Ne bánd a lehűlést: Ezen a hétvégén megéri otthon maradni

Jim Carrey
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 16:50
NetflixDűnepremier
Keserédes vígjáték, csendes szerelmi történet, vad erotika és megmosolyogtató homokférgek is várnak a streamingeken. Timothée Chalamet nélküli Dűne és sikersorozatok debütálnak a hétvégén. Miért is hagynád ki a Netflix, SkyShowtime új filmjeit?
Doris
A szerző cikkei

A nyár utolsó előtti hétvégéje sem lesz izgalmaktól mentes a képernyők előtt. Érkezik a Timothée Chalamet-mentes Dűne, Jim Carrey keserédes sorozata, a DC-sorozat folytatása és egy igazi felnőtt mese – írja az Origo.

Netflix
Újdonságok jönnek a Netflixen is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Dűne Timothée Chalamet előtt: 7 legjobban várt hétvégi streaming premier

Dűne (1984)

Jelenleg hazánkban forog a nagy sikerű sci-fi sorozat harmadik része, amiben többek között Timothée Chalamet és Zendaya is visszatérnek a homokférgek közé. A Dűne első adaptációja 1984-ben készült, amiben Paul Atreides szerepét Kyle MacLachlan alakította. Sokak szerint klasszikus lett David Lynch filmje, de akadnak, akik szerint köze sincs az eredeti műhöz és a kivitelezés is fapados lett. Egy biztos, most mindenki eldöntheti maga az HBO Max kínálatában. A filmben olyan sztárok is szerepelnek, mint Virgina Madsen vagy Sting

Szeress belém: Erotika a Netflixen

Netflix
A Szeress belém! című film tele van erotikával (Fotó: Netflix)

A Netflix egy rejtélyes és erotikus német thrillerrel újított be erre a hétvégére. A Szeress belém fordulatos, fülledt pillanatokat ígér, miközben egy valódi krimibe csöppenünk bele. Lilli úgy érzi, valami nem stimmel húga új vőlegényével, de amint az ő életébe is belép egy vonzó idegen, egyszerre ő is a vágy rabjává válik. Vajon mindkét lány komoly veszélyben van? A főszerepben a kortárs német filmek legnagyobb sztárjai láthatóak: Svenja Jung, Theo Trebs, Thomas Kretschmann, Tijan Marei, Victor Meutelet, Antje Traue és Lucía Barrado.

Pásztorok

Igazán csendes és lírai filmmel tölthetik el hétvégéjüket a művészfilmek rajongói, a CineGo kínálatában. A Pásztorok az utóbbi évek egyik legszebb francia filmje a nézők szerint. A huszonéves Mathyas hátrahagyja kényelmes montreali életét, hogy javarészt számítógép előtt töltött munkáját természetközelire cserélje. Dél-Franciaországba utazik, és a lenyűgöző tájak ölelésében pásztorként kezd új életet. A férfi nem csak a természet vadságát és viszontagságait ismeri meg, hanem a szerelem is bekopogtat hozzá Elise személyében. 

Eenie Meanie

Igazi pörgős száguldásban lehet része a Disney+ nézőinek, hála a horrorkirálynő Samara Weaving-nek. Az Eenie Meanie című akciófilmben egy profi sofőrt alakít. A tét nem kicsi, a rosszfiúk megbízást adnak a lánynak, ami nem csak a zűrös múltjába taszítja vissza, de akár az életébe is kerülhet. A sikolykirálynő mellett Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Steve Zahn és Andy Garcia tűnnek fel a filmben.

Peacemaker

Második évadával tér vissza az HBO Max-ra a Peacemaker – Békeharcos. A nemrég Magyarországon akciózó John Cena DC-s sikersorozatának második szezonjában további izgalmak várnak az Öngyilkos osztag tagjára, Christopher Smith alias Békeharcosra. A premierrész már óriási fordulatokat és egy tévétörténelmi orgiát is ígér az alkotók elmondása szerint: soha korábban nem láttak még ilyen szexjelenetet a nézők nagyköltségvetésű DC-sorozatban. Az Oscar-jelölt Danielle Brooks mellett Freddie Stroma és Robert Patrick is visszatérnek. 

Most nevess!

Jim Carrey-t gumiarcáért és fergeteges humoráért szereti a nagyközönség. Ez a két évados sorozat a SkyShowtime-on azonban a színész érzékenyebb, drámaibb oldalát mutatja be. Egy bábműsor készítőjeként kéne nevettetnie a közönséget, ám a magánéleti drámái miatt egyre inkább a depresszió és a halál kezdi el foglalkoztatni főhősünket. A keserédes 20 epizódos történet további szereplői A 40 éves szűzből ismert Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer és Justin Kirk.

Mondj egy mesét!

Szintén két évaddal támad a SkyShowtime-on a Mondj egy mesét című horror-thriller. A klasszikus mesék modern, és újragondolt változatában a mai New York-ban kell megtalálniuk a happy endet a főszereplőinknek, mielőtt túl késő lesz. A történetek sokkal sötétebb, halálosabb fordulatot vesznek, miközben a szeretetről és a veszteségről új dolgokat tanulunk. Danielle Campbell és Paul Wesley mellett olyan világsztárok is szerepet vállaltak a „felnőtt mesében”, mint Kim Cattrall vagy Carrie-Anne Moss

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
