10 dolog, amit biztos nem tudtál a ma 50 éves Marion Cotillard-ról

50 éves lett a Taxi-filmek, a Piaf, a Szeress, ha mersz!, az Eredet és a Bor, mámor, Provance sztárja. Marion Cotillard harminckét éves korára az egész világot meghódította francia színésznőként, és azóta is sikert sikerre halmoz a gyönyörű sztár.

50 évesen is bombázó Marion Cotillard Fotó: Photo Image Press

Marion Cotillard 50 lett: szakított élete szerelmével

Igazi művészcsaládból származik

Párizsban született, de vidéken nőtt fel, egy igazi művészfamíliában. Az édesapja pantomimesből lett színész, rendező és drámaíró, az édesanya színésznőként és drámatanárként tevékenykedett, és fiú ikertestvéreiből képzőművész és író lett. A kis Marion az édesapja egyik színház előadásában debütált gyerekszereplőként, majd az iskoláit is előadóművészeti vonalon végezte.

A zenélés a B-terve

Már kiskorában kiderült, hogy tehetséges énekes, egy ponton azonban döntenie kellett, hogy a színészi vagy a zenei pályát választja-e. A filmes munkái során többször visszatért a zenéhez: a karrierje legnagyobb sikerét hozó filmben egy énekesnőt játszott el, híres zenekarokkal (többek között a Franz Ferdinanddal) készített közös szerzeményeket, játszott a Nine című musicalben és Simone álnéven a francia Yodelice együttes frontembereként is fellép.

Legnagyobb hollywoodi sikerét Leonardo DiCaprio mellett érte el az Eredet című filmben Fotó: Nebinger Frederic

Egy taxival futott be Marion Cotillard

1998-ban ismerte meg őt a világ, amikor a francia közönségfilm királya, Luc Besson ráosztotta a Taxiban a főhős barátnőjének szerepét. Cotillard a széria két további folytatásában is játszott, majd jöttek számára a nagyobb szerepek, először odahaza, majd Hollywoodban.

Túl szépnek tartották a leghíresebb szerepére

A karrierje eddigi csúcsát a Piaf hozta el 2007-ben. A francia nemzeti ikonnak számító énekesnő szerepére úgy választották ki, hogy a döntést rengetegen támadták, mivel Cotillard-t túl tapasztalatlannak és szépnek találták Edith Piaf eljátszásához. A film rendezője kitartott a választása mellett, a film óriási siker lett, Cotillard pedig Oscar-díjat nyert a lehengerlő alakításáért.

Oscar-rekordot tart

Azon kevés színészek egyike, akik nem angol nyelvű alakításért nyerték el az Oscar-díjat. Rajta kívül ez csak Sophia Lorennek, Robert De Nirónak, Roberto Benigninek, Benicio Del Torónak, Youn Yuh-jungnak és Zoe Saldanának sikerült. Cotillard azonban az egyetlen, aki francia nyelvű szerepért érdemelte ki az elismerést.