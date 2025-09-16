John Boyega nem ereszti a fénykardot — Vajon láthatjuk az Űrgolyhók 2-ben?

Liam Neeson és Pamela Anderson Csupasz pisztoly rebootja után az emberek várják a következő nagy deadpan vígjáték visszatérést, amit az Űrgolyhók második része hozhat el. Sok régi ismerős visszatér egy újabb bohóckodás erejére és a jelek szerint John Boyega, a híresen félresikerült Star Wars filmekben Finnt játszó színész is beletenné magát a projektbe.

John Boyega Star Wars filmjeit inkább elfelejtenénk (Fotó: Moviestore Collection)

John Boyega magabiztosan áll a témához

A színész nemrég a Dragon Con nevű eseményen volt jelen, ahol egyértelművé tette, hogy szívesen csatlakozna a projekthez.

A telefonom még nem csörgött, szóval megragadom az alkalmat és csak kimondom. Emeljék meg a telefont és hívjanak fel! Csináljunk egy jó Űrgolyhók filmet!

— mondta Boyega.

A rajongók, akik jellemzően egy véleményen vannak arról, hogy John Boyega szinte csak rosszat hozott a Star Wars univerzumba, most mégis megosztódnak a színész jelenléte kapcsán. A Reddit kommentelők egy része úgy van vele, hogy ez amúgy is egy Star Wars paródia és egy jó alapot adhat, hogy Boyega önmagán is nevethet a korábbi borzasztó filmek kapcsán, a másik része csak simán nem akarja őt már látni.

Abban mindenesetre van valami, hogy adhat némi komikum alapot a nyílt kitekintés azokba a címekbe, amit az Űrgolyhók 2 kiparodizálni készül. Emlékezzünk az első részre, ahol John Hurt karakterének mellkasából (újra) kitör egy xenomorf és elkezd táncolni, ami egy irtó vicces utalás az első Alien film sokkoló jelenetére.

Hogy áll az Űrgolyhók 2?

A projekt határozottan egy folytatása lesz az eredeti történetnek, ahogy erre viccesen utalt is a filmet kezelő Amazon MGM.

A pontos műfaji megnevezés: nem-előzményfilm nem-reboot folytatás második rész.

A film bemutatója bizony még távol van, 2027-ig kell várnunk a jelenlegi tervezett időpont szerint. Azt már tudjuk, hogy visszatér Bill Pullman, Mel Brooks, Daphne Zuniga és Rick Moranis, hogy ikonikus szerepeikben nevettessenek minket újra, valamint új karakterekként láthatjuk Keke Palmer, Lewis Pullman és Josh Gad színészeket. Az első film óta sajnos John Candy nincs köztünk, de működne némi vicces visszautalás a karakterre.