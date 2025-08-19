Ma lenne 56 éves Matthew Perry: Milliók gyászolják a Jóbarátok sztárját

Matthew Perry váratlan halála letaglózó volt, még ha nem is előjelek nélküli. A színész 2010 óta nyíltan beszélt drogproblémáiról, amik nemcsak a magánélete, de a karrierje sorsát is megbélyegezték. Kalandos életéről a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című memoárjában írt, zavarba ejtő őszinteséggel és részletekkel. A színészt 2023-ban, 54 évesen találták holtan a jakuzzijában, pont akkor, amikor már mindenki azt hitte, hogy legyőzte függőségét. A Jóbarátok Chandler Bing-je ma lenne 56 éves.

Matthew Perry Jóbarátok közt (Fotó: Kathy Hutchins)

Tudtad, hogy Matthew Perry profi teniszező volt?

1969-ben született Massachusettsben, mint kanadai-amerikai kettős állampolgár. Apja, John Bennett Perry színész, anyja, Suzanne Morrison kanadai politikai tanácsadó volt. A szülei egyéves korában elváltak, Perry az anyjával nőtt fel a kanadai Ottawában. A fiatalkora nem volt példaértékű, már tizenévesen elkezdett dohányozni, pénzt lopott és megverte egyik iskolatársát, a későbbi miniszterelnököt, Justin Trudeau-t - aki mellékesen évtizedekkel később poénból kihívta egy visszavágóra. 18 éves korára pedig már napi szinten fogyasztott alkoholt.

Ugyanakkor a deviáns viselkedése mellett minden nap keményen edzett és gyakorolt, minek hatására Kanada egyik legjobb junior teniszjátékosa lett. Ezt az utat végül otthagyta, amikor az apjához költözött Los Angelesbe, ahol a konkurencia keményebb volt. 15 évesen az egyetemi előkészítő iskolában kezdett el színművészetet tanulni.

Néhány kevésbé nívós tévészerep után az élet meghozta neki az igazi áttörést: elkezdődött a Jóbarátok sitcom. Itt Chandler Binget játszotta, a szarkasztikus és nyers humorú karaktert, aki később a rendmániás Monica Gellerrel (Courteney Cox) összeházasodott. A sorozat tíz évadot élt meg, 1994. szeptember 22-től 2004. május 6-ig adott állandó munkát, világhírt és elképesztő szeretetet Perry-nek.

Chandler és Monica a negyedik évadban jöttek össze (Fotó: Jerzy Dabrowski)

A vígjáték műfaj bejött Matthew Perrynek a nagyvásznon is, még ha filmjei minősége elég ingadozó is volt. Olyan alkotásokban láthattuk, mint a Bérgyilkos a szomszédom, a Bolond szél fúj, a Pereld a nőt, vagy a Megint 17.