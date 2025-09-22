Reese Witherspoon évekig szenvedett egy bántalmazó kapcsolattól

Reese Witherspoon a napokban nyíltan vallott arról, hogy fiatalkorában egy pszichológiailag és verbálisan bántalmazó kapcsolat komolyan megtépázta önértékelését. A Doktor Szöszi sztárjának újra meg kellett találnia az önbizalmát a szakítás után.

Reese Witherspoon bántalmazó kapcsolata miatt sokat szenvedett

(Fotó: Lev Radin / Northfoto)

Reese Witherspoon bántalmazó kapcsolatban élt

Reese Witherspoon a The Interview podcast műsorában vallott arról, hogy fiatalon olyan párkapcsolatban élt, amely érzelmileg és verbálisan is bántalmazó volt. A Doktor Szöszi Elle Woods-a, aki már akkoriban is komoly filmes karrier előtt állt, elmondta, hogy a kapcsolat kezdetben nem tűnt veszélyesnek, de idővel teljesen elnyomta a személyiségét. Reese Witherspoon szerint a partnere folyamatosan kétségbe vonta értékeit, megkérdőjelezte döntéseit, és olyan dolgokat mondott neki, amelyek aláásták az önbizalmát. Ezek a szavak pedig annyira mélyen hatottak rá, hogy egy idő után elhitte, hogy valóban kevesebbet ér. A 49 éves színésznő úgy fogalmazott, hogy:

Amikor kiléptem abból a helyzetből, sok ideig tartott, mire újra összeszedtem magam. A lelkem meggyengült, mert azt hittem, hogy azok a szörnyű dolgok, amiket az a személy rólam mondott, igazak. Át kellett programoznom az agyamat.

Reese Witherspoon újraépítette önmagát

Miután sikerült kilépnie a kapcsolatból, Reese Witherspoon hosszú érzelmi munkába kezdett. Elmondása szerint teljesen 'újra kellett programoznia az agyát', hogy megszabaduljon attól a mélyen beépült meggyőződéstől, miszerint nem elég jó, nem elég értékes és nem méltó a szeretetre. Ez a mentális és lelki gyógyulás azonban nem ment egyik napról a másikra. A színésznőnek újra kellett tanulnia, hogy bízhat a saját érzéseiben, döntéseiben, és joga van kimondani, ha valami bántja. A női önértékelés, a toxikus kapcsolat felismerése és az önállóság megtalálása mind olyan lépések voltak, amelyeket tudatosan kellett végigjárnia. A Doktor Szöszi sztárja azt is hangsúlyozta, hogy a siker és a hírnév nem véd meg senkit az ilyen helyzetektől. Bár karrierje felfelé ívelt, belül gyakran kételkedett magában: