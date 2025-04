Vészhelyzet kontra Vészhelyzet Pittsburghben-botrány – Kinek van igaza?

A kórházsorozatok kedvelői igencsak hálásak voltak a Warner Bros.-nek, valamint a Maxnak, amiért előbb legyártották, majd 2025 elején a streamingszolgáltató kínálatába helyezték a Noah Wyle főszereplésével elkészült Vészhelyzet Pittsburghben című szériájukat. A 15 darab egyórás epizódból álló műsor egy 15 órás, sürgősségi osztályon eltöltött műszak eseményeit követi nyomon „real time”, azaz egy árva másodpercből sem maradunk ki. A felettébb izgalmas sztori, a rendhagyó megközelítés, a feszesre szabott történetvezetés, a kiváló szereplőgárda és a valósághű végeredmény miatt rögtön óriási rajongótáborra tett szert a show, és a műfaj szerelmeseit visszarepítette abba az időkbe, amikor a főhőst alakító Noah Wyle is zöldfülű életmentőt játszott egy chicagói klinikában. Azonban pont ez a probléma is a műsorral. Túlságosan emlékeztet valakit a '90-es évek egyik legmeghatározóbb sikerszériájára, a Vészhelyzetre, ez a valaki pedig történetesen pont a másfél évtizedig futó sorozat alkotójának, Michael Crichtonnak az özvegye, Sherri Crichton, aki úgy érzi, az engedélye nélkül nyúltak hozzá megboldogult férje szellemi örökségéhez.

Michael Crichton özvegye a '90-es évek sikersorozatának örökét látja a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatban (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Pittsburghben folytatódott a Vészhelyzet? Az özvegy ezt állítja

A történet ott kezdődik, hogy az 1994-ben útjára induló Vészhelyzet alapsztoriját, illetve az első epizódjainak cselekményét is jegyző neves író, Michael Crichtonnal azt a megállapodást kötötte a Warner Bros., hogy Crichton hozzájárulása nélkül a jövőben nem készül a sorozathoz folytatás vagy bármilyen újragondolt verzió. Ezt be is tartotta a stúdió a Jurassic Park-könyveket is jegyző regényíró 2008-as halálát követően is, majd 2022-ben már a szerző özvegyével, Sherri Crichtonnal tárgyaltak egy esetleges remake ötletéről, ám az együttműködés meghiúsult. Ám, a Vészhelyzet Pittsburghben azonban mégis elkészült, és Mrs. Crichton nem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy szerinte a Warner férje kérését figyelmen kívül hagyva készített folytatást a Vészhelyzethez, melyen csak felületes változtatásokat eszközölt, hogy ne tűnjön plagizálásnak.

A Vészhelyzet Pittsburghben egyenlő a Vészhelyzettel. Nem csak olyan egy kicsit, mint a Vészhelyzet, ez maga a Vészhelyzet. Ugyanazzal a vezető producerrel, íróval, főszereplővel, gyártócégekkel, stúdióval és csatornával, mint a Vészhelyzet [2022-ben] tervezett újraindítása. Senkit nem sikerült megtéveszteniük

– olvasható a bírósági keresetben.