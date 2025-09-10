Brutális balhé a filmfesztiválon! Összeverték James McAvoy-t és nem ő az egyetlen

Ugyan még csak pár napja startolt el, vasárnap már véget is ér a Torontói Filmfesztivál, ahol eddig a Hunyadi-sorozat premierjén pompázó Törőcsik Franciska lopta el a show-t, ezúttal a már valami egészen másról szól a fáma a kanadai mozidömpingen. Ugyanis a tegnapi napon a Széttörve, az Üveg, a Narnia vagy a hamarosan sorozattal bővülő Az-franchise színészét, James McAvoy-t olyan váratlan támadás érte, ami alaposan megrázta az egész fesztivált és különösen a sztár rajongóit.

A James McAvoy-filmek következő darabjában, a California Schemin'-ben a színész nemcsak a főszerepet játssza, hanem a rendezői széket is maga foglalat el (Fotó: mpi099)

Az X-Menek vezetője majdnem otthagyta a fogát egy torontói kocsmában

A fesztiválon a Californai Schemin' című filmjével rendezőként debütáló James McAvoy minden bizonnyal sűrű napokat tudhat maga mögött, a fáradt gőzt meg is próbálta kiengedni és néhány kollégájával beült a kanadai város egy kocsmájába. Az egyszerű, beszélgetős iszogatásnak induló este viszont akkor vett váratlan fordulatot, mikor az X-Men-mozik Xavier professzorát a semmiből megütötte az egyik részeg vendég:

James [McAvoy] épp a filmje producereivel társalgott, mikor egy balhés, részeg férfi, akit épp a biztonságiak vezettek ki a helyről egyszerűen hátba vágta őt.

− mesélte az egyik magazinnak egy, a színészhez közel álló személy.

A történés egyébként amennyire sokkolta a színészt, nem sokkal később utána már poénkodott is vele, de ettől függetlenül egyhamar biztos nem felejti el azt, ami a torontói pubban történt.

A nemsokára az HBO Maxra is betörő Az-franchise sztárjával, James McAvoy-jal nem mindenki volt ilyen tisztelettudó Torontóban (Fotó: PA)

Nem James McAvoy az első, akivel hasonló történt

A sztárlét ugyan számos előnnyel és pozitívummal jár, ennek is megvan a maga árnyoldala. Ide tartozik például az is, hogy nem minden rajongó türelmes, gondolkodik józanul vagy épp békés szándékú. Ezt most az X-Men-filmek és a Széttörve sztárja is megtapasztalhatta, de korábban több kollégája is járt már hasonló cipőben.

Selena Pérez halála még a filmszakmát is megihlette, Jennifer Lopez főszereplésével még film is készült az énekesnő életéről (Fotó: Rick Hunter)

A hajdivatból kikopó Brad Pittet például 2014-ben ütötte arcon egy csalódott rajongó, aki nem kapott aláírást a színésztől, a 22 év után folytatott Nem férek a bőrödbe szépségét, Lindsay Lohant pedig 2012-ben támadta meg egy férfi, miután a színésznő követelte tőle, hogy azonnal törölje a telefonjából a róla készült, kompromittáló képeket. Az Adam Sandler-filmek állandó szereplője, Steve Buscemi sem járt jobban, akibe McAvoy-hoz hasonlóan szintén egy kocsmában kötöttek bele, ahonnan egy szúrással a nyakában ugyan, de szerencsére élve távozott. Azonban messze a legrosszabbul az a Selena Pérez járt, akivel nemcsak egy szimpla, mezei rajongó, hanem egyenesen a hivatalos fanklubjának az elnöke végzett.