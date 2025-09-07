Kialudtak a színpadi fények... – Nem Koós Boglárka az egyetlen: ők azok a magyar színészek, akik túl korán hagytak itt minket

Egy emberként rendült meg az egész ország, mikor napokkal ezelőtt kiderült, hogy Koós Boglárka, a mindössze 27 éves színművész, kedd hajnalban öngyilkosságot kísérelt meg. Noha a korábban az Együtt kezdtük című mozifilmben is megforduló színésznőért mindenki imádkozott, a mai nap folyamán, a Budaörsi Latinovits Színház egy közleményben jelentette be, meghalt Koós Boglárka. A szörnyű tragédia az egész színésztársadalmat, illetve a színház- és filmkedvelő közeg minden tagját megrázta. Sajnos, ahogy a külföldi, úgy a honi művészszférában sem egyedülálló ez az eset, az elmúlt években, évtizedekben több olyan nagyszerű színészt vesztettünk el, akikre még rengeteg szerep, megannyi el nem mesélt történet várt volna.

Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott, az életét sajnos már nem tudták megmenteni (Fotó: Kunos Attila)

Sajnos nem Koós Boglárka az első magyar színész, akitől ilyen fiatalon el kellett búcsúznunk:

Kaszás Attila

A Jászai Mari-díjas színész a szakmája minden porcikájába szerelmes volt. A színház mellett imádta a filmeket, gyakorta eresztette ki fenomenális énekhangját is, de ezek mellett még több, jelentős szinkronmunkával is letette a névjegyét. A sors iróniája, hogy majdhogynem pont a színpadon érte utol a végzet, mikor is egy előadás előtt rosszul lett, ezt követően kómába esett, és bár mindent megtettek, hogy életben tartsák, agyi érkatasztrófa következtében, alig 47 esztendősen gyászba borult miatta az egész ország.

Kaszás Attila is tragikus hirtelenséggel hagyott itt mindenkit (Fotó: ASUS / Wikipédia)

Judith Barsi

A mindössze 10 évesen elhunyt, magyar származású gyerekszínész tragédiája Hollywood legsötétebb történetei közé tartozik. Az Alkonyzóna, A cápa bosszúja, illetve a Charlie – Minden kutya a mennybe jut című alkotásokban szereplő sztárpalánta életének saját, alkoholfüggő apja vetett véget, aki édesanyjával és saját magával is végzett azon a tragikusan drámai éjszakán, 1988-ban.

Az apró sztárcsöppség, Judith Barsi előtt óriási jövő állt (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Selmeczi Roland

Az Üvegtigris-filmek balfácán rendőrpárosától könnyesre nevettük a szemünket az első két felvonásban, ám a 3. epizódban Rezső mellett már nem tűnt fel Bajusz. Az őt alakító Selmeczi Roland ugyanis 2008 januárjában, mikor még a 39. életévét sem tölthette be, olyannyira súlyos autóbalesetet szenvedett, hogy azt már nem élte túl, belehalt a sérüléseibe. Rudolf Péter és Kapitány Iván közös trilógiájának befejező darabját az ő emlékének szentelték.