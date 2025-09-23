A gengszterek elől menekülő Jude Law szögez most mindenkit a Netflix elé: De vajon jön-e a folytatás?

Úgy tűnik, tényleg a minisorozatok aranykorát éljük. A Szirének és A négy évszak után, illetve a Wednesday-láz lecsengésével most mindenki Jude Law-ért, és az ő miniszériájáért, a Fekete nyúlért rajong. A nyolcrészes Netflix-sorozat szó szerint letarolta a nézettségi listákat, Magyarországon jelenleg is a második helyen áll a toplistán. A történet két testvér, a Jude Law által alakított Jake, valamint a Jason Bateman jóvoltából megformált Vince életét követi, akik egy elegáns, New York-i étterem működtetése mellett még sötét múltjukkal és belső démonaikkal is meg kell küzdeniük. Bár a sorozat eredetileg egyszezonos miniprojektként készült, és annak is lett beharangozva, amit a széria fináléja is megerősít, a rajongók érthető módon nem akarnak ilyen könnyen búcsút venni tőle. Jó hír a számukra, hogy az alkotók nem is zárkóznak el egy esetleges folytatástól.

A jelenlegi legnézettebb Netflix-sorozatok listáján élmezőnyéből kacsint vissza Jude Law és sorozata, a Fekete nyúl (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Érkezik a Fekete nyúl 2. évada? Minden a Netflixen múlik!

Nem akarunk spoilerezni, de annyit elmondhatunk, a Fekete nyúl története olyannyira kerek egész lesz a végére, hogy azt még Bereczki Zoltán is megirigyelné. Így az ember azt gondolná, most főhet is kreátorok, az egyik főszerepet is magára vállaló Jason Bateman, Zach Baylin és Kate Susman feje alaposan főhet a rajongók féktelen éhsége miatt, de egyáltalán nem ez a helyzet. Utóbbi nemrég elég derűlátóan nyilatkozott a Fekete nyúl 2. évada kapcsán a The Wrapnek.

Amint megérkeztünk a forgatásra, és rájöttünk, milyen fantasztikus csapat jött össze a stábbal, a szereplőkkel és a produceri gárdával, mindenki azon gondolkodott: »Miért fejeznénk ezt be? Hiszen valami igazán jót hoztunk létre itt.« Rengeteg történetszál van, amit még mindig szeretnék továbbvinni!

− árulta el a lapnak a producer.

Az egyetlen akadályt tehát maga a platform, azaz a Netflix jelentheti, amelyik ugyan hajlandó engedni a népakaratnak, hiszen korábban olyan limitált szériák folytatását is jóváhagyta mint a 13 okom volt vagy A megfigyelő. Ám, azt is számításba kell venni, hogy a rajongói kívánalmak felett mindig áll valami, ez pedig a pénz. Ezt sínylette meg a túl sokat kérő Arnold Schwarzenegger és az ő műsora, a Fubar is, amit a streamingóriás a múlt hónapban végleg elkaszált.