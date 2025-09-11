Kimondták a boldogító igent! Patrick Schwarzenegger és Abby Champion összekötötték az életüket

A Fehér Lótusz színésze, Patrick Schwarzenegger és párja, Abby Champion Észak-Idahóban mondták ki a boldogító igent. Arnold Schwarzenegger családja szűk körben, a sajtótól biztos távolságban töltötte az intim eseményt. A rokoni kör viszont lehet mégsem volt teljes.

Patrick Schwarzenegger és a Calvin Klein modell Abby Champion 2015 óta szikráznak együtt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Abby Champion és Patrick Schwarzenegger házasságától hangos az internet

A sztárok 2015 óta ismerik egymást és a párkapcsolatuk egy évvel később lett Instagram pozitív. Schwarzenegger a Calvin Klein modellt 2023-ban jegyezte el egy szirmokkal borított romantikus tengerparton.

A People magazin értesítése szerint a pár a Lake Coeur d'Alane nevű, festői környezetben kötötték össze életüket. A családból jelen volt mindenki aki számít: az apa Arnold Schwarzenegger, anya Maria Shriver, a lánytestvére Katherine Schwarzenegger és a férje Chris Pratt, valamint a többi testvére Christina Schwarzenegger és Christopher Schwarzenegger.

Lángra kapott egy pletyka, miszerint Patrick féltestvére, Joseph Baena nem volt ott az esküvőn. Baena 2010 óta, 13 éves kora óta él a köztudatban, mint Arnold Schwarzenegger eltitkolt gyereke az egykori bejárónőjüktől. Az apjára megtévesztésig hasonlító Joseph azóta közeli kapcsolatot ápol a Terminátor filmek hősével. Az internet felrobbant már a gondolattól is, hogy a fiú nem volt ott Patrick Schwarzenegger esküvőjén, ugyanakkor a források nem adnak egyértelmű választ róla: egyszerűen valaki látta, valaki nem.

Mintha az apját látnánk Joseph Baenában (Fotó: KGC-11)

A szerény eseményen bár nem jelent meg a teljes Fehér Lótusz stáb, Patrick kollégája Jason Isaacs, Timothy Ratliff és Rob Lowe szintén tiszteletét tette az ifjú párnak.

Hogy ezek után mi lesz, az csakis a fiatal sztárokon múlik — egy korábbi interjúban Patrick Schwarzenegger elmondta, hogy ő már a családalapításon gondolkodik és arra vár, hogy Abbynek is megfelelő legyen az alkalom.