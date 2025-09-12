Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Nicole Kidman újra az HBO-n hazudozik

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 14:51
Jön a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada. Nicole Kidman főszereplésével folytatódik a drámasorozat az HBO Max-on.

Nicole Kidman visszatér az HBO Max-ra hazudozni és pletykálni. A Hatalmas kis hazugságok széria harmadik évadának előkészületei hivatalosan is elkezdődtek.  

Nicole Kidman újra sorozatban játszik (Fotó: HBO)
Nicole Kidman újra hazudozik 

A Hatalmas kis hazugságok 2017-ben debütált Magyarországon, és eddig ugyan csak két évad született, mégis hatalmas népszerűségnek örvend. A siker receptje többek között a szereplőgárdában rejlik, ugyanis jobbnál jobb A-listás hollywoodi sztárokat láthatunk a pletykálkodó anyukák és háziasszonyok szerepében. Nicole Kidman, aki a Moulin Rouge! című musicalben nyújtott felejthetetlen alakítást, Reese Witherspoon, aki a várva várt Dr. Szöszi folytatását forgatja éppen, a mostanában Austin Butlerrel vetkőző Zoe Kravitz és David Lynch kedvenc színésznője Laura Dern játsszák a főbb szerepeket. Az erős női jelenlét mellett férfi sztárokban sincs hiány. Adam Scott, aki a Különválás széria okán egy Emmy-díj várományosa, és a Skarsgard-család sokadik tagja, Alexander Skarsgard képviselik az erősebb nemet a sorozatban. A történet Liane Moriarty írónő tollából született, és három anyukáról szól, akiknek gyerekei most kezdik az iskolát. A látszólagos családi idill alatt azonban mindenki sötét titkokat rejteget. Az iskolaudvaron elsuttogott pletykák és a szekrényekből kihulló csontvázak fokozzák az izgalmakat. A sorozatot nem csak a színészgárda miatt ismerték el a kritikusok. A forgatókönyv, a zene és az operatőri munka is számos elismerést kapott.  

Reese Witherspoon jogi teendői mellett is tud időt szakítani a Hatalmas kis hazugságokra (Fotó: KPA Honorar & Belege)
Hatalmas kis hazugságok újratöltve 

A hírek még 2023-ban kaptak szárnyra, amikor Tom Cruise volt felesége, Nicole Kidman homályos utalást tett egy harmadik évad lehetőségére. Az elmúlt két évben nem történt hivatalos bejelentés, egészen idáig. A Mr. és Mrs. Smith sorozaton is dolgozó Francesca Sloane forgatókönyv-író két éves szerződést írt alá az HBO-nál, és csatlakozott a Hatalmas kis hazugságok stábjához, ezzel hivatalosan megerősítve, hogy készül a következő évad. A Variety értesülései szerint az írónő már el is kezdett dolgozni az első epizód forgatókönyvén. Kidman és a Kémes hármas sztárja, Reese Witherspoon a főszerepek mellett producerként is jelen vannak a produkcióban.

   

 

