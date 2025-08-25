Mégis mi történt? Felismerhetetlenre fogyott Arnold Schwarzenegger imádott fia! – Fotó az irgalmatlan átalakulás

Arnold Schwarzenegger gyermekei szépen lassan ellopják a show-t édesapjuk elől. Míg Patrick Schwarzeneggerből hamarosan A-listás filmsztár lesz, addig másik fia, Christopher Schwarzenegger egy másik módját választotta a figyelemfelkeltésnek. A gyerekkora óta túlsúllyal küzdő ifjabb Schwarzi a napokban nővére egyik posztjában tűnt fel, és rajongók alig hittek a szemüknek, mikor meglátták Christophert, aki elképesztő átalakuláson ment keresztül.

Arnold Schwarzenegger gyermekei közül a második legfiatalabb, Christopher már évek óta küzdött jelentős súlyproblémákkal (Fotó: TheImageDirect.com)

Nem engedték ejtőernyőzni sem Arnold Schwarzenegger fiát

Mint sok más embernek, Christopher Schwarzeneggernek is elérkezett az a bizonyos sorsfordító pont az életében, mikor úgy döntött, ez így nem mehet tovább. A Netflix által elkaszált „Osztrák Tölgy” fia 2020-ban a családjával kirándult Ausztráliában, amikor ejtőernyőzni szeretett volna, de a személyzet a súlya miatt ezt nem engedte neki:

Ekkor döbbentem rá, mennyi mindenben korlátoz engem a saját súlyom.

− nyilatkozta a People-nek Arnold Schwarzenegger gyermeke.

A látványosan drámai súlyvesztés felé vezető utat egy közel -15 kilós fogyással kezdte meg, melynek titka igen egyszerű, de annál hatásosabb volt: 40 napon át nem evett kenyeret. Az átalakulás pedig szemmel láthatóan itt nem állt meg, az ifjabb Schwarzenegger tovább folytatta az életmódváltást, ennek az eredményét pedig nővére, Kathrine Schwarzenegger osztotta meg egy Instagram-posztban, melynek egyik képén a már-már felismerhetetlenül vékony Christopher látható. A bejegyzés óriási visszhangot váltott ki a netezők körében, akik nem győzik dicsérni a Conan-csemete drasztikus fogyását.

Christopher Schwarzeneggert az ausztráliai eset mellett talán apja Arnold Schwarzenegger-filmekben látott fizikuma is ösztönözte (Fotó: Instagram / Kathrine Schwarzenegger)

Christopher Schwarzenegger nem követi apja útját

A Schwarzenegger-ifjak közül ketten is úgy határoztak, hogy viszik tovább apjuk örökségét, de Christopher nincs köztük. Patrick Schwarzenegger, aki meztelenkedésével okozott néhány extra ősz hajszálat édesapjának, már most Hollywood egyik legnagyobb feltörekvő csillagának számít, pár hónapja az HBO Max sikersorozatának, A Fehér Lótusznak a 3. évadában lopta el a reflektorfényt. A V generáció és A Fehér Lótusz sztárja mellett, az egykori Terminátor másik fiókája, a házasságon kívül születő Joseph Baena is bontogatja a szárnyait. Az utóbbi években szerepelt a Rejtélyes igazságok című szériában, valamint feltűnt Morgan Freeman oldalán a Gunner címre keresztelt akciómoziban, de jelenleg három jövőbeli projekten is dolgozik. Noha Christopher Schwarzenegger idáig kerülte a kamerák kereszttüzét, de ki tudja, látványos fogyásával együtt talán megjön az éhsége a sikerhez a filmszakmában is.