Kialudtak a színpadi fények... – Nem Koós Boglárka az egyetlen: ők azok a magyar színészek, akik túl korán hagytak itt minket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 15:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 15:11
A magyar színház- és filmtörténelem egy újabb fekete napja köszöntött be. Napokkal öngyilkossági kísérletét követően elhunyt Koós Boglárka. Azonban sajnálatos módon nem a Budaörsi Latinovits Színház ifjú színésznője az első, aki ideje korán hagyta itt szeretteit, kollégáit, rajongóit.
Egy emberként rendült meg az egész ország, mikor napokkal ezelőtt kiderült, hogy Koós Boglárka, a mindössze 27 éves színművész, kedd hajnalban öngyilkosságot kísérelt meg. Noha a korábban az Együtt kezdtük című mozifilmben is megforduló színésznőért mindenki imádkozott, a mai nap folyamán, a Budaörsi Latinovits Színház egy közleményben jelentette be, meghalt Koós Boglárka. A szörnyű tragédia az egész színésztársadalmat, illetve a színház- és filmkedvelő közeg minden tagját megrázta. Sajnos, ahogy a külföldi, úgy a honi művészszférában sem egyedülálló ez az eset, az elmúlt években, évtizedekben több olyan nagyszerű színészt vesztettünk el, akikre még rengeteg szerep, megannyi el nem mesélt történet várt volna.

20220801 KOÓS BOGLÁRKA DSC_B016 KUNOS
Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott, az életét sajnos már nem tudták megmenteni (Fotó: Kunos Attila)

Sajnos nem Koós Boglárka az első magyar színész, akitől ilyen fiatalon el kellett búcsúznunk:

Kaszás Attila

A Jászai Mari-díjas színész a szakmája minden porcikájába szerelmes volt. A színház mellett imádta a filmeket, gyakorta eresztette ki fenomenális énekhangját is, de ezek mellett még több, jelentős szinkronmunkával is letette a névjegyét. A sors iróniája, hogy majdhogynem pont a színpadon érte utol a végzet, mikor is egy előadás előtt rosszul lett, ezt követően kómába esett, és bár mindent megtettek, hogy életben tartsák, agyi érkatasztrófa következtében, alig 47 esztendősen gyászba borult miatta az egész ország.

Kaszás Attila is tragikus hirtelenséggel hagyott itt mindenkit (Fotó: ASUS / Wikipédia)

Judith Barsi

A mindössze 10 évesen elhunyt, magyar származású gyerekszínész tragédiája Hollywood legsötétebb történetei közé tartozik. Az Alkonyzóna, A cápa bosszúja, illetve a Charlie – Minden kutya a mennybe jut című alkotásokban szereplő sztárpalánta életének saját, alkoholfüggő apja vetett véget, aki édesanyjával és saját magával is végzett azon a tragikusan drámai éjszakán, 1988-ban.

L'OEIL DU TIGRE - EYE OF THE TIGER (1986)
Az apró sztárcsöppség, Judith Barsi előtt óriási jövő állt (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Selmeczi Roland

Az Üvegtigris-filmek balfácán rendőrpárosától könnyesre nevettük a szemünket az első két felvonásban, ám a 3. epizódban Rezső mellett már nem tűnt fel Bajusz. Az őt alakító Selmeczi Roland ugyanis 2008 januárjában, mikor még a 39. életévét sem tölthette be, olyannyira súlyos autóbalesetet szenvedett, hogy azt már nem élte túl, belehalt a sérüléseibe. Rudolf Péter és Kapitány Iván közös trilógiájának befejező darabját az ő emlékének szentelték.

Antonio Banderas magyar hangja, Selmeczi Roland talán még jobb orgánumot tudott kölcsönözni a spanyol színésznek, mint amilyennel ő maga rendelkezik (Fotó: Földi Tamás / .mau/wikipedia)

Domján Edit

A Nemzeti Színház koronázatlan királynője, Domján Edit, kinek tekintetében valami ősi erő lakozott, még csak 40 éves volt, mikor úgy döntött, magától köszön el a földi léttől. Öngyilkossága, bár sokkolta a közvéleményt, nem volt teljesen meglepő, hiszen a színésznő már korábban jelezte, a negyedik X után ő már nem fog kelleni senkinek sem. A második válása után, 1972-ben, karácsonykor találták rá a felakasztott holttestére, ami mellett két búcsúlevél is hevert: egy szerelmének, egy pedig az öccsének szánva.

Domján Edit tragédiájának közeledtét maga a színésznő is jelezte, különös elszólásaival (Fotó: Fortepan Szalay Zoltan)

Szécsi Pál

A 20. század egyik, vagy talán legnagyobb magyar énekesére bár többnyire örökzöld slágerei miatt emlékeznek, de kacérkodott a színészettel is, például szerepelt az 1968-as A veréb is madár címre keresztelt filmben. A sanyarú gyermekkori emlékeivel és lelkét tipró traumáival egész életében küzdő közönségkedvenc több alkalommal is megpróbált önkezével véget vetni életének, ami végül 1974. április 30-án sikerült is neki, pedig akkor még csak alig múlt 30 éves.

Szécsi Pálra inkább énekesként emlékszünk vissza, pedig a mozivásznat is otthonává tette a 30 évesen elhunyt sztár (Fotó: Fortepan Szalay Zoltan)

Tompos Kátya

Ki ne emlékezne arra, mikor Tompos Kátya a Valami Amerika 2. zseniális betétdalaival beénekelte magát minden mozinéző szívébe? A bájos mosolyú, mindig szerény és nagyon kedves, fiatal színésznőt mindenki szerette. Ezért is ért mindenkit sokkhatásként, mikor 2024 tavaszán fény derült súlyos betegségére, melyet követően egy ország fogott össze érte, és gálaestet rendeztek a gyógyulása érdekében. Ám, ekkora már sajnos túl késő volt, Tompos Kátya csak 41 esztendős volt, mikor egy hajnalon a kórházi ágyon lelte a halál.

tompos katya-11-BS
Koós Boglárka halála előtt Tompos Kátya elvesztése rázta meg ennyire a magyar filmkedvelő közeget (Fotó: Canon Hu. / MW archív)

Olvasztó Imre

Regős Bendegúzként egy egész ország ismerte meg Olvasztó Imrét a napokban életműdíjjal jutalmazott Koltai Róbert oldalán az Indul a bakterház című klasszikusban. A gyerekszínész karrierje a kezdeti nagy lökést követően ellenére nem indult be, idővel el is távolodott a szakmától és más területen találta meg a helyét. Magánélete sikertelensége viszont annyira mélyre lökte lelkileg Olvasztót, hogy végül, mindössze 46 évesen, maga vetett véget az életének.

 

