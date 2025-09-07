Kialudtak a színpadi fények... – Nem Koós Boglárka az egyetlen: ők azok a magyar színészek, akik túl korán hagytak itt minket

Egy emberként rendült meg az egész ország, mikor napokkal ezelőtt kiderült, hogy Koós Boglárka, a mindössze 27 éves színművész, kedd hajnalban öngyilkosságot kísérelt meg. Noha a korábban az Együtt kezdtük című mozifilmben is megforduló színésznőért mindenki imádkozott, a mai nap folyamán, a Budaörsi Latinovits Színház egy közleményben jelentette be, meghalt Koós Boglárka. A szörnyű tragédia az egész színésztársadalmat, illetve a színház- és filmkedvelő közeg minden tagját megrázta. Sajnos, ahogy a külföldi, úgy a honi művészszférában sem egyedülálló ez az eset, az elmúlt években, évtizedekben több olyan nagyszerű színészt vesztettünk el, akikre még rengeteg szerep, megannyi el nem mesélt történet várt volna.
A Jászai Mari-díjas színész a szakmája minden porcikájába szerelmes volt. A színház mellett imádta a filmeket, gyakorta eresztette ki fenomenális énekhangját is, de ezek mellett még több, jelentős szinkronmunkával is letette a névjegyét. A sors iróniája, hogy majdhogynem pont a színpadon érte utol a végzet, mikor is egy előadás előtt rosszul lett, ezt követően kómába esett, és bár mindent megtettek, hogy életben tartsák, agyi érkatasztrófa következtében, alig 47 esztendősen gyászba borult miatta az egész ország.
A mindössze 10 évesen elhunyt, magyar származású gyerekszínész tragédiája Hollywood legsötétebb történetei közé tartozik. Az Alkonyzóna, A cápa bosszúja, illetve a Charlie – Minden kutya a mennybe jut című alkotásokban szereplő sztárpalánta életének saját, alkoholfüggő apja vetett véget, aki édesanyjával és saját magával is végzett azon a tragikusan drámai éjszakán, 1988-ban.
Az Üvegtigris-filmek balfácán rendőrpárosától könnyesre nevettük a szemünket az első két felvonásban, ám a 3. epizódban Rezső mellett már nem tűnt fel Bajusz. Az őt alakító Selmeczi Roland ugyanis 2008 januárjában, mikor még a 39. életévét sem tölthette be, olyannyira súlyos autóbalesetet szenvedett, hogy azt már nem élte túl, belehalt a sérüléseibe. Rudolf Péter és Kapitány Iván közös trilógiájának befejező darabját az ő emlékének szentelték.
A Nemzeti Színház koronázatlan királynője, Domján Edit, kinek tekintetében valami ősi erő lakozott, még csak 40 éves volt, mikor úgy döntött, magától köszön el a földi léttől. Öngyilkossága, bár sokkolta a közvéleményt, nem volt teljesen meglepő, hiszen a színésznő már korábban jelezte, a negyedik X után ő már nem fog kelleni senkinek sem. A második válása után, 1972-ben, karácsonykor találták rá a felakasztott holttestére, ami mellett két búcsúlevél is hevert: egy szerelmének, egy pedig az öccsének szánva.
A 20. század egyik, vagy talán legnagyobb magyar énekesére bár többnyire örökzöld slágerei miatt emlékeznek, de kacérkodott a színészettel is, például szerepelt az 1968-as A veréb is madár címre keresztelt filmben. A sanyarú gyermekkori emlékeivel és lelkét tipró traumáival egész életében küzdő közönségkedvenc több alkalommal is megpróbált önkezével véget vetni életének, ami végül 1974. április 30-án sikerült is neki, pedig akkor még csak alig múlt 30 éves.
Ki ne emlékezne arra, mikor Tompos Kátya a Valami Amerika 2. zseniális betétdalaival beénekelte magát minden mozinéző szívébe? A bájos mosolyú, mindig szerény és nagyon kedves, fiatal színésznőt mindenki szerette. Ezért is ért mindenkit sokkhatásként, mikor 2024 tavaszán fény derült súlyos betegségére, melyet követően egy ország fogott össze érte, és gálaestet rendeztek a gyógyulása érdekében. Ám, ekkora már sajnos túl késő volt, Tompos Kátya csak 41 esztendős volt, mikor egy hajnalon a kórházi ágyon lelte a halál.
Regős Bendegúzként egy egész ország ismerte meg Olvasztó Imrét a napokban életműdíjjal jutalmazott Koltai Róbert oldalán az Indul a bakterház című klasszikusban. A gyerekszínész karrierje a kezdeti nagy lökést követően ellenére nem indult be, idővel el is távolodott a szakmától és más területen találta meg a helyét. Magánélete sikertelensége viszont annyira mélyre lökte lelkileg Olvasztót, hogy végül, mindössze 46 évesen, maga vetett véget az életének.
