Tényleg borzalmas az összes Snoop Dogg film? Nem hiszed el, mikben játszott eddig

A Torontói filmfesztivál úgy tűnik, tartogat még meglepetéseket számunkra. Eli Roth, a Motel-filmek és a tavalyi Borderlands című bukott film rendezője és Snoop Dogg közös horrorfilmmel készülnek, beszédes Don't Go In That House, B*tch! (Ne menj abba a házba, r*banc) címmel.

A Snoop Dogg filmektől nem sok jót várhatunk (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hozhat bármikor is jót Snoop Dogg filmes szereplése?

Igazából megannyi híres rappert láttunk már filmvásznon. Az Ice Cube, Dr. Dre és 50 Cent megosztó cameok mellett azért kaptunk egy Eminemet, aki a 8 mérföldben egész jót alkotott és egy Will Smith-t, akitől meg jött a Men In Black, Legenda vagyok, Én a Robot, mint tök jó filmek.

Mellettük Snoop Dogg is kipróbálta magát a filmezésben, jellemzően nem túl komolyan vehető, önazonos szerepben. Ami a filmvilágot illeti, eddig nagyjából 40 filmben várták a Snoopzilla kreatív potenciál megcsillanását, ami eddig nem nagyon jött el. Eli Roth a legújabb projektjük kapcsán jól körülírta, mit vár a rappertől:

Vannak ötletek, amik nem hagynak aludni. Mindig meg akartam csinálni a legjobb kísértetházas filmet, valamit amit még nem láthattunk — valami abszolút túlzó és őrült filmet. Amikor Snoop-nak belengettem az ötletet, egyből megértette és nem volt kérdés, hogy meg kell csinálnunk ezt a filmet. Snoop szereti a horrorokat és szeretném, ha ez lenne a legjobb kollaboráció, ami a ledurvábbat hozza ki belőlünk. Ne mondjátok, hogy nem szóltunk.

Snoop Dogg legborzasztóbb filmjeit nem könnyű összeszedni, de megtettük, hogy nektek ne kelljen:

Urban Menace

Ez a film ott romolhat el, ahol csak tud. Inkoherens történet, Zs-kategóriás megvalósítás és nyomokban fel sem lelhető színészi játék. Mégis, Snoop 'Doggy' Dogg gépfegyverrel a kezében valahol zseniális látvány.

Bones (Csontok)

A film kicsit olyan, mintha a készítők frissen látták volna a Pengét és csinálnak belőle valami "füves" őrültséget.

The Wash (Balhé a mosodában)

A történet másodlagos, igazából csak Snoop Dogg és Dr. Dre füveznek és viccesnek gondolt dolgokat tesznek.

Racing Stripes (Pata-Csata)

A beszélő állatos filmek legtöbbje egyébként se túl vicces, de mindig megvolt a közönsége. Ebben a filmben a rapper egy flegma kutyát alakít.

...és a végére egy kivétel: Training day (Kiképzés)