Kisfiús lányból szexi díva lett, így változott meg Natalia Oreio élete a Vad angyal óta

Az ezredfordulón hódította meg a hazai nézők szívét a Vad angyal argentin szappanopera, a főszereplő Milagros Espositót alakító színésznőt pillanatok alatt megszerették itthon is, hatalmas rajongótábora volt. Natalia Oreio népszerűsége akkora méreteket öltött, hogy meg is hívták Magyarországra és ezen a héten újra Budapestre repül, a Sztárban Sztár All Stars műsor ötödik zsűritagja lesz.

Natalia Oreio első hangos sikere volt a Vad angyal, amiben Facundo Arana alakította a szerelmét (Fotó: IMDB)

Natalia Oreiot istenként szeretik Oroszországban

Lehet első hallásra furcsán hangzik, de a világsztár rajong Oroszországért, éveken keresztül visszajárt fellépni, telt házas arénakoncerteket adott, megőrülnek mai napig érte az oroszok. Natalia Oreio egyik szappanoperáját is kint forgatták, igaz az egyik kinti műsorvezető, Ivan Urgant azt mondta, ő „a legoroszabb külföldi színésznő". Erre a Vad angyal sztárja viccesen közölte, Putyinnak meg kellene adnia számára az állampolgárságot. Majd a színésznő 2020. júniusában a honosításért folyamodott, miután a Buenos Aires-i orosz nagykövetségen a készülő látogatásával kapcsolatos formaságokat intézett, megkérdezték tőle, hogy nem akar-e orosz állampolgár lenni. Egy évvel később orosz állampolgárságot adományozott Natalia Oreirónak Vlagyimir Putyin orosz elnök, akinek állítólag hatalmas kedvence a művésznő. Az uruguayi világsztár többször nyilatkozta, hogy már az első alkalommal, amikor ott járt, otthon érezte magát Oroszországban. A rajongása az ország iránt kölcsönös, a helyiek Nasa Natasa, vagyis a mi Natasánk néven emlegetik.

A Vad angyal fiús lányából érett, szexi díva lett (Fotó: LALO YASKY / BESTIMAGE / Northfoto)

Szexi díva lett a Vad angyalból

A szappanoperában, amiben a szerelmét a Dancing with the Strasban vendégeskedő Facundo Arana alakította, még tényleg amolyan vad, fiús külseje volt. De már akkor lehetett látni szépségét, az évek múlásával szexi díva lett, most 48 évesen is fantasztikus formában van. Karrierje is úgy alakult, ahogy szerette volna, a Vad angyal után is számtalan telenovellát forgatott, ezek közül a Kachorrát, a Te vagy az életemet és az Amanada O-t a magyar nézők is ismerhetik. De énekesnőként is hatalmas sikerei voltak, vannak. Mint ismert, a Vad angyal főcímdala is a nevéhez fűződik. Több albuma megjelent, amivel a világ több országában turnézott, a leghangosabb sikert gyakori, oroszországi koncertjein aratta.