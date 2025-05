Hajol és feszít: Okos szőkét néz a magyar a MAX-on!

Minden "szőkenős" viccet meghazudtolt Reese Witherspoon, miután egy dauerolással buktatott le egy gyilkost, és nem mellesleg elvégezte a Havard jogi karát is. A Doktor Szöszi 2001-ben nem csak az azóta tévés nagyágyúvá nőtt 49 éves színésznő karrierjét bikázta be, de az év egyik legnagyobb meglepetés vígjátéka is lett. A 2004-es, kicsit gyengébb folytatás után hamarosan érkezik Elle Woods előzménytörténete, ahol a középiskolai éveit ismerhetjük meg a cosmolánynak. A magyarok azonban úgy tűnik, mindig szívesen nézik végig a Szöszi és "vérebe", a vegetáriánus Gyilkos Woods kalandjait, ugyanis mindkét film a MAX top10-es listájának élvonalában pihen.

Doktor Szöszi és Gyilkos Woods a dinamitduó Fotó: Entertainment Pictures

Doktor Szöszi és Reese Witherspoon 10 közös titka

Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Alicia Silverstone, Katherine Heigl, Christina Applegate, Milla Jovovich és Jennifer Love Hewitt mind esélyesek voltak a főszerepre. A castingra Reese szexin öltözött, na nem azért, hogy elcsábítsa a rendező Robert Luketic-et, hanem mert a rendező szerint annyira intelligens és természetesen bájos volt a színésznő, hogy elsőre nem látta benne a figurát. Reese Witherspoon a szerződésében kikötötte, hogy az összes ruhát megtarthassa a forgatás után. A színésznő sok időt töltött a fodrászatban a felvételek előtt, ugyanis nem kevesebb, mint 40 különböző frizurával láthatjuk a filmben. Elle nevét a híres női magazin után kapta, ugyanis a film alapjául szolgáló regény szerzője, Amanda Brown sokat lapozta a kiadványt a jogi karon, ahova járt. A producerek az elején nem igazán bíztak a sikerben, illetve hogy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Reese elég embert húzna be a mozikba, ezért igen karcsú, mindössze 17 millió dolláros költségvetést adtak a filmnek. Az eredeti verzióban sokkal nagyobb szerepe lett volna Elle felszínes, gazdag és kissé kirekesztő édesanyjának, akit Tane McClure alakított. A szövegek miatt azonban erősebb korhatárbesorolást kapott volna a film, így a színésznő jeleneteinek a nagy része a vágóasztalon végezte. A készülő és 2026-ban debütáló Elle című sorozatban azonban a figura főszereplő lesz, de ott már June Daphne Raphael alakítja majd a mamát. A forgatókönyvírók első és egyetlen választása Emmett szerepére Luke Wilson volt, aki örömmel vette a felkérést. A 2004-es film szintén anyagi siker volt, a kritikusok azonban már nem szerették annyira. Az Amazon Prime azonban most sorozatformájában viszi tovább Doktor Szöszi életét: az Elle című sorozatban az újonc Lexi Minetree alakítja a figura középiskolás énjét. Reese Witherspoon személyesen választotta ki a szerpere többszáz lány közül, a sztár producerként viszi a sorozatot, de bennfentes pletykák szerint lehet egy karakterszerepre beugrik a 2026-ban debütáló szériába. A Doktor Szöszi 141 millió dollárt keresett világszerte.