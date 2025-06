Sydney Sweeney fürdővíze megőrjítette az embereket, 600 ezret kérnek érte

Korábban megírtuk, hogy Sydney Sweeney, az Eufória című széria dögös szőkesége már nemcsak a filmiparra korlátozza tevékenységét, hanem a szépségiparba is betörni látszik. A fürdővizéből készült szappant június 6-án dobták piacra, limitált darabszámmal. Mindössze ötezer darab készült a Bathwater Bliss fantázianévre hallgató tisztálkodási szerből és 8 dollárért vesztegette a Dr Squach. Viszont péntek óta a szappan-helyzet eszkalálódott.

Sydney Sweeney szappanja felrobbantotta az internetet (Fotó: Clovis-Guignebourg/Bestimage)

Sydney Sweeney lezúzta az internetet

A szappanokat forgalmazó Dr Squach kénytelen volt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, ugyanis akkora volt az érdeklődés, hogy amint élesedett a weboldalukon a termék, az összeset el is kapkodták, a webshop pedig a túlzott terhelés következtében leállt. Néhány csalódott vásárló panasszal élt azt feltételezve, hogy a termék fel se került az oldalra. Erre reagált a cég egy Instagram-posztban, megerősítve, hogy a különleges szappan elérhető volt, viszont egy ezredmásodperc alatt elfogyott. De aggodalomra semmi ok, már dolgoznak az ügyön, hogy minden érdeklődőt ki tudjanak szolgálni. A vásárlás online sorbanállással zajlik, hogy “igazságosan” tudják kiszolgálni az érdeklődőket. Pontos számadatot nem tudunk, de a lista hosszú lehet. Aki azonban a türelmetlenebb fajtából való és hajlandó mélyen a zsebébe nyúlni, az eBay-en már hozzá is juthat az Imádlak utálni főszereplője által megálmodott esszenciához. Persze közel sem az eredeti 8 dolláros áron. A skála 100-tól egészen 2000 dollárig tejed. Utánanéztünk, forintban ez milyen összegeket takar. A sort egy nagyjából 2 millió forint értékű hirdetés vezeti, de a legalacsonyabb ajánlatok is 160.000 forint környékén mozognak. Sőt, van, aki már úgy árulja a terméket, hogy fizikailag még nincs is a birtokában. Sydney Sweeney így reagált az őrületre: „Amikor a rajongóid a fürdővizedet akarják, két dolgot tehetsz. Megpróbálhatod ignorálni, vagy készíthetsz belőle Dr Squach szappant.”

A színésznő elárulta, tényleg igazi fürdővíz került a szappanba (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A hírnév átka utolérheti Sydney Sweeney-t is

Nem újkeletű jelenség, hogy a rajongók fürdővízre vagy egyéb bizarr dologra tartanának igényt, ha kedvenc hírességükről van szó. Az esetek nagy százalékában ez valamilyen szexuális töltetű vágy és olykor már a megszállottság határait súrolja. Sweeney is nyilatkozott a témában, az ugyanis vitathatatlan, hogy akár az Eufória, akár más szerepei kapcsán kerül szóba, elsősorban a testi adottságai miatt érdekes a közvélemény számára. A színésznő erről azt nyilatkozta, hogy sokszor úgy érzi, egyáltalán nincs kontrollja afölött, ahogy megnyilvánulnak róla.