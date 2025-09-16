Dísztárcsákat lopott, úgy berúgott, hogy elvették az ösztöndíját: ő volt Robert Redford, aki még Merly Streep-et is elcsábította

Robert Redford legendás amerikai színész neve kitörölhetetlen a hollywoodi nagykönyvből. Karrierje a '60-as években kezdődött kisebb-nagyobb sorozatszerepekkel, de a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című klasszikus westernmozival robbant be a köztudatba. A színész otthonában hunyt el, a hírt sajtósa közölte a nyilvánossággal.

Robert Redford meghalt, de sosem feledjük: milliók kedvence volt, több mint 100 film fűződik a nevéhez (Fotó: SNAP)

Robert Redford útja a hírnévhez

Robert Redford kaliforniában született 1936 augusztus 18-án és rettenetesen vásott kölyök volt. Iskolás évei alatt autókról lopkodott dísztárcsákat, egyetemi baseball ösztöndíját pedig egy csúnya berúgás miatt veszítette el. Utólag azt kell mondjuk, talán jobb is, hogy a színész nem a sportkarrierjét építgette tovább, hanem Hollywood felé kacsintgatott, mert olyan legendás alakításoktól fosztott volna meg minket, mint az Ilyenek voltunk, A híd túl messze van, vagy a Meryl Streep főszereplésével készült Távol Afrikától.

A színészet előtt festészetet tanult, de miután rájött, hogy ebben nincs kiemelkedő tehetsége, New York-ba költözött és színészetet kezdett tanulni az Amerikai Dráma Akadémián. Rövidesen már a Broadway deszkáin játszott, innen már egyenes út vezetett a televíziós sorozatok és a filmek világába. Első kritikai elismerését a Mezítláb a Parkban című romantikus komédiáért kapta, melyben Jane Fonda színésznővel alkottak egy párt. De az igazi hírnevet a Butch Cassidy és a Sudance kölyök című George Roy Hill rendezte westernmozi hozta el neki.

A filmben Paul Newman hollywoodi legenda mellett játszott. Alakításuk a mai napig az imdb legjobb hősök és gonoszok toplistájának 20. helyét foglalja el. Ez a szerep több szempontból is rendkívül meghatározó volt Redford életében. Az általa alapított Sundance Intézet, melyet fiatal filmesek felkarolására hozott létre, és az azonos nevű Sundance Filmfesztivál is a westernben alakított karaktere után kapták a nevüket.

Robert Redford és Paul Newman legendás párost alkottak a Butch Cassidy és a Sundance kölyökben (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A Sundance kölyök berobbanása után, 1973-ban két filmet is csinált, melyek a legjobban kereső színésszé tették. Az Ilyenek voltunk című romantikus drámában Barbra Streisand-dal alakítottak tragikus sorsú szerelmespárt. A filmet még a Szex és New York sorozatban is felemlegeti a négy barátnő, mint az egyik legfontosabb romantikus történetet, amit mindenkinek látni kell. A forgatókönyvet Francis Ford Coppola írta, a film Sydney Pollack rendezésében készült. Szintén 1973-ban, A nagy balhéban régi kollégájával, Paul Newman-nel alkotott ismét verhetetlen párost.