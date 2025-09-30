Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
10 dolog, amit biztos nem tudtál a ma 50 éves Marion Cotillard-ról

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 19:25
Álnéven frontemberkedik, túl szépnek tartották a leghíresebb szerepére, frissen vált szinglivé, és Tom Cruise oldalán készül háborúba. Kerek születésnapját ünnepli a francia sztárszínésznő Marion Cotillard.
50 éves lett a Taxi-filmek, a Piaf, a Szeress, ha mersz!, az Eredet és a Bor, mámor, Provance sztárja. Marion Cotillard harminckét éves korára az egész világot meghódította francia színésznőként, és azóta is sikert sikerre halmoz a gyönyörű sztár. 

50 évesen is bombázó Marion Cotillard Fotó: Photo Image Press

Marion Cotillard 50 lett: szakított élete szerelmével

Igazi művészcsaládból származik

Párizsban született, de vidéken nőtt fel, egy igazi művészfamíliában. Az édesapja pantomimesből lett színész, rendező és drámaíró, az édesanya színésznőként és drámatanárként tevékenykedett, és fiú ikertestvéreiből képzőművész és író lett. A kis Marion az édesapja egyik színház előadásában debütált gyerekszereplőként, majd az iskoláit is előadóművészeti vonalon végezte.

A zenélés a B-terve

Már kiskorában kiderült, hogy tehetséges énekes, egy ponton azonban döntenie kellett, hogy a színészi vagy a zenei pályát választja-e. A filmes munkái során többször visszatért a zenéhez: a karrierje legnagyobb sikerét hozó filmben egy énekesnőt játszott el, híres zenekarokkal (többek között a Franz Ferdinanddal) készített közös szerzeményeket, játszott a Nine című musicalben és Simone álnéven a francia Yodelice együttes frontembereként is fellép.

Legnagyobb hollywoodi sikerét Leonardo DiCaprio mellett érte el az Eredet című filmben Fotó: Nebinger Frederic

Egy taxival futott be Marion Cotillard

1998-ban ismerte meg őt a világ, amikor a francia közönségfilm királya, Luc Besson ráosztotta a Taxiban a főhős barátnőjének szerepét. Cotillard a széria két további folytatásában is játszott, majd jöttek számára a nagyobb szerepek, először odahaza, majd Hollywoodban.

Túl szépnek tartották a leghíresebb szerepére

A karrierje eddigi csúcsát a Piaf hozta el 2007-ben. A francia nemzeti ikonnak számító énekesnő szerepére úgy választották ki, hogy a döntést rengetegen támadták, mivel Cotillard-t túl tapasztalatlannak és szépnek találták Edith Piaf eljátszásához. A film rendezője kitartott a választása mellett, a film óriási siker lett, Cotillard pedig Oscar-díjat nyert a lehengerlő alakításáért.

Oscar-rekordot tart

Azon kevés színészek egyike, akik nem angol nyelvű alakításért nyerték el az Oscar-díjat. Rajta kívül ez csak Sophia Lorennek, Robert De Nirónak, Roberto Benigninek, Benicio Del Torónak, Youn Yuh-jungnak és Zoe Saldanának sikerült. Cotillard azonban az egyetlen, aki francia nyelvű szerepért érdemelte ki az elismerést.

2007 - La Vie En Rose - Movie Set
Piaf szerepe világsztár csinált Cotillardból Fotó: ZUMA Press

Rivális világsztár rajongója van

Korunk egyik legnagyszerűbb színésznője, Cate Blanchett is óriási rajongója Marion Cotillardnak. Olyannyira, hogy amikor egyszerre jelölték őket Oscar-díjra, Blanchett nyilvánosan bejelentette, hogy ő Cotillard-ra fog szavazni, később pedig egy szaklapban külön cikket írt a francia sztár alakításáról.

Harcos környezetvédő

Évtizedek óta a Greenpeace környezetvédő szervezet tagja, 2001 óta pedig a szóvivőjükként is aktívan kampányol. 2013 novemberében az aktivista társaival a párizsi Louvre múzeumhoz lácolták magukat, hogy 30 Greenpeace-tag oroszországi letartóztatása ellen tiltakozzanak. A színésznő akciója sikeres volt, szabadon bocsátották a környezetvédőket. 

Megtanult csellózni egy film kedvéért

A csellót tartotta a kedvenc hangszerének korábban is, de játszani csak a Te meg én című romantikus filmje kedvéért tanult meg rajta. Persze a tanulás nem ment nehezen neki, Cotillard igazán muzikális alkat: zongorázni még gyerekként tanították meg, de nem jön zavarba akkor sem, ha gitárt, basszusgitárt, vagy tamburint kap a kezébe.

Avant-première du film "Rock'n Roll" au Pathé Beaugrenelle à Paris
Guillaume Canet-val 22 év után szakítottak Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Nyáron ért véget élete legnagyobb szerelme

A 2003-as Szeress, ha mersz! forgatásán szerettek egymásba a filmbeli partnerével, Guillaume Canet színész-rendezővel. Évtizedeken át alkották ők a francia mozi álompárját, számos közös filmmel és két közös gyerekkel, noha házasságot sosem kötöttek. Idén júniusban azonban vége lett a 22 éves kapcsolatuknak, de békében váltak szét az útjaik. 

Apple TV+ The Morning Show Season 4 Premiere
A The Morning Show legújabb évadában igazi dinamit triót alkotnak két kolléganőjével Fotó: MediaPunch

Harcias jövőre készül

A magyar mozikban utoljára tavaly láthattuk a Lee című életrajzi mozi mellékszerepében. Az Apple Tv+ - on két hete debütált a The Morning Show, aminek a negyedik évadában fix szereplőként láthatjuk Reese Witherspoon és Jennifer Aniston mellett. Három filmben biztosan felbukkan a közeljövőben: a Roma elastica című olasz produkcióban egy 80-as évekbeli színésznőt alakít, Tom Cruise és Henry Cavill oldalán II. világháborús ellenállóként harcol (Broadsword) majd, és a volt párja, Guillaume Canet rendezte pszichothrillerben (Karma) is fontos szerep jut neki.

 

 

