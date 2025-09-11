Kimondták a boldogító igent! Patrick Schwarzenegger és Abby Champion összekötötték az életüket

A Fehér Lótusz színésze, Patrick Schwarzenegger és párja, Abby Champion Észak-Idahóban mondták ki a boldogító igent. Arnold Schwarzenegger családja szűk körben, a sajtótól biztos távolságban töltötte az intim eseményt. A rokoni kör viszont lehet mégsem volt teljes.
A sztárok 2015 óta ismerik egymást és a párkapcsolatuk egy évvel később lett Instagram pozitív. Schwarzenegger a Calvin Klein modellt 2023-ban jegyezte el egy szirmokkal borított romantikus tengerparton.
A People magazin értesítése szerint a pár a Lake Coeur d'Alane nevű, festői környezetben kötötték össze életüket. A családból jelen volt mindenki aki számít: az apa Arnold Schwarzenegger, anya Maria Shriver, a lánytestvére Katherine Schwarzenegger és a férje Chris Pratt, valamint a többi testvére Christina Schwarzenegger és Christopher Schwarzenegger.
Lángra kapott egy pletyka, miszerint Patrick féltestvére, Joseph Baena nem volt ott az esküvőn. Baena 2010 óta, 13 éves kora óta él a köztudatban, mint Arnold Schwarzenegger eltitkolt gyereke az egykori bejárónőjüktől. Az apjára megtévesztésig hasonlító Joseph azóta közeli kapcsolatot ápol a Terminátor filmek hősével. Az internet felrobbant már a gondolattól is, hogy a fiú nem volt ott Patrick Schwarzenegger esküvőjén, ugyanakkor a források nem adnak egyértelmű választ róla: egyszerűen valaki látta, valaki nem.
A szerény eseményen bár nem jelent meg a teljes Fehér Lótusz stáb, Patrick kollégája Jason Isaacs, Timothy Ratliff és Rob Lowe szintén tiszteletét tette az ifjú párnak.
Hogy ezek után mi lesz, az csakis a fiatal sztárokon múlik — egy korábbi interjúban Patrick Schwarzenegger elmondta, hogy ő már a családalapításon gondolkodik és arra vár, hogy Abbynek is megfelelő legyen az alkalom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.