Ma lenne 56 éves Matthew Perry: Milliók gyászolják a Jóbarátok sztárját

Matthew Perry
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 06:10
Jennifer AnistonJóbarátok
Nemcsak színész, profi teniszjátékos is volt, de a démonai elleni küzdelem határozta meg az életét, nem a tehetsége. Matthew Perryt a kollégái szerették és támogatták, mégse sikerült a sorsán javítania.

Matthew Perry váratlan halála letaglózó volt, még ha nem is előjelek nélküli. A színész 2010 óta nyíltan beszélt drogproblémáiról, amik nemcsak a magánélete, de a karrierje sorsát is megbélyegezték. Kalandos életéről a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című memoárjában írt, zavarba ejtő őszinteséggel és részletekkel. A színészt 2023-ban, 54 évesen találták holtan a jakuzzijában, pont akkor, amikor már mindenki azt hitte, hogy legyőzte függőségét. A Jóbarátok Chandler Bing-je ma lenne 56 éves.

Matthew Perry
Matthew Perry Jóbarátok közt (Fotó: Kathy Hutchins)

Tudtad, hogy Matthew Perry profi teniszező volt?

1969-ben született Massachusettsben, mint kanadai-amerikai kettős állampolgár. Apja, John Bennett Perry színész, anyja, Suzanne Morrison kanadai politikai tanácsadó volt. A szülei egyéves korában elváltak, Perry az anyjával nőtt fel a kanadai Ottawában. A fiatalkora nem volt példaértékű, már tizenévesen elkezdett dohányozni, pénzt lopott és megverte egyik iskolatársát, a későbbi miniszterelnököt, Justin Trudeau-t - aki mellékesen évtizedekkel később poénból kihívta egy visszavágóra. 18 éves korára pedig már napi szinten fogyasztott alkoholt.

Ugyanakkor a deviáns viselkedése mellett minden nap keményen edzett és gyakorolt, minek hatására Kanada egyik legjobb junior teniszjátékosa lett. Ezt az utat végül otthagyta, amikor az apjához költözött Los Angelesbe, ahol a konkurencia keményebb volt. 15 évesen az egyetemi előkészítő iskolában kezdett el színművészetet tanulni.

Néhány kevésbé nívós tévészerep után az élet meghozta neki az igazi áttörést: elkezdődött a Jóbarátok sitcom.  Itt Chandler Binget játszotta, a szarkasztikus és nyers humorú karaktert, aki később a rendmániás Monica Gellerrel (Courteney Cox) összeházasodott. A sorozat tíz évadot élt meg, 1994. szeptember 22-től 2004. május 6-ig adott állandó munkát, világhírt és elképesztő szeretetet Perry-nek.

Jerzy Dabrowski Celebrity Archive
Chandler és Monica a negyedik évadban jöttek össze (Fotó: Jerzy Dabrowski)

A vígjáték műfaj bejött Matthew Perrynek a nagyvásznon is, még ha filmjei minősége elég ingadozó is volt. Olyan alkotásokban láthattuk, mint a Bérgyilkos a szomszédom, a Bolond szél fúj, a Pereld a nőt, vagy a Megint 17.

'The Whole Nine Yards' Movie Stills
Matthew Perry és Bruce Willis a Bérgyilkos a szomszédomban (Fotó: Franchise Pictures)

A démonai uralták Matthew Perry életét

A komolyabb drogproblémái a 90-es évek közepén kezdődtek. A forgatási balesetek miatt elkezdett vicodint szedni, ami egy hatásos, de igen addiktív vényköteles szer. Eleinte csak orvosi előírás szerint szedte, de a teste annyira hozzászokott, hogy nehezen tette le - az előírásokat messze meghaladó mennyiséget szedett. 15-ször járta meg a rehabot, 14 gyomorműtéten esett át és megközelítően 6000 anonim alkoholisták ülésen vett részt. Ezeket a memoárjában írta meg, egyéb extrém példák mellett. 2010-ben vállalta csak fel nyilvánosan a problémáit, ezt követően voltak jobb időszakai, amikor az önfejlesztés és a rehabilitáció fontosságát hangoztatta, de teljesen soha nem sikerült letérnie a sötét útról.

EXCLUSIVE: Matthew Perry is Spotted on a Stroll Looking Refreshed in New York City.
2023-ban már csak árnyéka volt önmagának (Fotó: TheImageDirect.com)

Végül 2023 októberében a jakuzzijában holtan találtak rá. A boncoláskor felderítették, hogy a halálát fulladás okozta, ugyanakkor a szervezetében nagymennyiségű ketamint találtak, amik eszméletvesztést eredményeztek, így történt a tragédia.

Nemrég Jennifer Aniston beszélt a barátja és kollégája tragikus sorsáról. Elmondta, bár sajnálja a helyzetet, de örül hogy vége a szenvedésének. Aniston szerint Perry azt szerette volna, hogyha elmegy, akkor a csak jóra emlékeznénk - a szórakoztató társra és a mindenki által kedvelt Chandlerre. Chandler ugyanis nemcsak egy szerep volt, hanem ő maga.

 

