van egy Manuel-T. Danny háború.

T. Danny Manuel szerint teljesen függő lett, csak bezárás segítene neki (Fotó: Bors)

Hiába pörögnek a T. Danny dalok, Manuel szerint a börtönben lenne a helye

Rengetegen aggódnak a fiatal rapper miatt, aki sokak szerint az elmúlt hónapokban negatív irányba változott. Amikor T. Danny bekerült a köztudatba, mindig nagyon odafigyelt arra, hogyan jelenik meg, mit vesz fel, kisportolt volt. Az utóbbi időben viszont egyre több aggasztó fotó került róla fel a netre, a rajongók szerint elképesztően le van fogyva, már csak pálcika, szerintük ennek függősége lehet az oka. A tinikedvenc ezt egy idő után nehezményezte és kitett olyan videókat magáról, ahol sportol, ezzel magyarázva vékonyabb kinézetét. De a károgók csak nem nyugodtak meg, sőt, legutóbb zenésztársa, korábbi nagy spanja, Manuel Instagram sztoriban olyat írt ki, ami sokaknál kiverte a biztosítékot:

Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed

De ez még semmi, emellett szerinte egyenesen csak az menthetné meg T. Danny életét, ha börtönbe zárnák, mert ott kitisztulna…

Manuel börtönbe is került korábban, sokak szerint ez rapperháború (Fotó: RTL Klub)

Manuel bort iszik és vizet prédikál

A tehetségkutatón feltűnt rapper eme posztja felrobbantotta a netet. A bulvárhírekkel foglalkozó Facebook csoportokban rengetegen szálltak bele Manuelbe, miszerint milyen jogon kritizálja éppen ő Danit, amikor ő volt az, aki azért lopta el anno a Noé Állatotthon pénzét, mert cuccot akart venni belőle. Sőt, az egyik kommentelő még egy videót is megosztott Manuról, ahol jól láthatóan az X-faktor üdvöskéje finoman szólva is furcsa állapotban van. Teljesen elszabadultak a kommentek alatta, ezekből idézünk: