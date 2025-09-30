10 dolog, amit biztos nem tudtál a ma 50 éves Marion Cotillard-ról

50 éves lett a Taxi-filmek, a Piaf, a Szeress, ha mersz!, az Eredet és a Bor, mámor, Provance sztárja. Marion Cotillard harminckét éves korára az egész világot meghódította francia színésznőként, és azóta is sikert sikerre halmoz a gyönyörű sztár.
Párizsban született, de vidéken nőtt fel, egy igazi művészfamíliában. Az édesapja pantomimesből lett színész, rendező és drámaíró, az édesanya színésznőként és drámatanárként tevékenykedett, és fiú ikertestvéreiből képzőművész és író lett. A kis Marion az édesapja egyik színház előadásában debütált gyerekszereplőként, majd az iskoláit is előadóművészeti vonalon végezte.
Már kiskorában kiderült, hogy tehetséges énekes, egy ponton azonban döntenie kellett, hogy a színészi vagy a zenei pályát választja-e. A filmes munkái során többször visszatért a zenéhez: a karrierje legnagyobb sikerét hozó filmben egy énekesnőt játszott el, híres zenekarokkal (többek között a Franz Ferdinanddal) készített közös szerzeményeket, játszott a Nine című musicalben és Simone álnéven a francia Yodelice együttes frontembereként is fellép.
1998-ban ismerte meg őt a világ, amikor a francia közönségfilm királya, Luc Besson ráosztotta a Taxiban a főhős barátnőjének szerepét. Cotillard a széria két további folytatásában is játszott, majd jöttek számára a nagyobb szerepek, először odahaza, majd Hollywoodban.
A karrierje eddigi csúcsát a Piaf hozta el 2007-ben. A francia nemzeti ikonnak számító énekesnő szerepére úgy választották ki, hogy a döntést rengetegen támadták, mivel Cotillard-t túl tapasztalatlannak és szépnek találták Edith Piaf eljátszásához. A film rendezője kitartott a választása mellett, a film óriási siker lett, Cotillard pedig Oscar-díjat nyert a lehengerlő alakításáért.
Azon kevés színészek egyike, akik nem angol nyelvű alakításért nyerték el az Oscar-díjat. Rajta kívül ez csak Sophia Lorennek, Robert De Nirónak, Roberto Benigninek, Benicio Del Torónak, Youn Yuh-jungnak és Zoe Saldanának sikerült. Cotillard azonban az egyetlen, aki francia nyelvű szerepért érdemelte ki az elismerést.
Korunk egyik legnagyszerűbb színésznője, Cate Blanchett is óriási rajongója Marion Cotillardnak. Olyannyira, hogy amikor egyszerre jelölték őket Oscar-díjra, Blanchett nyilvánosan bejelentette, hogy ő Cotillard-ra fog szavazni, később pedig egy szaklapban külön cikket írt a francia sztár alakításáról.
Évtizedek óta a Greenpeace környezetvédő szervezet tagja, 2001 óta pedig a szóvivőjükként is aktívan kampányol. 2013 novemberében az aktivista társaival a párizsi Louvre múzeumhoz lácolták magukat, hogy 30 Greenpeace-tag oroszországi letartóztatása ellen tiltakozzanak. A színésznő akciója sikeres volt, szabadon bocsátották a környezetvédőket.
A csellót tartotta a kedvenc hangszerének korábban is, de játszani csak a Te meg én című romantikus filmje kedvéért tanult meg rajta. Persze a tanulás nem ment nehezen neki, Cotillard igazán muzikális alkat: zongorázni még gyerekként tanították meg, de nem jön zavarba akkor sem, ha gitárt, basszusgitárt, vagy tamburint kap a kezébe.
A 2003-as Szeress, ha mersz! forgatásán szerettek egymásba a filmbeli partnerével, Guillaume Canet színész-rendezővel. Évtizedeken át alkották ők a francia mozi álompárját, számos közös filmmel és két közös gyerekkel, noha házasságot sosem kötöttek. Idén júniusban azonban vége lett a 22 éves kapcsolatuknak, de békében váltak szét az útjaik.
A magyar mozikban utoljára tavaly láthattuk a Lee című életrajzi mozi mellékszerepében. Az Apple Tv+ - on két hete debütált a The Morning Show, aminek a negyedik évadában fix szereplőként láthatjuk Reese Witherspoon és Jennifer Aniston mellett. Három filmben biztosan felbukkan a közeljövőben: a Roma elastica című olasz produkcióban egy 80-as évekbeli színésznőt alakít, Tom Cruise és Henry Cavill oldalán II. világháborús ellenállóként harcol (Broadsword) majd, és a volt párja, Guillaume Canet rendezte pszichothrillerben (Karma) is fontos szerep jut neki.
