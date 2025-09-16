Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Dísztárcsákat lopott, úgy berúgott, hogy elvették az ösztöndíját: ő volt Robert Redford, aki még Merly Streep-et is elcsábította

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 16:50
Újabb legenda távozott közülünk. Robert Redford, a klasszikus hollywoodi korszak legendás színésze 89 éves korában elhunyt.

Robert Redford legendás amerikai színész neve kitörölhetetlen a hollywoodi nagykönyvből. Karrierje a '60-as években kezdődött kisebb-nagyobb sorozatszerepekkel, de a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című klasszikus westernmozival robbant be a köztudatba. A színész otthonában hunyt el, a hírt sajtósa közölte a nyilvánossággal.

Robert Redford milliók kedvence volt, több mint 100 film fűződik a nevéhez (Fotó: SNAP)
Robert Redford útja a hírnévhez

Robert Redford kaliforniában született 1936 augusztus 18-án és rettenetesen vásott kölyök volt. Iskolás évei alatt autókról lopkodott dísztárcsákat, egyetemi baseball ösztöndíját pedig egy csúnya berúgás miatt veszítette el. Utólag azt kell mondjuk, talán jobb is, hogy a színész nem a sportkarrierjét építgette tovább, hanem Hollywood felé kacsintgatott, mert olyan legendás alakításoktól fosztott volna meg minket, mint az Ilyenek voltunk, A híd túl messze van, vagy a Meryl Streep főszereplésével készült Távol Afrikától

A színészet előtt festészetet tanult, de miután rájött, hogy ebben nincs kiemelkedő tehetsége, New York-ba költözött és színészetet kezdett tanulni az Amerikai Dráma Akadémián. Rövidesen már a Broadway deszkáin játszott, innen már egyenes út vezetett a televíziós sorozatok és a filmek világába. Első kritikai elismerését a Mezítláb a Parkban című romantikus komédiáért kapta, melyben Jane Fonda színésznővel alkottak egy párt. De az igazi hírnevet a Butch Cassidy és a Sudance kölyök című George Roy Hill rendezte westernmozi hozta el neki. 

A filmben Paul Newman hollywoodi legenda mellett játszott. Alakításuk a mai napig az imdb legjobb hősök és gonoszok toplistájának 20. helyét foglalja el. Ez a szerep több szempontból is rendkívül meghatározó volt Redford életében. Az általa alapított Sundance Intézet, melyet fiatal filmesek felkarolására hozott létre, és az azonos nevű Sundance Filmfesztivál is a westernben alakított karaktere után kapták a nevüket.

Robert Redford és Paul Newman legendás párost alkottak a Butch Cassidy és a Sundance kölyökben (Fotó: KPA Honorar und Belege)
A Sundance kölyök berobbanása után, 1973-ban két filmet is csinált, melyek a legjobban kereső színésszé tették. Az Ilyenek voltunk című romantikus drámában Barbra Streisand-dal alakítottak tragikus sorsú szerelmespárt. A filmet még a Szex és New York sorozatban is felemlegeti a négy barátnő, mint az egyik legfontosabb romantikus történetet, amit mindenkinek látni kell. A forgatókönyvet Francis Ford Coppola írta, a film Sydney Pollack rendezésében készült. Szintén 1973-ban, A nagy balhéban régi kollégájával, Paul Newman-nel alkotott ismét verhetetlen párost.

Az Ilyenek voltunk hozta az egyik legnagyobb bevételt Robert Redfordnak (Fotó: SNAP)
Sydney Pollack rendezővel összesen 6 alkalommal dolgozott együtt, köztük a színész életének másik meghatározó moziját, a Távol Afrikától című romantikus filmet is vele forgatta. A Távol Afrikától ugyan nem volt Redford kedvenc munkája, mégis meghatározó a színész életútjában. A főszerepet Meryl Streep játszotta, akivel állítása szerint kezdtek közelebb kerülni egymáshoz, amit Pollack, a rendező nem nézett jó szemmel. Nem is csoda, hogy a színésznőt elvarázsolta a klasszikus amerikai sármőr, hiszen nők milliói voltak oda érte. A film egyik legikonikusabb jelenetében Robert Redford sajátkezűleg mosta meg Meryl Streep haját, a rajongó hölgyek valószínűleg a fél karjukat odaadták volna egy hasonló élményért.

Robert Redford Meryl Streep haját mossa a Távol Afrikától legromantikusabb jelenetében (Fotó: KPA Honorar und Belege)
 A színész összesen 89 alkalommal állt kamera elé, ám nemcsak színészként, hanem a rendezőént is kipróbálta magát, nem kis sikerrel. Az Átlagemberek című rendezéséért Oscar-díjat kapott 1981-ben, később pedig a Kvíz-show rendezéséért jelölték ismét. Színészi alakításaiért csupán csak egy alkalommal, A nagy balhéban játszott szerepért jelölték Oscar-díjra, rendezőként annál sikeresebbnek bizonyult. A filmszakma mellett fontos volt számára a környezetvédelem, többek között ezért hozta létre a ranch-et is Utah-ban, ahol utolsó napjait töltötte. A filmszakmáért és a környezetvédelemért tett hozzájárulásaiért tiszteletbeli Oscar-díjat ítélt oda neki az Akadémia 2002-ben. 

Robert Redford második feleségével, Sibylle Szaggarssal (Fotó: Claudia Albuquerque / Bestimage)
Robert Redford élete nem volt mentes a tragédiáktól

A színész 1958-ban vette feleségül Lola Van Wagenen producert, akitől négy gyermeke született. A tragédia azonban nem kerülte el a színészt. Robert Redford gyermeke még újszülött korában elhunyt, másik fia, James Redford dokumentumfilmes pedig néhány évvel ezelőtt távozott közülünk a rákkal vívott hosszú küzdelem után. A színész óvta magánéletét és nem beszélt fiai elvesztéséről. Robert Redford felesége, Lola Van Wagenen 1985-ben vált el tőle, a színész ezután évtizedekig nem nősült újra. 2009-ben vette feleségül Sibylle Szaggars német festőművészt, akivel akkor 13 éve alkottak egy párt. Szaggars élete végéig a színész mellett maradt.

 

 

 

