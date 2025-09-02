Ezek a szinglik mindent megmutatnak: anyaszült meztelenül keresik a társukat a Skyshowtime-on!

Számos társkereső érhető el a legnagyobb streaminszolgáltatók oldalán, de olyan mint a Skyshowtime-on látható 10 részes randishowja, biztos nem. A Meztelen szerelem - Egyesült királyság cím realityben ugyanis a fiatal játékosok a megérkezésük után azonnal ledobják minden ruhájuk a játék helyszínéül szolgáló luxusvillában. Mielőtt azonban azt gondolnátok, hogy ettől csak a kitakarások és az oldalról/deréktól fölfelé vett jelenetek maradnak, bizony nagyot tévedtek, ugyanis a 18 éven felülieknek ajánlott műsorban a nézők is mindent látnak a játékosokból.

A Meztelen szerelemben mindenki leveti mindenét (Fotó: Paramount+)

A Meztelen szerelem Skyshowtime

Láttunk már naturista lakásvásárlókról, huszonéves szűz szinglikről készült szériákat, aki keresik a társukat, sőt még a kőgazdag MILF mamik is elcsábították egymás, feleannyi idős fiait a tévéképernyőkön. A Skyshowtime műsora tovább megy ezen is. A 10 részes sorozat a világ számos táján hódított már, hasonló koncepcióra épül, mint a Viasat3 sikerműsora, az Ádám keresi Évát, ám ott egy luxusvilla helyett a természet lágy ölén keresték egymás a szerelemre szomjas szinglik - stílusosan - Ádám és Éva kosztümben. A showt Rylan Clark vezeti, aki személyesen - és ruhában - kíséri végig a szinglik párkeresését. A játék fontos része, hogy a szigeten mindenki egyenlő, vagyis a szereplők csak is természetes adottságaikban és emberi mivoltukban bízhatnak, ha szeretnének párt találni. A szigetről a modern eszközöket is kizárták, itt bizony csak a szavak és a tettek számítanak.

5 férfi és 5 nő meztelenkedik a showban (Fotó: Paramount+)

Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy a Meztelen szerelem - Egyesült királyság egy szimpla kukkoló show, rögtön ki kell ábrándítsunk mindenkit. A szereplőknek feladataik vannak, amik alatt sokkal mélyebben megismerik egymást és a felszínes, külsőségeken alapuló korábbi kapcsolataik helyett képesek lehetnek mélyebb kötődést kialakítani egy másik emberrel.