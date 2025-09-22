Kiderült, mi Henry Cavill baja — Balesete után már mosolyogni is tud a színész

Bíztató életjelet adott magáról Henry Cavill, a Hegylakó reboot főszereplője. A színész először jelentkezett bármilyen információval magáról és az állapotáról a balesete óta.

Megnyugtatta rajongóit Henry Cavill (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Henry Cavill begipszelt lábbal posztolt

A színészt az 1986-os Christopher Lambert film újragondolására való készülés foglalta le mostanság. A gyakorlás közben jött a hír, hogy a Duncan MacLeod karakterét játszó Henry Cavill megsérült, de a balesetéről ennél többet nem tudhattunk egészen mostanáig. A híresség most Instagramon számolt be a jelenlegi helyzetéről egy posztban, melyen azt láthatjuk, hogy a színész otthon, saját otthonának kényelmében gyógyulgat begipszelt lábbal. A képeken mosolyogni látjuk, mellette pedig kutyája pihen, és illetve egy Warhammer szerepjátékos könyv, szóval legnagyobb hobbijáról a bajban sem mondott le.

A leírásban még egy kifejezetten optimista verset is közzétett, mely azzal zárul hogy „magam vagyok sorsom ura / lelkem hajóján kapitány”. Az optimista fennhang azt is jelzi, hogy a 42 éves színésznek bár még szüksége lehet némi gyógyulási időre, de a szerepéről nem mondott le. A jelenlegi infók szerint a forgatás 2026-ban indulhat el.

A film főgonoszát játszó Dave Bautista szerint ez egy teljesen új film lesz

A film Chad Stahelski és Michael Finch rendezői együttműködésében készül, akik korábban a John Wick filmeken dolgoztak együtt. Szereplőként feltűnik Henry Cavill, Russel Crowe, Karen Gillan és Dave Bautista. A korábban A galaxis őrzői filmek közkedvelt Drax karakterének megformálója az új Hegylekóban a széria ikonikus gonoszát, a Kurgánt játssza. A Collidernek adott interjújában biztosított minket arról, hogy a film bővelkedni fog az izgalmakban:

Imádtam a forgatókönyvet, mert — anélkül, hogy túl sokat mondanék — ez egy óriási reboot lesz. Tiszteletünket adjuk az eredeti műnek, de úgy, hogy az új, friss és izgalmas is marad. A film univerzuma is sokkal nagyobb, mint az eredeti. Az akció hasonló a John Wick filmekhez. Tartok tőle, hogy ezzel is túl sokat mondtam. Nem akarok mindent lelőni már most, de hiszem, hogy az emberek imádni fogják, mert sokkal nagyobb, mint amit el tudnánk képzelni és elég új ahhoz, hogy ne ugyanazt lássuk. Ha láttad az eredetit, akkor se fogod tudni, hogy mi lesz a történet.

— pörgött izgalmában Dave Bautista.