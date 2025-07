Brad Pitt nem hagyta szó nélkül exfelesége, Jennifer Aniston új kapcsolatát

Az elmúlt hetekben Jennifer Aniston és Jim Curtis románcától hangos a sajtó. Ezt pedig már a színésznő volt férje, Brad Pitt sem hagyhatta szó nélkül.

Vajon mit szól Brad Pitt barátnője a színész el nem múló érzéseihez? (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Brad Pitt reagált Jennifer Aniston új kapcsolatára

Brad Pitt állítólag örül exfelesége, Jennifer Aniston és Jim Curtis virágzó kapcsolatának. A 61 éves színész egy közeli barátja a Daily Mailnek nyilatkozott ezzel kapcsolatban:

Brad nem is lehetne boldogabb, hogy Jen megtalálta a szerelmet ebben a férfiban, aki annyira összhangban van vele

A forrás továbbá azt is megjegyezte, hogy Brad Pitt mindig is gyengéd érzéseket táplált a Jóbarátok Rachelje iránt, annak ellenére, hogy 2005-ben elváltak.

Házassága két évtizeddel ezelőtt véget ért, nagy felhajtással és sírás-rívással, de soha nem veszítette el iránta érzett vonzalmát.

Brad Pitt és Jennifer Aniston, az egykori hollywoodi álompár

Brad Pitt és Jennifer Aniston 1998-ban találkoztak, miután ügynökeik összehozták őket egy vakrandin. Egy évvel később el is jegyezték egymást, majd 2000-ben összeházasodtak. 5 évvel később azonban mindenki megdöbbenésére bejelentették szakításukat, amelyben azt is kifejtették, hogy szeretettel válnak el útjaik:

Boldogan maradunk elkötelezett és törődő barátok, akik nagy szeretettel és csodálattal viseltetnek egymás iránt.

Ezen a kijelentésen pedig még inkább meglepődtek a rajongók, ugyanis az a hír járta akkoriban, hogy még a kapcsolatuk alatt Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith forgatásán összejött a filmbeli partnerével, Angelina Jolie-val. A pletykáról pedig végül be is igazolódott, hogy nem volt alaptalan, ugyanis a két színész még ugyanabban az évben nyilvánosan is felvállalták a kapcsolatukat.

Jennifer Anistonra végre újra rátalált a szerelem Jim Curtis személyében (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Jennifer Aniston újra szerelmes

A színésznőre ezután sokáig nem talált rá a szerelem. 10 év kellett ahhoz, hogy újra férjhez menjen. A színésznő és Justin Theroux 2015-ben házasodott össze. De az ő házasságuk is rövid időn belül véget ért. 2018-ban váltak külön útjaik. Azóta Jennifer Aniston szingliként tölti a mindennapjait. Éppen ezért örült is annyira Brad Pitt, amikor az a hír röppent fel, hogy exfeleségére újra rátalált a szerelem. A színésznő új párja, Jim Curtis egy hipnotizőr, akivel a kapcsolata először szimplán baráti volt. Pár hónap alatt azonban románccá alakult. Jennifer Aniston pedig boldogabbnak látszik, mint valaha.