Nem Mariska Hargitay az egyetlen hollywood-i híresség, aki családi titkot őriz

Matthew McConaughey és Woody Harrelson gyerekkori fotóikon még a saját családtagjaik is összekeverik őket (Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto)

Arnold Schwarzenegger

14 évvel ezelőtt lelepleződött a Terminátor sztárjának súlyos családi titka. Arnold Schwarzenegger-ről ugyanis kiderült, hogy van egy házasságon kívül született gyermeke. Az ekkor 13 éves fiú, Joseph Baena édesanyja Arnold Schwarzenegger házvezetőnője volt hosszú éveken keresztül. Schwarzenegger eltitkolt fiának sikerült a legjobban tovább örökítenie édesapja génjeit, Joseph Baena külsőre megszólalásig hasonlít édesapjára. Miután kiderült Arnold Schwarzenegger féltve őrzött titka, felesége, Maria Shriver azonnal elhagyta őt.

Arnold Schwarzenegger házasságon kívül született fia örökölte legjobban apja génjeit (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Jackie Chan

Az összes sztár közül Jackie Chan története a legmeghökkentőbb. A Karate Kölyök sztárja még dokumentumfilmet is csináltatott családjáról, amikor végre számára is kiderült minden titok. Jackie Chan szülei a kisfiúk nélkül Ausztráliába menekültek, amikor a színész még gyerek volt. A 71 éves színész csak később ment szülei után. Majd 2000 környékén édesapja azt is bevallotta neki, hogy ő egy nacionalista kém, aki Hongkongban és Ausztráliában bujkált hosszú éveken keresztül. Édesanyja pedig egy ópiumcsempész volt, akit úgy ismert meg, hogy letartóztatta őt. Majd a találkozásuk után azonnal egymásba szerettek és így szabadon engedte őt. Jackie Chan családjáról és őrült kalandjaikról egy dokumentumfilm is készült a színész kérésére.