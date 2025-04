Arnold Schwarzenegger felesége kitálalt: "Brutális volt, halálra rémültem!"

Arnold Schwarzenegger törvénytelen fiának története

A 28 éves Joseph Baena édesanyja egykori férje, a kolumbiai Rogelio Baena a vezetéknevén él, de biológiai apját le sem tagadhatná, hiszen ő maga is hatalmas termetű, és testépítéssel, illetve színészettel is foglalkozik. Joseph 13 évesen tudta meg, hogy ő tulajdonképpen Arnold Schwarzenegger fia, a média ugyanis egy nappal azután közölte a hírt, hogy lejárt az osztrák tölgy mandátuma Kalifornia állam kormányzójaként. Nem mellesleg az apjának hitt Rogelio is ekkor tudta meg a tényt, és azonnal beadta a válókeresetet Mildred ellen, valamint perrel fenyegette a nőt és a filmcsillagot, amiért tudatosan meghamisították a gyerek születési anyakönyvi kivonatát, hiszen tisztában voltak vele, hogy nem ő az apa. Felnőttként Joseph üzleti diplomát szerzett, de belekóstolt a fitnesz-modellkedésbe, illetve ingatlanszakértői vizsgát is tett, és az Arnold Schwarzenegger filmek sem kerülték ki: egy nem hivatalos remake-ben eljátszotta apja ikonikus szerepét, a Terminátort.