Ne bánd a lehűlést: Ezen a hétvégén megéri otthon maradni

A nyár utolsó előtti hétvégéje sem lesz izgalmaktól mentes a képernyők előtt. Érkezik a Timothée Chalamet-mentes Dűne, Jim Carrey keserédes sorozata, a DC-sorozat folytatása és egy igazi felnőtt mese – írja az Origo.

Újdonságok jönnek a Netflixen is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Dűne Timothée Chalamet előtt: 7 legjobban várt hétvégi streaming premier

Dűne (1984)

Jelenleg hazánkban forog a nagy sikerű sci-fi sorozat harmadik része, amiben többek között Timothée Chalamet és Zendaya is visszatérnek a homokférgek közé. A Dűne első adaptációja 1984-ben készült, amiben Paul Atreides szerepét Kyle MacLachlan alakította. Sokak szerint klasszikus lett David Lynch filmje, de akadnak, akik szerint köze sincs az eredeti műhöz és a kivitelezés is fapados lett. Egy biztos, most mindenki eldöntheti maga az HBO Max kínálatában. A filmben olyan sztárok is szerepelnek, mint Virgina Madsen vagy Sting.

Szeress belém: Erotika a Netflixen

A Szeress belém! című film tele van erotikával (Fotó: Netflix)

A Netflix egy rejtélyes és erotikus német thrillerrel újított be erre a hétvégére. A Szeress belém fordulatos, fülledt pillanatokat ígér, miközben egy valódi krimibe csöppenünk bele. Lilli úgy érzi, valami nem stimmel húga új vőlegényével, de amint az ő életébe is belép egy vonzó idegen, egyszerre ő is a vágy rabjává válik. Vajon mindkét lány komoly veszélyben van? A főszerepben a kortárs német filmek legnagyobb sztárjai láthatóak: Svenja Jung, Theo Trebs, Thomas Kretschmann, Tijan Marei, Victor Meutelet, Antje Traue és Lucía Barrado.

Pásztorok

Igazán csendes és lírai filmmel tölthetik el hétvégéjüket a művészfilmek rajongói, a CineGo kínálatában. A Pásztorok az utóbbi évek egyik legszebb francia filmje a nézők szerint. A huszonéves Mathyas hátrahagyja kényelmes montreali életét, hogy javarészt számítógép előtt töltött munkáját természetközelire cserélje. Dél-Franciaországba utazik, és a lenyűgöző tájak ölelésében pásztorként kezd új életet. A férfi nem csak a természet vadságát és viszontagságait ismeri meg, hanem a szerelem is bekopogtat hozzá Elise személyében.

Eenie Meanie

Igazi pörgős száguldásban lehet része a Disney+ nézőinek, hála a horrorkirálynő Samara Weaving-nek. Az Eenie Meanie című akciófilmben egy profi sofőrt alakít. A tét nem kicsi, a rosszfiúk megbízást adnak a lánynak, ami nem csak a zűrös múltjába taszítja vissza, de akár az életébe is kerülhet. A sikolykirálynő mellett Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Steve Zahn és Andy Garcia tűnnek fel a filmben.