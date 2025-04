Snoop Dogg és Dr. Dre állítja: Stevie Wonder Facetime-on hívja őket

Snoop Dogg és Dr. Dre a filmjeik kapcsán beszélgettek DJ EFN-nel, akinek elmondták, hogy imádták a közös munkát a mozivásznon is. A két raplegenda alkotása ugyan nem aratott osztatlan sikert, de elárulták, életük egyik legnagyobb élménye volt.

Dr. Dre és felfedezettjei: Eminem, 50 Cent és Snoop Dogg (Fotó: Instagram - Dr Dre)

Snoop Doggot videóhívásban kereste fel a legenda

Tesó, hatalmas élmény volt.

– mondta Snoop, majd arra is kitért, hogy nem e film alatt volt a „legjobb formájában”, hanem a Túltolva (The Beach Bum) címet viselő moziban, amelyben Matthew McConaughey-jel szerepelt. A podcast során szóba kerültek más sztárok is, így a nagypapakorba ért rapper Stevie Wonderről is elmesélt egy hihetetlen történetet.

„Amit a legjobban imádok… Stevie Wonder egyszer felhívott Facetime-on” – kezdte mesélni Snoop Dogg, amire a Complex podcastjének műsorvezetője, DJ EFN nevetésben tört ki, mire Snoop így folytatta:

Nem tudtam feldolgozni a helyzetet. A fodrászom épp csinálta a hajamat, amikor a telefonom csengeni kezdett. A fodrászom rákérdezett, hogy „ez az a Stevie Wonder” – mire válaszoltam neki, hogy igen, ő. Felvettem és így szólt a vonal másik végéről: Testvér, már kerestelek.

– ekkor a műsorvezető már fel akart állni a műsorban, mivel nem hitte el Snoop Dogg történetét, ugyanis angol nyelven hihetetlenebbnek tűnik: „I’ve been looking for you” – ám Dr. Dre validálta Snoop mondandóját a saját történetével:

A Dr. Dre és Snoop Dogg dalok nagy kedvencei Stevie Wondernek (Fotó: Instagram - Dr Dre)

Dr. Dre alátámasztotta a rapnagypapa történetét

Stevie Wonder egyszer hajnali 5-kor hívott fel és arra kért, hogy írjak neki üzenetet. Én pedig csak annyit mondtam, hogy mi a… Majd hozzátette, hogy soha nem írok neki üzenetet. Én csak tartottam a telefont és az járt a fejemben, hogy ez meg miről beszél. Stevie azt akarja, hogy írjak neki? Oké.

– mondta Dr. Dre, majd hozzátette: Stevie Wonder számára az egyik legnagyobb művész.

Dr. Dre számára Stevie Wonder minden idők egyik legnagyobb művésze (Fotó: Instagram - Dr Dre)

„Mindenek előtt tisztázzuk, hogy Stevie Wonder számomra minden idők egyik legnagyobb művésze. Egy legenda, egy ikon, egy hős. Csak tisztelettel tudok róla beszélni. Ő egy pokolian vicces fickó” – mondta Dr. Dre a Complex podcastjében.