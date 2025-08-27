„Egykor menő voltál” — Kiakadtak a rajongói Will Smith-re a legújabb videója miatt

Will Smith elég kínos videót tett közzé az Instagramján. Alig lehet kimagyarázni, egyértelműen a mesterséges intelligencia által meghekkelt módosításra utaló videót tett közzé, ami vírusként terjedt el az interneten.

Szinte horrorisztikus AI lények Will Smith koncertvideójában (Forrás: Instagram/@willsmith)

Will Smith AI-videója kiakasztotta a rajongóit

Az énekes az Egyesült Királyságban folytatja a Based on a True Story koncertturnéját, amiről folyamatosan közli a videókat az Instagram fiókjában. A szemfüles rajongók viszont különös dologra lettek figyelmesek. Néhány ember arca zavaros, néhánynak több ujja van a kelleténél, úgy általában érződik a tipikus AI-ra utaló jelek sorozata. A felvétel azóta is elérhető az Instagramon.

A nézők nem kegyelmeztek az előadónak, több platformon is ízekre szedték a pár másodperces felvételt.

Ez az AI slop borzasztó LMAO - mindenkinek 7 ujja van a kezén

– írta egy hozzászóló az Instagramon. A YouTube-on sem hagyták szó nélkül az összemókolt videót: „Képzeld el, hogy gazdag és híres ember vagy és AI nyersanyagot kell használnod a tömegekhez. Tragikus, ember. Egykor menő voltál”– vetette a rapper szemére egy másik (egykori) rajongó. Hogy ténylegesen mi indokolhatta a mesterséges intelligencia alkalmazását, azt leginkább a zenész mögött álló technikai stáb tudhatja. Könnyen lehet, hogy a videó felbontásának AI korrigálásának szörnyszülött eredményét láthatjuk és nem a teljes nézőközönség kamu, csak azok a fránya hozzáadott plusz részletek.

Mindenesetre Will Smith budapesti koncertjén nem volt szükség AI közönségre a Budapest Parkban, ahol a Grammy- és Oscar-díjas telt ház előtt adta elő népszerű dalait, többek között a Gettin’ Jiggy Wit It, Miami, Summertime című számokat.